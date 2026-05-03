Colombia

Jaime Bayly presentó en la Feria del Libro de Bogotá ‘Los golpistas’, la novela que explora los secretos del fallido golpe contra Hugo Chávez

Inspirado por interrogantes que lo persiguieron dos décadas, Jaime Bayly se sumerge en los entretelones del intento de derrocar a Hugo Chávez en el 2002

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La presentación de Los golpistas, la nueva novela del escritor y periodista peruano Jaime Bayly, fue uno de los momentos destacados de la FILBo 2026.

La presentación de Los golpistas, la nueva novela del escritor y periodista peruano Jaime Bayly, fue uno de los momentos destacados de la FILBo 2026.

La llegada de Bayly a la Feria Internacional del Libro de Bogotá marcó el retorno del autor a la narrativa política, con la presentación de una obra que revive el fallido golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela.

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El escritor y periodista peruano aseguró que lleva más de veinte años con esta historia en la cabeza. El resultado es una novela de 200 páginas publicada por Galaxia Gutenberg y lanzada de forma simultánea en todos los países de habla hispana.

La publicación de Los golpistas de Jaime Bayly representa un nuevo abordaje ficcional sobre las luchas de poder en Venezuela, al explorar tanto los golpes de Estado como la figura de Hugo Chávez y su condición de “golpista serial”. Bayly califica a los protagonistas del golpe de 2002 como “amateurs”, resaltando la improvisación y las contradicciones que marcaron ese intento fallido de derrocar a Chávez en el Palacio de Miraflores.

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La publicación de Los golpistas de Jaime Bayly representa un nuevo abordaje ficcional sobre las luchas de poder en Venezuela, al explorar tanto los golpes de Estado como la figura de Hugo Chávez.
La publicación de Los golpistas de Jaime Bayly representa un nuevo abordaje ficcional sobre las luchas de poder en Venezuela, al explorar tanto los golpes de Estado como la figura de Hugo Chávez.

“Los golpistas”, la novela de Jaime Bayly, narra de manera crítica e irónica los intentos de golpe de Estado en Venezuela, centrándose en el fracasado derrocamiento de Hugo Chávez en 2002 y en los propios levantamientos de Chávez en 1992. El autor analiza las motivaciones cruzadas en el golpe contra Chávez, en el que, asegura, intervinieron militares, curas, empresarios y políticos, y subraya el papel clave de Fidel Castro en el destino venezolano.

“Mi vida ahora es tan feliz, tan predecible, tan plácida, tan aburguesada, que ya no encuentro en mi propia vida historias para novelar, porque la felicidad no da buena literatura”, confiesa Bayly sobre el origen de su libro. El escritor plantea: “He partido de un interrogante: ¿por qué el golpe que le dieron a Chávez en 2002 triunfó el primer día y fracasó al tercer día?”

Bayly explica que la trama central no solo abarca el golpe contra Chávez, sino también los dos golpes que el propio Chávez intentó en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez, un mandatario al que el autor califica de impopular pero de origen democrático.

“Mi vida ahora es tan feliz, tan predecible, tan plácida, tan aburguesada, que ya no encuentro en mi propia vida historias para novelar, porque la felicidad no da buena literatura”.
“Mi vida ahora es tan feliz, tan predecible, tan plácida, tan aburguesada, que ya no encuentro en mi propia vida historias para novelar, porque la felicidad no da buena literatura”.

“No solo alude a los golpistas que durante tres días asaltaron el poder en Venezuela… También alude a los otros golpistas, a Chávez y a su banda de golpistas”, explica el autor.

Sobre el golpe contra Chávez, Bayly recuerda que durante años entrevistó en su programa de televisión en Miami a figuras de la vida politica venezolana como María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Antonio Ledezma o Henrique Capriles; escritores y periodistas, como el dueño de El Nacional, Miguel Enrique Otero, tratando de descubrir por qué fracasó, pero si encontrar una explicación satisfactoria.

Asegura que fueron finalmente militares venezolanos retirados y exespías —“aunque yo creo que no hay tal cosa como un exespía”, acotó— quienes le aportaron las claves que necesitaba para armar el rompecabezas.

El golpe de Estado de 2002 y los golpistas según Bayly

El 12 de abril de 2002 se instaló el gobierno de transición democrática presidido por Pedro Carmona Estanga
El 12 de abril de 2002 se instaló el gobierno de transición democrática presidido por Pedro Carmona Estanga

Bayly describe a los involucrados en el golpe de 2002 como “aficionados”, desprevenidos ante su propia osadía y sin un plan definido para el futuro. “Eran, por lo visto, no unos golpistas profesionales, y Chávez sí que lo fue, y Fidel Castro mucho más, sino unos golpistas amateurs, aficionados”, apunta el escritor.

Bayly ironiza sobre la ineficacia de militares y civiles implicados: “No sabían qué hacer con Chávez. Tampoco sabían cuál de esos generales obesos, muy gordos, mucho más que yo, y esto ya es decir…, debía ser el jefe o el presidente interino de la Junta de Gobierno Militar”. Rememora las disputas internas y la falta de liderazgo, factores que, asegura, se vieron agravados por las presiones y amenazas telefónicas de Fidel Castro desde La Habana.

Uno de los ejes narrativos más potentes de la obra es la figura de Fidel Castro y su intervención directa durante la crisis. Según la reconstrucción de Bayly, fue Castro quien llamó uno a uno a los generales golpistas para amenazarlos: “Ustedes matan a Chávez, yo voy a mandar a mis agentes y los van a matar a todos ustedes, uno a uno, y luego a sus hijos y a sus mujeres y a sus madres”.

Chávez, Fidel Castro y el entorno golpista

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Hugo Chávez y Fidel Castro

Desde la perspectiva de Bayly, Hugo Chávez no solo fue víctima de un intento de golpe, sino también un golpista él mismo. “Chávez era un golpista serial, un golpista que, por lo menos, tramó y ejecutó dos golpes de Estado, ambos el año 92, contra un presidente impopular, pero de origen democrático, Carlos Andrés Pérez”.

Insiste el periodista y novelista en que el ascenso y supervivencia de Chávez se deben en gran parte a la influencia de Fidel Castro. “Chávez evidentemente era un discípulo de Fidel Castro… Fidel le dice: ‘Tienes que fundar un partido, presentarte como candidato y vas a arrasar, porque el pueblo te ama’”.

Tras ser indultado en 1994, Chávez viaja a La Habana, donde recibe instrucciones del líder cubano para, asegura el periodista peruano, alcanzar el poder mediante elecciones y luego desmantelar la democracia desde dentro. “Olvídate de dar golpes de Estado. Tienes que fundar un partido, presentarte como candidato y vas a arrasar, porque el pueblo te ama”, le dijo Castro a Chávez, según Bayly.

Baduel, traiciones y el desenlace trágico

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El General en Jefe Raúl Isaías Baduel fue muy cercano a Hugo Chávez

La novela termina con la historia del general Raúl Baduel, el único oficial que se negó a sumarse a la conspiración de 2002 y que fue quien rescató a Chávez de la isla de La Orchila para devolverlo al poder.

Años después, Chávez lo envió a prisión, convencido de que Baduel aspiraba a la presidencia. Murió encarcelado. “Eso describe bien la catadura moral de Chávez, afirmó Bayly.

El destino de Baduel ejemplifica para el autor la traición y el tono trágico de los protagonistas de esta historia. Chávez, temiendo que Baduel se convirtiera en un rival político, terminó tomando represalias siguiendo la lógica de Fidel Castro, quien no dudaba en apartar del camino a sus competidores más cercanos.

La visión de Bayly sobre los golpes de Estado en Venezuela combina acidez, sarcasmo y profundidad analítica.
La visión de Bayly sobre los golpes de Estado en Venezuela combina acidez, sarcasmo y profundidad analítica.

La visión de Bayly sobre los golpes de Estado en Venezuela combina acidez, sarcasmo y profundidad analítica. “He querido, como digo, describir unos golpes, pero, sobre todo… recrear la vida golpista de Hugo Chávez”, señala el autor. Matiza, además, que el humor del libro es un recurso estilístico, sin restar seriedad a los acontecimientos retratados.

Bayly también apuntó que el fracaso de la conspiración de 2002 privó a Venezuela de una salida democrática. Los golpistas podrían haber convocado elecciones en tres meses, con participación chavista pero sin Chávez como candidato. “Estamos hablando de casi veinticinco años”, dijo, en referencia al tiempo transcurrido desde entonces sin que Venezuela haya recuperado un gobierno libre y legítimo.

Jaime Bayly describió su novela como una crónica de insubordinaciones trágicas y dolorosas de consecuencias profundas: tres golpes de Estado, dos en 1992 y uno en 2002, que precipitaron la consolidación del chavismo y de una democracia fulminada desde dentro.

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