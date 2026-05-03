Capturan en Palmira al presunto agresor de Bruno, un perro que murió tras brutal golpiza

Un grave caso de maltrato animal llevó a la detención de un hombre de 32 años y desencadenó una movilización social con una velatón, mientras crece la presión para que la Ley Ángel se aplique con rigor - crédito @ColombiaOscura / X

La Policía del Valle del Cauca confirmó la captura de un hombre de 32 años por su presunta responsabilidad en la muerte de Bruno, un perro que falleció tras recibir una golpiza en Palmira el sábado, 2 de mayo de 2026.

El caso de maltrato animal, que causó indignación en la comunidad, pone en primer plano la vigencia y el alcance de la Ley Ángel, normativa que endurece las penas y sanciones en Colombia para quienes cometen actos de violencia contra animales.

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El ataque a Bruno y la reacción inmediata de la comunidad

Según el informe policial y las denuncias de los propietarios de Bruno, el perro se encontraba fuera de su vivienda en el barrio Portal de Las Palmas cuando fue atacado sin aparente motivo. El presunto agresor, identificado como un hombre de 32 años, se aproximó al animal y empezó a golpearlo con patadas, causándole heridas graves.

El capitán Jorge Iván González, jefe de la Seccional de Carabineros y Seguridad Rural del Departamento de Policía Valle, rechazó públicamente estos hechos y recordó que el delito de homicidio de un animal está tipificado en el artículo 339A del Código Penal colombiano.

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La agresión a Bruno generó indignación social y reabrió el debate sobre la aplicación de la Ley Ángel en Colombia - crédito X

“Se presentó la captura de una persona que se vio implicada presuntamente en el homicidio de un animal. Los hechos están en materia de investigación y buscan esclarecer este caso. La Policía Nacional rechaza de manera categórica la ocurrencia de cualquier hecho de maltrato contra nuestros seres sintientes en el territorio del Valle del Cauca”, declaró González.

Investigación y consecuencias legales

El operativo de captura se realizó en la calle 52 con carrera 42B, donde la Policía respondió a un reporte de riña y encontró la escena del animal fallecido. Tras ser detenido, el acusado fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de maltrato animal, conducta que contempla penas de prisión y multas económicas, de acuerdo con la legislación vigente.

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El informe médico veterinario confirmó que Bruno murió por el estallido de un pulmón, consecuencia directa de la agresión recibida. Pese a ser trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, el animal no logró sobrevivir. La gravedad de las lesiones fue documentada en el parte clínico, que sustenta el proceso judicial en curso.

Las autoridades del Valle del Cauca reiteraron la invitación a la ciudadanía para reportar cualquier situación que afecte la vida o dignidad de los animales a través de la línea 123 y los cuadrantes policiales. La Policía Nacional enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana para evitar la impunidad en estos casos.

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Las autoridades reiteraron el llamado a reportar hechos de maltrato animal y destacaron la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir la impunidad - crédito @JesusDTrujillo / X

Movilización social y exigencia de justicia

La muerte de Bruno generó una ola de indignación en redes sociales, en las que circularon videos y mensajes de repudio. En uno de los registros, la cuidadora del perro, entre llantos, relató que el agresor justificó el ataque al afirmar que su perro intentaba atacar a otro, aunque este último no sufrió daños.

“Él dice que porque mi perro le había mordido a su pitbull, pero su perro está bien, él no le hizo nada, y el mío está muerto”, se oye a la dueña de Bruno decir entre llanto.

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Usuarios en plataformas digitales manifestaron su frustración por la reiterada impunidad en casos similares y demandaron la aplicación estricta de la Ley Ángel. Además, el concejal de Palmira Jesús Trujillo se sumó al rechazo colectivo y pidió la aplicación rigurosa de la ley.

“Rechazamos vehementemente el brutal asesinato de Bruno en Palmira. Exigimos la aplicación de la Ley Ángel y la judicialización del desalmado que perpetró este acto. La protección de los seres sintientes es un deber de ciudad #JusticiaParaBruno”, expresó el funcionario.

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Como manifestación del dolor y la indignación colectiva, la comunidad convocó a una velatón por justicia para Bruno. El encuentro fue programado para el domingo, 3 de mayo, a las 6:30 p. m. en la carrera 42B #52-26, lugar cercano a donde ocurrieron los hechos.

La comunidad de Palmira convocó a una velatón para exigir justicia por Bruno y visibilizar la lucha contra la impunidad en casos de violencia animal - crédito Denuncias Ciudadanas Palmira DCP 1.0 / Facebook

Vecinos, familiares y defensores de los animales se reunieron para exigir justicia y rechazar la supuesta liberación del presunto responsable, así como la impunidad frente al maltrato animal, pues en redes sociales circulan versiones que señalan a las autoridades de dejar en libertad al sujeto implicado.

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La Ley Ángel y los retos para frenar el maltrato animal

La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) fue promulgada para fortalecer la protección de los animales en Colombia. Esta normativa establece penas de prisión que oscilan entre 32 y 56 meses para quienes causen la muerte de un animal, así como multas de 15 a 60 salarios mínimos legales vigentes.

Además, prohíbe la tenencia de animales a los condenados, crea un registro nacional de maltratadores y permite a la Policía ingresar a domicilios ante indicios de peligro inminente. Entre los agravantes definidos, la ley incluye la violencia vicaria mediante animales, la difusión de imágenes de violencia animal y la mutilación con fines económicos. El caso de Bruno reaviva el debate sobre la efectividad y aplicación de estas medidas.

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