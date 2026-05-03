Colombia

El Campín vibrará con Los Tigres del Norte: una cita imperdible para los amantes del regional mexicano

La legendaria banda mexicana llega a Bogotá con el espectáculo Los Tigres del Mundo, prometiendo mariachi, baile y un recorrido por seis décadas de éxitos inolvidables para sus seguidores

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El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario de la primera presentación en solitario de Los Tigres del Norte en un estadio colombiano, el próximo 7 de noviembre de 2026.

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será el escenario de la primera presentación en solitario de Los Tigres del Norte en un estadio colombiano, el próximo 7 de noviembre de 2026. El espectáculo, titulado “Los Tigres del Mundo”, promete más de cuatro horas de música en vivo con mariachi, ballet folclórico mexicano y un repertorio que abarca casi seis décadas de trayectoria. Las puertas abrirán a las 3:00 p.m. y el evento está restringido a mayores de 18 años.

La producción, a cargo de Breakfast TBL SAS, integrará una puesta en escena de gran formato con visuales y escenografía diseñados para el aforo del Campín. El repertorio incluirá himnos como “Pedro y Pablo”, “Jefe de Jefes”, “Contrabando y traición”, “Ni parientes somos”, “Golpes en el corazón”, “La puerta negra”, “La mesa del rincón”, “La mesera”, “La jaula de oro” y “Somos más americanos”.

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Los Tigres del Norte nacieron en 1968 en Rosa Morada, municipio de Mocorito, Sinaloa, cuando Jorge Hernández, entonces de 14 años, convenció a sus hermanos de formar un grupo. REUTERS/Ronda Churchill
Los Tigres del Norte nacieron en 1968 en Rosa Morada, municipio de Mocorito, Sinaloa, cuando Jorge Hernández, entonces de 14 años, convenció a sus hermanos de formar un grupo. REUTERS/Ronda Churchill

Jorge Hernández, vocalista y líder de la agrupación, explicó el criterio detrás de la selección de canciones: “La lista estará diseñada tomando en cuenta dos pilares: el primero nos lo aporta la estadística de éxitos que los medios como radio, televisión y redes sociales nos entregan. El otro pilar es nuestro público, que nos ha servido de termómetro para saber lo que les hace bailar, cantar y gozar”.

Sobre el regreso a Colombia, Hernández fue directo: “Es grandioso para nosotros poder ver y sentir a nuestro público de nuevo. Sería un honor para la agrupación escuchar vibrar el Campín en su máxima capacidad”. La banda también dejó un mensaje para sus seguidores colombianos: “Deseamos de corazón que Colombia nos siga abrazando y que juntos hagamos de este 7 de noviembre una noche inolvidable. Queremos que cuando termine el concierto se vayan contentos a casa”.

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El repertorio incluirá himnos como “Pedro y Pablo”, “Jefe de Jefes”, “Contrabando y traición” y “Ni parientes somos”.
El repertorio incluirá himnos como “Pedro y Pablo”, “Jefe de Jefes”, “Contrabando y traición” y “Ni parientes somos”.

Los Tigres del Norte nacieron en 1968 en Rosa Morada, municipio de Mocorito, Sinaloa, cuando Jorge Hernández, entonces de 14 años, convenció a sus hermanos de formar un grupo. La alineación actual la integran Jorge Hernández (voz principal, bajo sexto), Hernán Hernández (bajo, voz), Eduardo Hernández (acordeón, saxofón, bajo sexto, voz), Luis Hernández (bajo sexto, voz) y óscar Lara (batería). Sus primeras actuaciones fueron en restaurantes de Los Mochis, hasta que un productor inglés los escuchó tocar en San José, California, durante las celebraciones del 5 de mayo y les financió su primer disco.

El despegue comercial llegó en 1974 con el álbum Contrabando y traición, cuyo tema central —conocido popularmente como “Camelia la Texana”— se convirtió en uno de los corridos más influyentes del género norteño y sentó las bases del narcocorrido como subgénero. A partir de ese momento, la agrupación construyó una discografía de más de 80 álbumes y alrededor de 750 canciones, con ventas que superan los 40 millones de copias. Su trayectoria acumula 6 premios Grammy y 12 Latin Grammy, más de 140 discos de platino, 135 de oro y 1 de diamante, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 2026, la agrupación lleva adelante su “Los Tigres del Mundo Tour”, con presentaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y Chile, además de la fecha en Bogotá.

A lo largo de su carrera, Los Tigres del Norte han fusionado el corrido tradicional con sonidos modernos y letras que retratan la experiencia migrante, los derechos de la clase trabajadora y la vida cotidiana en la frontera entre México y Estados Unidos. Ese enfoque social les ha ganado un lugar en la academia: la banda ha impulsado la promoción de estudios chicanos en universidades estadounidenses y apoya la preservación del patrimonio musical mexicano.

En 2019 realizaron un concierto en la prisión de Folsom, California, del que surgió un álbum y un documental. En 2011 grabaron MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and Friends en el Hollywood Palladium junto a artistas como Andrés Calamaro, Paulina Rubio, Juanes y Calle 13, disco que ganó el Latin Grammy al Mejor álbum Norteño.

En 2026, la agrupación lleva adelante su “Los Tigres del Mundo Tour”, con presentaciones en Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana y Chile, además de la fecha en Bogotá. La gira se apoya en el EP La Lotería, lanzamiento reciente que aborda temas sociales contemporáneos. La producción de estos espectáculos combina tecnología moderna con visuales y escenarios diseñados para el contacto directo con el público.

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