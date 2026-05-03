Colombia

Los negocios de millones de colombianos se verían afectados por el fenómeno de El Niño: dicen por qué que el panorama no pinta bien

Mientras autoridades intensifican el monitoreo y ajustan estrategias, productores, empresas y comunidades deben anticipar medidas frente a retos energéticos, económicos y de salud

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El embalse del Peñol en Guatapé ha disminuido un 60% su nivel de agua por fenómeno de El Niño - crédito @cesarolse/X
La capacidad útil de los embalses de generación podrían disminuir a niveles históricos - crédito @cesarolse/X

La posibilidad de que el fenómeno de El Niño impacte a Colombia en la segunda mitad de 2026 es cada vez más alta, con probabilidades estimadas en hasta 90%, según organismos internacionales y especialistas nacionales. El fenómeno representa riesgos relevantes para el clima, la economía y los servicios esenciales del país, y generó alertas científicas y un debate sobre la preparación del Gobierno nacional.

En Colombia, el fenómeno de El Niño podría causar sequías, disminución de lluvias, incremento de las temperaturas y afectaciones notables en la producción agropecuaria, el abastecimiento de energía y el suministro de agua. Las regiones Caribe, Andina y Pacífica figuran entre las más vulnerables, y se prevén efectos como aumento de la inflación, en particular de alimentos, amenazas para la salud pública y posibles tensiones sociales.

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Transición hacia las condiciones de El Niño

Al respecto, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible informaron que los indicadores oceánicos y atmosféricos del Pacífico ecuatorial apuntan a una transición hacia condiciones de El Niño.

El desempeño del sector agropecuario y energético se verían afectados con el Fenómeno de El Niño - crédito @Corficolombiana/X
El desempeño del sector agropecuario y energético se verían afectados con el Fenómeno de El Niño - crédito @Corficolombiana/X

Según la directora general del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, “desde el Ideam, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, hemos emitido un comunicado de alerta ante la probabilidad del desarrollo de un fenómeno de El Niño para el segundo semestre del 2026”. Análisis internacionales indican que la consolidación del fenómeno podría darse entre junio y agosto y extenderse hasta finales del año.

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Desde el punto de vista científico, un informe de BBVA Research denominado El Niño se acerca en Colombia: los sectores que más sentirán su impacto dice que “en Colombia, el fenómeno de El Niño se caracteriza por una disminución significativa de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas... su impacto dependerá de la intensidad que alcance”.

Aún existe incertidumbre sobre la magnitud:

  • 80% de probabilidad de que sea moderado.
  • 50% de probabilidad de que sea fuerte.
  • 25% de probabilidad de que sea muy fuerte.

Dicha variabilidad exige considerar distintos escenarios de afectación económica y social.

Regiones y sectores en riesgo por El Niño

Según BBVA Research, las regiones más expuestas serán la Caribe y la Andina. La región Pacífica también podría verse afectada, aunque en menor medida. Los sectores productivos más vulnerables incluyen el agropecuario, la generación hidroeléctrica, la industria que consume mucha energía y gas, el transporte y los servicios básicos.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por una disminución significativa de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas - crédito BBVA Research
El fenómeno de El Niño se caracteriza por una disminución significativa de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas - crédito BBVA Research

Sequías y altas temperaturas afectarán a miles de productores agrícolas y ganaderos, mientras que la población afrontará presiones inflacionarias por la reducción en la oferta de alimentos y el alza en el costo de la energía.

Afectaciones al agro y perspectivas económicas

El impacto sobre el sector agropecuario será muy fuerte. Corficolombiana señala que un episodio fuerte de El Niño puede aumentar la inflación de alimentos, en promedio, en 3,9 puntos porcentuales (pp). Los cultivos más afectados serán:

  • Fique.
  • Yuca.
  • Palma de aceite.
  • Cebada.
  • Arroz.
  • Papa.
  • Maíz.
  • Algodón.
  • Caña panelera.
  • Plátano.
  • Cacao.
  • Frijol.
  • Producción de leche.

Según Corficolombiana, la producción de fique podría bajar 12,6%, la de yuca 7,6%, palma 7,3%, cebada 6,8% y leche 4,9%. Además, el crecimiento del PIB agropecuario se proyecta en solo 2% con El Niño, frente al 2,5% estimado sin este fenómeno, lo que reflejó una reducción de 0,5 pp.

BBVA Research recordó los que pasó en los últimos años:

  • 1997–1998: la inflación total pasó de 18,6% en mayo de 1997 a 20,7% en mayo de 1998, mientras que la inflación de alimentos subió de 15,0% a 29,7%.
  • 2014–2016: la inflación total se elevó de 3,3% en octubre de 2014 a 7,9% en abril de 2016, y la de alimentos pasó de 4,7% a 14,9%.

Según BBVA Research, “las presiones sobre la inflación de alimentos suelen materializarse con rezago, incluso después de finalizado el evento”.

Las regiones más expuestas al fenómeno de El Niño serán la Caribe y la Andina, según BBVA Research - crédito Infobae Colombia
Las regiones más expuestas al fenómeno de El Niño serán la Caribe y la Andina, según BBVA Research - crédito Infobae Colombia

Consecuencias para energía, agua y salud

De igual forma, el sector energético enfrentará desafíos importantes, ya que la generación hidroeléctrica representa cerca de 66% del total nacional. La entidad advirtió que, en períodos de sequía, los embalses descienden mucho sus niveles, obligando a incrementar el uso de termoeléctricas, lo que encarece el precio de la energía.

Y es que, según le entidad bancaria, la limitada capacidad de regasificación y la necesidad de importar más gas para la generación térmica pueden aumentar los costos energéticos y reducir el gas disponible para industrias y transporte, afectando actividades como cemento, siderurgia, química, refinación y minería, y trasladando estos sobrecostos al consumidor final.

“La disminución de lluvias y el descenso de los niveles de embalses ponen en riesgo el suministro de agua potable y para la producción, propiciando posibles racionamientos para hogares y empresas”, reportó BBVA Research. Además, el calor y el almacenamiento de agua en las viviendas favorecen la proliferación de mosquitos, lo que puede causar incrementos de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y la malaria.

Control político

El anuncio del fenómeno también abrió el debate político. El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, manifestó que “Colombia va a enfrentar uno de los fenómenos del Niño más agresivos que hemos podido vivir en los últimos 140 años”. Por eso, el congresista citó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, a un debate de control en el Congreso de la República para que explique el plan de acción y las estrategias de mitigación del gobierno.

Juan Espina, representante a la Cámara por el Centro Democrático, dijo que el fenómeno de El Niño que llegará al país en 2026 será el más agresivo de los últimos años - crédito @Juan_EspinalR/X

El congresista expresó su preocupación y declaró: “Tenemos que evitar que Colombia se apague, que nos vamos a un debilitamiento energético profundo, porque es evidente que el Gobierno Petro ha perseguido a las generadoras y a las termoeléctricas, las tiene en jaque mate. Y no conocemos cuál es el plan del gobierno Petro”.

De paso, pidió al ministro Palma que informe cuáles serán las medidas para atender una eventual emergencia. El representante señaló que, si ocurre un apagón tras el relevo de gobierno previsto para el 7 de agosto, “lo primero que va a decir Petro es que el presidente de turno es el culpable y que a él nunca se le apagó el país”.

Preparación institucional

Las autoridades técnicas resaltan la importancia del monitoreo constante y la transparencia informativa.

La ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres, señaló que “ya contamos con evidencia científica que confirma un creciente calentamiento del océano Pacífico”, y resaltó la necesidad de coordinación con las regiones.

Por su parte, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, reiteró que el monitoreo de indicadores climáticos permite anticipar escenarios y afirmó que “el monitoreo permanente de indicadores como la anomalía de temperatura y los vientos alisios nos permite prepararnos y proteger a las comunidades”.

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