Gustavo Petro comparó la tasa de interés impuesta por el Banco de la República en el mandato de Iván Duque: “Razones electorales”

Gustavo Petro comparó las decisiones del Banco de la República en su gobierno y en el de Iván Duque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a mostrar su desacuerdo con las políticas del Banco de la República sobre la decisión de mantener la tasa de interés en 11,25% en 2026. La medida, tomada en medio de una inflación moderada pero persistente, encendió las críticas del mandatario, quien señaló que esta postura restrictiva es perjudicial para la reactivación económica del país.

Petro utilizó su cuenta en la red social X para expresar un fuerte rechazo, no solo por la decisión del Emisor, sino por lo que considera una estrategia de perjudicar a su Gobierno nacional.

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En su mensaje, comparó directamente la situación actual con la gestión del expresidente Iván Duque, asegurando que la tasa real de interés fue mantenida en niveles bajos durante su mandato.

Según el jefe de Estado, el Banco de la República decidió subir drásticamente la tasa de interés en su administración, lo que, a su juicio, no ocurrió durante la administración anterior, cuando, según Petro, la tasa real se mantuvo “negativa” y fue, en gran parte, una decisión política.

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Petro comparó la gestión del Banco de la República bajo su mandato con la administración de Iván Duque, asegurando que el Emisor favoreció al gobierno anterior con tasas de interés bajas - crédito @petrogustavo/X

En su extensa publicación, Petro afirmó que el Banco de la República elevó la tasa real de interés “como nunca en el siglo”, lo cual, según él, tuvo un impacto devastador sobre el empleo y la producción.

Petro acusa al Banco de la República de tomar decisiones políticas

“Cuando vencimos la inflación, decidieron por razones electorales en favor de Paloma y en contra de mi gobierno, elevar la tasa real de interés buscando matar el empleo y la producción”, escribió Petro, al apuntar a lo que considera una maniobra que favoreció intereses políticos -específicamente de la aspirante presidencial del Centro Democrático- en lugar de económicos-.

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El presidente también fue contundente al señalar que, al elevar la tasa, los banqueros y los especuladores extranjeros se benefician con la deuda interna del país, lo que, según Petro, agrava la situación de los ciudadanos colombianos.

“Elevar la tasa de interés real interna en Colombia, significa elevar la deuda interna de Colombia comprada por banqueros y capitales golondrina extranjeros”, agregó en su post.

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Gustavo Petro acusó al Emisor de tomar decisiones con motivaciones electorales y en favor de intereses ajenos a la economía del país - crédito Lenin Nolly/EFE

El jefe de Estado también dejó claro que la administración de Duque, a su juicio, dejó el país con una carga de deuda interna y externa más alta, una deuda que Petro promete abordar de forma diferente.

Gustavo Petro criticó la carga de la deuda y la falta de inversión social

“Claro que hay que pagar más impuestos para disminuir el peso de la deuda y abaratarla, pero esos impuestos deben pagarlos los más ricos de Colombia y los más especuladores porque recibieron subsidios del endeudamiento que dejó Duque y deben devolverlos”, insistió el jefe de Estado.

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En su mensaje, Petro reveló un toque de autocrítica al reconocer que cometió el “error” de confiar en su exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, que no logró garantizar la mayoría dentro de la Junta Directiva del Banco de la República, una lección que, según el presidente, deberá ser aprendida a futuro.

Petro también dejó entrever que la posibilidad de un cambio en la política monetaria depende de la voluntad del pueblo y de una eventual transformación en la composición del Banco de la República: “Si el pueblo quiere, las tasas de interés bajarán, y bajará el costo de la deuda que nos ha tocado pagar hasta el último peso”.

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Gustavo Petro aseguró que para reducir el peso de la deuda interna de Colombia, los más ricos deben asumir su parte de la carga fiscal - crédito @petrogustavo/X

Petro respondió a la deuda pública histórica de Colombia

Y es que las palabras del mandatario surgieron como respuesta al informe del centro de estudios Anif, que alertó sobre el alarmante nivel de endeudamiento del Gobierno Nacional Central. Según el análisis, si hoy se quisiera saldar la deuda del país, cada colombiano tendría que aportar 20 millones de pesos, un aumento drástico respecto a los 2 millones que correspondían por persona hace 35 años.

El informe también destaca que el nivel de endeudamiento actual, cercano al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), es comparable solo con las épocas más difíciles de la historia de Colombia, como la Guerra de los Mil Días.

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Según el informe de Anif, cada colombiano tendría que aportar 20 millones de pesos para saldar la deuda del país - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

Y es que en el informe se señaló que al aumentar el monto destinado al pago de intereses de la deuda, el Gobierno tiene menos recursos para invertir en áreas clave como educación, salud e infraestructura. Esta situación, según el estudio, genera un círculo vicioso en el que los sectores más vulnerables son los más afectados, mientras que las tasas de interés para nuevos préstamos siguen creciendo.