Colombia

Acueducto de Bogotá anunció cortes de agua de hasta 24 horas para mayo de 2026 por mantenimiento: estos son los barrios afectados

La obras, que comprende diversas localidades urbanas y zonas municipales, se implementará para preservar el suministro, evitando afectaciones prolongadas y garantizando la continuidad del recurso en los hogares

Guardar
Barrios de Antonio Nariño, Soacha, San Cristóbal, Suba, Gachancipá y Ciudad Bolívar figuran entre los principales sectores afectados por la suspensión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Barrios de Antonio Nariño, Soacha, San Cristóbal, Suba, Gachancipá y Ciudad Bolívar figuran entre los principales sectores afectados por la suspensión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció un nuevo calendario de cortes de agua programados entre el 4 y el 8 de mayo de 2026, que afectará a varias zonas de la ciudad hasta por 24 horas.

Las suspensiones temporales buscan facilitar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio en la ciudad. Las intervenciones incluyen cambios de accesorios, mantenimiento preventivo, empates de redes e instalación de válvulas e hidrantes en diferentes barrios de Bogotá y municipios vecinos.

PUBLICIDAD

A continuación, el listado detallado de barrios afectados, organizados por localidad, con fechas, horarios y duración de los trabajos:

Lunes 4 de mayo de 2026

  • Antonio Nariño

    • Restrepo Occidental

PUBLICIDAD

Cortes de agua en Bogotá
Las intervenciones programadas incluyen instalación de válvulas, empates de redes, cambios de accesorios y verificación de macromedidores en puntos estratégicos - crédito Colprensa

Martes 5 de mayo de 2026

  • Soacha
    • Unir
      • De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 a la carrera 5
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Cierre a terceros


  • El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza, Los Cristales

  • San Cristóbal
    • Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte
      • De la carrera 1 este a la avenida Carrera 13 este, entre la calle 15 sur a la calle 34 sur
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Mantenimiento preventivo
  • Tunjuelito
    • Fátima
      • Por la calle 51a sur, entre la carrera 38 a la carrera 37
      • 9:00 a. m. – 24 horas
      • Mantenimiento preventivo
  • Suba
    • El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba
      • De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 a la calle 167
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Desvío de red acueducto
  • Municipio de Gachancipá
    • 10:00 a. m. – 12 horas
    • Mantenimiento preventivo
  • Ciudad Bolívar
    • Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno.
    • El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael sector 1, San Rafael sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca EAAB-ESP, Terra Grande III etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma
    • Sierra Morena III: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre la carrera 74c a la carrera 78h
    • Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre la carrera 74c a la carrera 78h
    • Santo Domingo Nuevo:
      • Área 1: de la calle 75c sur a la calle 37, entre la carrera 11e a la carrera 74c área 2: de la calle 64a sur a la calle 39 sur, entre la transversal 14e a la carrera 77c
      • 8:00 a. m. – 16 horas
      • Cambio caudalímetro y válvulas estación de bombeo
Cortes de agua en Bogotá
El servicio de carrotanques estará disponible en Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y sectores con alta concentración de público - crédito Colprensa

Miércoles 6 de mayo de 2026

  • Suba
    • Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
      • De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 93a a la calle 116
      • 8:00 a. m. – 24 horas
      • Instalación de hidrante
  • Usaquén
    • Santa Bárbara Central
      • De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Renovación de red acueducto
    • Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey
      • De la calle 153 a la calle 170, entre la carrera 55 a la Autopista Norte 10:00 a. m. – 4 horas Verificación macromedidor
  • Kennedy
    • Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella
      • De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
      • 8:00 a. m. – 24 horas
      • Instalación de válvulas
  • Bosa
    • Argelia
      • De la carrera 81a a la carrera 82, entre la calle 59 sur a la calle 60 sur
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Cierre a terceros
  • Tunjuelito
    • Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
      • De la avenida calle 56a sur a la avenida calle 45 sur, entre la carrera 32 a la transversal 60
      • 9:00 a. m. – 18 horas
      • Empates redes acueducto
Cortes de agua en Bogotá
La EAAB recomienda a los usuarios llenar tanques de reserva y consumir el agua almacenada antes de 24 horas del corte de suministro - crédito Colprensa

Jueves 7 de mayo de 2026

  • Usaquén
    • Estrella del Norte, Las Orquídeas
      • De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 a la calle 164
      • 8:00 a. m. – 24 horas
      • Instalación de válvula
  • Chapinero
    • Cataluña
      • De la calle 45 a la calle 39, entre la carrera 7 a la carrera 3
      • 9:00 a. m. – 24 horas
      • Empates redes acueducto
  • Bosa
    • Los Sauces
      • De la calle 64 sur a la calle 67b sur, entre la carrera 84a a la carrera 85 bis a
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Cierre a terceros
  • Soacha
    • Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza
      • De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10a a la carrera 19
      • De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10a
      • De la calle 7 a la calle 1, entre la transversal 7 a la carrera 16
      • De la carrera 12 a la carrera 28b, entre la calle 1 sur a la calle 8
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Mantenimiento preventivo
  • Tunjuelito
    • San Carlos, San Benito
      • De la avenida carrera 19c a la carrera 13f, entre la avenida Carrera 14 a la calle 59b sur
      • 10:00 a. m. – 24 horas
      • Mantenimiento preventivo
  • Barrios Unidos y Teusaquillo
    • Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto
    • De la carrera 14 a la avenida Carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80
    • 10:00 a. m. – 12 horas
    • Mantenimiento correctivo
Sedapal informa corte de agua desde las 10 am hasta las 6pm
La información detallada sobre cortes, barrios afectados y horarios puede consultarse en los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - crédito Eaab

Viernes 8 de mayo de 2026

  • Usme
    • Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas
      • De la calle 72f sur a la calle 92b sur, entre la carrera 12b este a la carrera 24a este
      • 10:00 a. m. – 4 horas
      • Lavado preventivo de tanque

Recomendaciones para los usuarios:

  • Llenar el tanque de reserva antes del corte.
  • Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.
  • Usar el agua racionalmente, priorizando la higiene y la alimentación.
  • El servicio de carrotanques se podrá solicitar en la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

Estas intervenciones permitirán preservar la infraestructura del acueducto y garantizar la calidad del servicio en Bogotá, minimizando riesgos de daños mayores y cortes inesperados. Para información adicional, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de la Eaab.

Temas Relacionados

Cortes de AguaEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de BogotáServicio de agua BogotáColombia-NoticiasColombia-Servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

Los partidos decisivos se jugarán en simultáneo a las 3:30 p. m. para evitar sospechas de amaño; el duelo por el segundo puesto será a las 5:45 p. m.

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

Los negocios de millones de colombianos se verían afectados por el fenómeno de El Niño: dicen por qué que el panorama no pinta bien

Mientras autoridades intensifican el monitoreo y ajustan estrategias, productores, empresas y comunidades deben anticipar medidas frente a retos energéticos, económicos y de salud

Los negocios de millones de colombianos se verían afectados por el fenómeno de El Niño: dicen por qué que el panorama no pinta bien

Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

La delegación nacional estuvo a la altura del torneo que se disputó en Guayaquil, Ecuador: un total de trece medallas fue el resultado de la participación colombiana

Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

El Campín vibrará con Los Tigres del Norte: una cita imperdible para los amantes del regional mexicano

La legendaria banda mexicana llega a Bogotá con el espectáculo Los Tigres del Mundo, prometiendo mariachi, baile y un recorrido por seis décadas de éxitos inolvidables para sus seguidores

El Campín vibrará con Los Tigres del Norte: una cita imperdible para los amantes del regional mexicano

Mujer de 66 años murió tras caerle encima el techo de su vivienda en Barrancabermeja

Las versiones preliminares indican que la ciudadana realizaba labores de limpieza en su vivienda cuando ocurrió el desplome, lo que motivó la intervención de los organismos de socorro

Mujer de 66 años murió tras caerle encima el techo de su vivienda en Barrancabermeja
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

En imágenes, así fue el histórico concierto de Shakira en Copacabana: convocó a más de 2 millones de personas

Shakira desató euforia en Copacabana: más de dos millones vibraron con su espectáculo y rompió récords históricos en Brasil

Shakira en Copacabana: así fue el histórico show que reunió a casi tres millones de asistentes

La ‘influencer’ Valentina Mor fue arrestada por la Policía de Medellín luego de un presunto intento de hurto: esto se sabe

Campaña por María Angélica Mallarino conmueve al país y revela difícil momento de salud que enfrenta la actriz colombiana

Deportes

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: minuto a minuto de los cinco partidos que definen los clasificados en el fútbol colombiano

Colombia brilló en el Panamericano Junior de Judo: oro para Heidy Santillana y medallas en kata posicionan al país en la élite continental

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

Así fue el doblete de Juan Camilo “Cucho” Hernández con Real Betis en la fecha 34 de LaLiga

Jefferson Lerma volvió a ser titular en la Premier League, pero marcó autogol en la goleada contra el Crystal Palace