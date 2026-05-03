Acueducto de Bogotá anunció cortes de agua de hasta 24 horas para mayo de 2026 por mantenimiento: estos son los barrios afectados

Barrios de Antonio Nariño, Soacha, San Cristóbal, Suba, Gachancipá y Ciudad Bolívar figuran entre los principales sectores afectados por la suspensión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció un nuevo calendario de cortes de agua programados entre el 4 y el 8 de mayo de 2026, que afectará a varias zonas de la ciudad hasta por 24 horas.

Las suspensiones temporales buscan facilitar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio en la ciudad. Las intervenciones incluyen cambios de accesorios, mantenimiento preventivo, empates de redes e instalación de válvulas e hidrantes en diferentes barrios de Bogotá y municipios vecinos.

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A continuación, el listado detallado de barrios afectados, organizados por localidad, con fechas, horarios y duración de los trabajos:

Lunes 4 de mayo de 2026

Antonio Nariño

Restrepo Occidental



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Las intervenciones programadas incluyen instalación de válvulas, empates de redes, cambios de accesorios y verificación de macromedidores en puntos estratégicos - crédito Colprensa

Martes 5 de mayo de 2026

Soacha Unir De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 a la carrera 5 10:00 a. m. – 24 horas Cierre a terceros







El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza, Los Cristales



San Cristóbal Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte De la carrera 1 este a la avenida Carrera 13 este, entre la calle 15 sur a la calle 34 sur 10:00 a. m. – 24 horas Mantenimiento preventivo

Tunjuelito Fátima Por la calle 51a sur, entre la carrera 38 a la carrera 37 9:00 a. m. – 24 horas Mantenimiento preventivo

Suba El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 a la calle 167 10:00 a. m. – 24 horas Desvío de red acueducto

Municipio de Gachancipá 10:00 a. m. – 12 horas Mantenimiento preventivo

Ciudad Bolívar Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno. El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael sector 1, San Rafael sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca EAAB-ESP, Terra Grande III etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma Sierra Morena III: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre la carrera 74c a la carrera 78h Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre la carrera 74c a la carrera 78h Santo Domingo Nuevo: Área 1: de la calle 75c sur a la calle 37, entre la carrera 11e a la carrera 74c área 2: de la calle 64a sur a la calle 39 sur, entre la transversal 14e a la carrera 77c 8:00 a. m. – 16 horas Cambio caudalímetro y válvulas estación de bombeo



El servicio de carrotanques estará disponible en Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y sectores con alta concentración de público - crédito Colprensa

Miércoles 6 de mayo de 2026

Suba Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 93a a la calle 116 8:00 a. m. – 24 horas Instalación de hidrante

Usaquén Santa Bárbara Central De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127 10:00 a. m. – 24 horas Renovación de red acueducto Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey De la calle 153 a la calle 170, entre la carrera 55 a la Autopista Norte 10:00 a. m. – 4 horas Verificación macromedidor

Kennedy Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72 8:00 a. m. – 24 horas Instalación de válvulas

Bosa Argelia De la carrera 81a a la carrera 82, entre la calle 59 sur a la calle 60 sur 10:00 a. m. – 24 horas Cierre a terceros

Tunjuelito Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú De la avenida calle 56a sur a la avenida calle 45 sur, entre la carrera 32 a la transversal 60 9:00 a. m. – 18 horas Empates redes acueducto



La EAAB recomienda a los usuarios llenar tanques de reserva y consumir el agua almacenada antes de 24 horas del corte de suministro - crédito Colprensa

Jueves 7 de mayo de 2026

Usaquén Estrella del Norte, Las Orquídeas De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 a la calle 164 8:00 a. m. – 24 horas Instalación de válvula

Chapinero Cataluña De la calle 45 a la calle 39, entre la carrera 7 a la carrera 3 9:00 a. m. – 24 horas Empates redes acueducto

Bosa Los Sauces De la calle 64 sur a la calle 67b sur, entre la carrera 84a a la carrera 85 bis a 10:00 a. m. – 24 horas Cierre a terceros

Soacha Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10a a la carrera 19 De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10a De la calle 7 a la calle 1, entre la transversal 7 a la carrera 16 De la carrera 12 a la carrera 28b, entre la calle 1 sur a la calle 8 10:00 a. m. – 24 horas Mantenimiento preventivo

Tunjuelito San Carlos, San Benito De la avenida carrera 19c a la carrera 13f, entre la avenida Carrera 14 a la calle 59b sur 10:00 a. m. – 24 horas Mantenimiento preventivo

Barrios Unidos y Teusaquillo Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto De la carrera 14 a la avenida Carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80 10:00 a. m. – 12 horas Mantenimiento correctivo



La información detallada sobre cortes, barrios afectados y horarios puede consultarse en los canales oficiales de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - crédito Eaab

Viernes 8 de mayo de 2026

Usme Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas De la calle 72f sur a la calle 92b sur, entre la carrera 12b este a la carrera 24a este 10:00 a. m. – 4 horas Lavado preventivo de tanque



Recomendaciones para los usuarios:

Llenar el tanque de reserva antes del corte.

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.

Usar el agua racionalmente, priorizando la higiene y la alimentación.

El servicio de carrotanques se podrá solicitar en la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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Estas intervenciones permitirán preservar la infraestructura del acueducto y garantizar la calidad del servicio en Bogotá, minimizando riesgos de daños mayores y cortes inesperados. Para información adicional, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de la Eaab.