Acueducto de Bogotá anunció cortes de agua de hasta 24 horas para mayo de 2026 por mantenimiento: estos son los barrios afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) anunció un nuevo calendario de cortes de agua programados entre el 4 y el 8 de mayo de 2026, que afectará a varias zonas de la ciudad hasta por 24 horas.
Las suspensiones temporales buscan facilitar obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución, con el fin de garantizar la continuidad y calidad del servicio en la ciudad. Las intervenciones incluyen cambios de accesorios, mantenimiento preventivo, empates de redes e instalación de válvulas e hidrantes en diferentes barrios de Bogotá y municipios vecinos.
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A continuación, el listado detallado de barrios afectados, organizados por localidad, con fechas, horarios y duración de los trabajos:
Lunes 4 de mayo de 2026
- Antonio Nariño
- Restrepo Occidental
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Martes 5 de mayo de 2026
- Soacha
- Unir
- De la calle 10 a la calle 12, entre la carrera 4 a la carrera 5
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Cierre a terceros
- Unir
- El Sol, Andalucía, El Dorado, Juan Pablo II, El Tuso, San Juan, Las Villas, Santa María, El Triunfo, San José, San Antonio, San Alberto, San Humberto, Chicó Sur, Galicia, Urbanización San Carlos, Balcón Real, Cagua, El Cardal, Llano Grande, La Esperanza, Los Cristales
- San Cristóbal
- Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte
- De la carrera 1 este a la avenida Carrera 13 este, entre la calle 15 sur a la calle 34 sur
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Santa Inés Sur II, Villa de Los Alpes, San Pedro, San Blas II, Las Mercedes, Bello Horizonte
- Tunjuelito
- Fátima
- Por la calle 51a sur, entre la carrera 38 a la carrera 37
- 9:00 a. m. – 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Fátima
- Suba
- El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba
- De la carrera 72 a la carrera 75, entre la calle 147 a la calle 167
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Desvío de red acueducto
- El Plan, Gilmar, Portales Norte, Casa Blanca Suba
- Municipio de Gachancipá
- 10:00 a. m. – 12 horas
- Mantenimiento preventivo
- Ciudad Bolívar
- Arborizadora Alta, Caracolí, El Mirador de La Estancia, Espino I, La Pradera, Las Brisas, Las Manas, Los Tres Reyes I, Perdomo Alto, Potosí, San Antonio del Mirador, Santa Viviana, Santo Domingo, Sierra Morena, Sierra Morena II, Santa Viviana, Santo Domingo, Mirador, Corinto, Altos del Pino, Banco de Tierras, Bella Vista, Bella Vista Alta, Buenos Aires, Carlos Pizarro, Casaloma, Ciudad Bolívar, El Arroyo, El Barreno.
- El Mirador de Corinto, El Oasis, El Paraiso de Corinto, El Progreso, Instituto Vendible Yerbabuena, Jaime Garzon, Julio Rincón II, Julio Rincón III, La Capilla, La Esperanza (Com4), La Isla, La Nueva Unión, Laguna Tibanica (Embalse Terreros), Las Margaritas, Lomalinda, Los Pinos Ciudadela Sucre, Los Robles, Luis Carlos Galán I, Luis Carlos Galán II, Luis Carlos Galán III, Minuto de Dios, Parque, Rincón del Lago, San Rafael sector 1, San Rafael sector 2, Santo Domingo, Tanque Cazuca EAAB-ESP, Terra Grande III etapa, Terranova, Villa Mercedes I, Villa Mercedes II, Villa Sandra, Villas de Casaloma
- Sierra Morena III: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre la carrera 74c a la carrera 78h
- Santo Domingo Antiguo – Cárcamo: de la calle 67a sur a la calle 75c sur, entre la carrera 74c a la carrera 78h
- Santo Domingo Nuevo:
- Área 1: de la calle 75c sur a la calle 37, entre la carrera 11e a la carrera 74c área 2: de la calle 64a sur a la calle 39 sur, entre la transversal 14e a la carrera 77c
- 8:00 a. m. – 16 horas
- Cambio caudalímetro y válvulas estación de bombeo
Miércoles 6 de mayo de 2026
- Suba
- Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
- De la transversal 60 a la carrera 71, entre la calle 93a a la calle 116
- 8:00 a. m. – 24 horas
- Instalación de hidrante
- Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa
- Usaquén
- Santa Bárbara Central
- De la carrera 11 a la carrera 15, entre la calle 116 a la calle 127
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Renovación de red acueducto
- Ibenza, Caminos de Altamira, Vista Bella, Britalia, San Diego, Arcos de Britalia, Club Camel, Campos del Silencio, Mazurén, Monterrey
- De la calle 153 a la calle 170, entre la carrera 55 a la Autopista Norte 10:00 a. m. – 4 horas Verificación macromedidor
- Santa Bárbara Central
- Kennedy
- Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella
- De la calle 6 a la calle 8 sur, entre la carrera 68 a la carrera 72
- 8:00 a. m. – 24 horas
- Instalación de válvulas
- Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella
- Bosa
- Argelia
- De la carrera 81a a la carrera 82, entre la calle 59 sur a la calle 60 sur
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Cierre a terceros
- Argelia
- Tunjuelito
- Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
- De la avenida calle 56a sur a la avenida calle 45 sur, entre la carrera 32 a la transversal 60
- 9:00 a. m. – 18 horas
- Empates redes acueducto
- Venecia Occidental, San Vicente Ferrer, Muzú
Jueves 7 de mayo de 2026
- Usaquén
- Estrella del Norte, Las Orquídeas
- De la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 151 a la calle 164
- 8:00 a. m. – 24 horas
- Instalación de válvula
- Estrella del Norte, Las Orquídeas
- Chapinero
- Cataluña
- De la calle 45 a la calle 39, entre la carrera 7 a la carrera 3
- 9:00 a. m. – 24 horas
- Empates redes acueducto
- Cataluña
- Bosa
- Los Sauces
- De la calle 64 sur a la calle 67b sur, entre la carrera 84a a la carrera 85 bis a
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Cierre a terceros
- Los Sauces
- Soacha
- Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza
- De la calle 24 a la calle 7, entre la carrera 10a a la carrera 19
- De la calle 21 a la calle 7, entre la carrera 4 a la carrera 10a
- De la calle 7 a la calle 1, entre la transversal 7 a la carrera 16
- De la carrera 12 a la carrera 28b, entre la calle 1 sur a la calle 8
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- Prado de Las Vegas, El Tabacal, El Danubio, El Rosal, Portalegre, Santa Helena, Villa Esperanza Centro, Soacha Centro, Lincoln, Oasis del Jericó, San Luis, La Unión Atenea, Ciudad Salitre, La Fragua, El Silo, La Primavera, La Veredita, El Mirador, San Isidro, Eduardo Puyana, Las Huertas, Paseo Real Villa Italia, La Fontana, Ciudad de Quito, Llanos de Soacha, Tierra Blanca, Maranata, Ciudad Latina, Ciudad de Quito y Villa La Esperanza
- Tunjuelito
- San Carlos, San Benito
- De la avenida carrera 19c a la carrera 13f, entre la avenida Carrera 14 a la calle 59b sur
- 10:00 a. m. – 24 horas
- Mantenimiento preventivo
- San Carlos, San Benito
- Barrios Unidos y Teusaquillo
- Alcázares, Alcázares Norte, Alfonso López, Banco Central, Baquero, Belalcázar, Benjamín Herrera, Campín, Colombia, Galerías, Juan XXIII, La Aurora, La Esperanza, La Merced Norte, La Paz, La Soledad, Las Américas, Muequetá, Once de Noviembre, Palermo, Quinta Mutis, Rafael Uribe, San Felipe, San Luis, Santa Sofía, Siete de Agosto
- De la carrera 14 a la avenida Carrera 30, entre la calle 24 a la calle 80
- 10:00 a. m. – 12 horas
- Mantenimiento correctivo
Viernes 8 de mayo de 2026
- Usme
- Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas
- De la calle 72f sur a la calle 92b sur, entre la carrera 12b este a la carrera 24a este
- 10:00 a. m. – 4 horas
- Lavado preventivo de tanque
- Tibaque II, San Pedro Sur, Tihuaque, Tihuaque Rural, Las Violetas, Juan José Rondón I, Los Soches, Villa Diana, Las Violetas
Recomendaciones para los usuarios:
- Llenar el tanque de reserva antes del corte.
- Consumir el agua almacenada antes de 24 horas.
- Usar el agua racionalmente, priorizando la higiene y la alimentación.
- El servicio de carrotanques se podrá solicitar en la Acualínea 116, con prioridad para clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.
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Estas intervenciones permitirán preservar la infraestructura del acueducto y garantizar la calidad del servicio en Bogotá, minimizando riesgos de daños mayores y cortes inesperados. Para información adicional, los usuarios pueden consultar los canales oficiales de la Eaab.
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