Colombia

Mujer de 66 años murió tras caerle encima el techo de su vivienda en Barrancabermeja

Las versiones preliminares indican que la ciudadana realizaba labores de limpieza en su vivienda cuando ocurrió el desplome, lo que motivó la intervención de los organismos de socorro

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La mujer quedó tendida bajo los escombros con visibles golpes en su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La mujer quedó tendida bajo los escombros con visibles golpes en su cuerpo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El colapso de techo en una vivienda del barrio Primero de Mayo, en Barrancabermeja (Santander), causó la muerte de una mujer de 66 años durante la noche del sábado 2 de mayo de 2026. La víctima fue identificada como Maritza Robles Murillo, cuyo cuerpo fue hallado bajo los escombros por un familiar, que se comunicó de inmediato con los organismos de emergencia.

Pese a todos los esfuerzos de los voluntarios y las autoridades, se confirmó que la mujer murió al quedar atrapada bajo parte del techo de su casa, que se desplomó mientras realizaba tareas de limpieza en el cielorraso. Los habitantes de la comuna 5 de Barrancabermeja no salen del asombro tras lo ocurrido después de las 7:00 p. m. del sábado.

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La Policía inició con las primeras indagaciones para esclarecer el caso y se logró determinar que el mismo familiar que se comunicó con la línea de emergencia notó la ausencia de su allegada, por lo que no dudó en acudir a la vivienda para verificar qué pasaba con ella.

Al llegar a la casa, el familiar de la víctima la halló tendida bajo los escombros. Inmediatamente, el ciudadano hizo una llamada para pedir el apoyo de organismos de emergencia con la esperanza de que su ser querido continuara con vida, aunque los uniformados le indicaron que la mujer ya no contaba con signos vitales, debido a la gravedad de los golpes que recibió en la cabeza y otras partes de su cuerpo.

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Un ventilador de techo viejo y oxidado con aspas sucias y dañadas cuelga de un techo agrietado y parcialmente desprendido. Se observan cables eléctricos expuestos.
El desplome de la estructura ocurrió mientras la víctima realizaba labores en el cielorraso en el barrio Primero de Mayo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Respuesta de las autoridades tras el llamado desesperado del familiar

Al conocer el caso, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudió al lugar y dio aviso a la Policía Nacional. Los uniformados, junto a familiares, ingresaron a la vivienda y confirmaron la muerte de Maritza Robles Murillo bajo los restos del techo colapsado.

La intervención coordinada de la fuerza pública y los bomberos permitió asegurar el área, así como facilitar la inspección del inmueble sin que existiera manipulación previa, por lo que los hallazgos hacen parte de las investigaciones para esclarecer lo que llevó al colapso del techo.

Actualmente, las autoridades adelantan las respectivas indagaciones para establecer las razones del desplome del techo en la vivienda de la comuna 5. El objetivo central es identificar las causas del suceso y determinar si hubo fallos estructurales o factores relacionados con los trabajos que se realizaban en el lugar.

Las autoridades indicaron que se llevará a cabo una revisión de los materiales de construcción y del estado general de la propiedad para obtener información relevante que permita prevenir nuevos casos en la zona.

Dos hombres con trajes blancos protectores, cascos y mascarillas, remueven planchas de un techo ondulado y grisáceo de un edificio antiguo, con una grúa al fondo.
La tragedia invita a reflexionar sobre la supervisión de obras y materiales en viviendas con estructuras deterioradas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La tragedia desató inquietudes en torno a la seguridad de viviendas del sector, especialmente aquellas que pasan por reparaciones o cuentan con una estructura muy antigua, pues estos son considerados factores que pueden desencadenar una tragedia, por lo que se pide a la comunidad tomar precauciones para evitar situaciones similares que puedan cobras nuevas víctimas.

El proceso investigativo busca aportar claridad a los familiares sobre lo ocurrido y adoptar medidas para reforzar la seguridad habitacional en el sector.

Imagen de archivo de un levantamiento de cadáver en Colombia. (Crédito: Colprensa)
Las autoridades piden precaución en las viviendas con fisuras en el techo o posibles riesgos de desplome - crédito Colprensa

Cómo evitar el colapso del techo de su vivienda

  • Revisar periódicamente el estado del techo, mirando posibles grietas, humedad, filtraciones o deformaciones.
  • Limpiar canaletas y desagües para evitar acumulación de agua, hojas y residuos que puedan generar sobrepeso o filtraciones.
  • Verificar la estructura de soporte (vigas, columnas, losas) para detectar signos de deterioro, corrosión o ataques de plagas como termitas.
  • Evitar sobrecargar el techo con objetos pesados, equipos de aire acondicionado mal instalados o depósitos improvisados.
  • Atender rápidamente cualquier daño visible como fisuras, goteras o desplazamientos de tejas o láminas.
  • Reemplazar materiales dañados o en mal estado por otros adecuados y de calidad.
  • Utilizar materiales certificados y sistemas constructivos apropiados según la normativa local.
  • Contratar a ingenieros o arquitectos para inspecciones estructurales periódicas, sobre todo en viviendas antiguas o tras eventos como sismos o tormentas.

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