Colombia

Feria de empleo en Bogotá ofrecerá más de 4.000 vacantes el jueves 7 de mayo, con oportunidades para jóvenes sin experiencia

El evento, convocado por entidades distritales, se realizará en el centro comercial Gran Estación e integrará distintas oportunidades en sectores como logística, tecnología y salud, además de contar con espacios accesibles e incluyentes

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La feria promueve la inclusión laboral con oportunidades para personas con discapacidad, mayores de 50 años y talento de todos los niveles educativos - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
La feria promueve la inclusión laboral con oportunidades para personas con discapacidad, mayores de 50 años y talento de todos los niveles educativos - crédito Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Bogotá se prepara para una de las jornadas más importantes del año en materia de empleo, con la realización de la Feria de Empleo en la Plaza Metropolitana de los Alfiles del centro comercial Gran Estación, el jueves 7 de mayo de 2026, entre las 7:30 a. m. y 3:00 p. m.

La iniciativa, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ofrecerá acceso a más de 4.000 vacantes en diferentes sectores económicos, en una apuesta por dinamizar la economía y facilitar el acceso a empleos formales para la ciudadanía.

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Más de 4.000 vacantes para todos los perfiles

La feria, organizada para conmemorar el Día Internacional del Trabajo, contará con la presencia de empresas aliadas de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y pondrá a disposición cerca de 2.500 puestos en áreas como logística, construcción, tecnología, salud, comercio, operación y servicios.

Además, se suman oportunidades en sectores como administración, finanzas, ventas y atención al cliente. En total, el evento reunirá más de 4.000 oportunidades laborales disponibles en un solo lugar.

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Las vacantes disponibles incluyen cargos en logística, construcción, tecnología, salud, administración, finanzas y ventas, entre otros campos - crédito Luisa González/REUTERS
Las vacantes disponibles incluyen cargos en logística, construcción, tecnología, salud, administración, finanzas y ventas, entre otros campos - crédito Luisa González/REUTERS

Los organizadores recalcan que la feria es incluyente: hay vacantes para personas con discapacidad, acompañamiento con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC), espacios accesibles y orientación in situ. También se promueve la participación de personas mayores de 50 años y talento de todos los niveles de formación, desde bachillerato hasta profesionales.

Entre los cargos ofrecidos se destacan:

  • Analista administrativa(o)
  • Analista de control de calidad
  • Asesor(a) comercial y de cartera
  • Médico(a) general y pediatra
  • Nutricionista
  • Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
  • Coordinador(a) comercial y de costos
  • Desarrolladores

Las oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primer empleo. Se recomienda llevar la hoja de vida actualizada y documento de identidad, y confirmar la asistencia a través del formulario habilitado por la entidad.

Para estos cargos, el nivel educativo exigido puede ser desde básica primaria, e incluso se permite la postulación de personas sin educación formal - crédito Alcaldía de Bogotá
Para estos cargos, el nivel educativo exigido puede ser desde básica primaria, e incluso se permite la postulación de personas sin educación formal - crédito Alcaldía de Bogotá

Acceso sin intermediarios y más canales de información

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y sus empresas aliadas recuerdan que el acceso a las vacantes es gratuito y directo, sin necesidad de intermediarios ni pago de dinero para participar en los procesos de selección. Para mayor seguridad, los interesados pueden informarse y postularse a través de los canales oficiales, incluyendo el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’, donde también se encuentran consejos, cursos y actualizaciones constantes sobre nuevas oportunidades laborales.

Convocatoria para trabajar en el Metro de Bogotá

En paralelo, la ciudad vivirá otro hito en materia de empleo: la convocatoria laboral para la Primera Línea del Metro de Bogotá, que busca vincular a aproximadamente 180 personas en cargos fundamentales para la operación del sistema. Esta convocatoria, que cerrará el lunes 4 de mayo de 2026, es clave en la preparación para la puesta en marcha del megaproyecto de infraestructura que transformará la movilidad urbana.

Los puestos disponibles están dirigidos principalmente a bachilleres, técnicos(as) y tecnólogos(as), muchos sin experiencia previa, lo que amplía el acceso a empleo formal para población joven y personas que buscan iniciar su trayectoria laboral en un sector con proyección de crecimiento. Algunos de los cargos son:

  • Auxiliar de estación (bachiller, sin experiencia)
  • Conductor(a) de tren (bachiller, sin experiencia)
  • Controlador(a) de comunicaciones (bachiller, experiencia deseable en call center)
  • Controlador(a) de energía (tecnólogo en áreas eléctricas/electromecánicas)
  • Controlador(a) de mantenimiento (técnico en mantenimiento industrial o mecánica)
  • Controlador(a) de operación ferroviaria (tecnólogo en logística/transporte)
  • Controlador(a) de centro de seguridad (bachiller, experiencia deseable en monitoreo CCTV)

Los empleos pueden tener salarios de hasta nueve salarios mínimos - crédito Alcaldía de Bogotá
El proceso de postulación a las ofertas laborales es gratuito y directo, sin intermediarios ni pagos, a través de los canales oficiales de la Agencia Distrital de Empleo - crédito Alcaldía de Bogotá

El proceso de inscripción es digital y requiere cargar la hoja de vida en formato PDF. La convocatoria incluye un componente de formación, asegurando que los seleccionados adquieran las competencias necesarias para el óptimo funcionamiento y seguridad del Metro.

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