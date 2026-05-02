Conductor de aplicación hallado muerto en Bogotá tuvo que recurrir a este empleo debido a falta de oportunidades laborales

Darío era publicista y diseñador de profesión, pero debido a la falta de oportunidades laborales decidió conducir el vehículo bajo el servicio de plataformas de movilidad - crédito red social Facebook

Siguen conociéndose nuevos detalles sobre el caso del conductor de aplicación reportado como desaparecido el miércoles 29 de abril de 2026 en Bogotá, y cuyo cuerpo fue hallado en las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la capital del país. Se trata de Luis Darío Forero Morantes.

Según la información disponible, la última vez que se tuvo registro de Forero Morantes fue cerca de la estación de Transmilenio Las Nieves, en la localidad de Santa Fe, en el centro de la ciudad. Se supo que el publicista y diseñador había optado por trabajos ocasionales para generar ingresos, tras un periodo sin empleo fijo.

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La Plataforma por los Animales ALTO confirmó estos datos a través de un mensaje en su perfil de X, donde destacaron la labor de Darío y solicitaron acciones concretas al alcalde Mayor Carlos Fernando Galán: “Qué triste, otra víctima fatal de la inseguridad en Bogotá”, señalaron, describiendo al publicista como “un hombre que amaba a los animales y que siempre nos apoyó con casos de animalitos perdidos y víctimas de maltrato”.

El publicista compartía casos de animales extraviados a través de sus redes sociales - crédito @PlataformaALTO/X

“Alcalde @CarlosFGalan, hay que encontrar a los responsables. Darío era un publicista que, a falta de oportunidades laborales, se dedicó a trabajar como conductor de plataformas de transporte”, detalla más adelante la publicación de la Plataforma ALTO.

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Conductor de aplicación reportado como desaparecido en Bogotá fue hallado muerto

Las esperanzas de hallar con vida a Luis Darío Forero Morantes se desvanecieron el viernes 1 de mayo, cuando tras la difusión de múltiples publicaciones con su descripción se confirmó que el cuerpo fue identificado en Medicina Legal. Forero Morantes había sido encontrado sin vida, sin signos de violencia y sin el vehículo que conducía, en el parque principal del barrio Islandia, en el suroccidente de Bogotá.

“Luis Darío Forero Morantes, estatura 1.85, cabello largo y castaño oscuro, usa gafas (...) Vestido con chaqueta negra ovejera, jeans y botas de cuero cafés hasta abajo del tobillo. Cicatriz arriba de la ingle”, señaló el mensaje que compartió la senadora animalista Andrea Padilla (Pacto Histórico) desde su cuenta de X.

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La congresista Angélica Lozano alertó en redes sociales sobre la desaparición del conductor y, tras confirmarse el hallazgo, pidió justicia a las autoridades - crédito Angélica Lozano/X

Ella, al igual que su colega Angélica Lozano (Alianza Verde) compartieron los mensajes, pero la congresista Lozano confirmó lo que nadie quería: que hallaron el cuerpo sin vida.

“Dolor absoluto: Apareció el cuerpo de Darío Forero en Medicina Legal. Mi condolencia a su señora madre. Y a @LaJuridicadc de quien fue voluntario apasionado y generoso”, escribió la senadora en la misma red social.

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Por todo lo anterior, en redes sociales, además del clamor de justicia frente a este nuevo hecho de inseguridad que estremece a la capital, por medio de varias publicaciones se recordó el legado del diseñador y publicista.

“Darío Forero, publicista y diseñador brillante. En el proyecto que emprendimos hace meses dejó su huella. La falta de oportunidades lo llevó a conducir plataformas. La inseguridad hizo el resto. Otra tragedia”, destacó Blanca Rodríguez, una de sus amigas, y que compartió su testimonio a modo de réplica en el mensaje de la senadora Lozano.

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Dos amigas de Darío compartieron sentidos mensajes de condolencia y pidieron que el caso no quede impune - crédito red social X

Mientras que otra de las conocida del animalista, e identificada como Dayana Amado, escribió: “Darío es mi amigo y digo es porque aunque ahora no esté entre nosotros lo sigue siendo, hoy me duele, me da rabia, me da impotencia, no puede ser que salga a trabajar y no regresara Dios mío”.

El cuerpo sin vida de Luis Darío Forero Morantes, conductor de plataforma digital, fue hallado el miércoles 30 de abril 2026 en el parque de Islandia (Bosa), mientras la búsqueda de su automóvil, un Nissan March gris modelo 2019 con placas FOO 124, continúa sin resultados y constituye el foco principal de la investigación en curso.

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El vehículo que conducía la víctima, identificado con placas FOO 124, continúa sin ser localizado y es clave para esclarecer su recorrido final - crédito Angélica Lozano/X

El ingreso del cadáver de Forero Morantes a la sede de Medicina Legal se registró el 30 de abril, aunque su familia no fue notificada de manera oficial hasta el día siguiente.

Las autoridades precisaron que el hallazgo del cuerpo fue realizado por efectivos del cuadrante de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en la madrugada.

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