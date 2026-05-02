Colombia

Ejército Nacional rescató a un tigrillo en zona rural de Guainía: la especie está en peligro de extinción

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico intervino para brindar protección y atención veterinaria al animal

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Tropas de la Brigada 28, unidad militar orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, lograron la recuperación de un ejemplar juvenil de tigrillo hembra, en zona rural del municipio de Inírida - crédito Ejército Nacional
Tropas de la Brigada 28, unidad militar orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, lograron la recuperación de un ejemplar juvenil de tigrillo hembra, en zona rural del municipio de Inírida - crédito Ejército Nacional

Durante operaciones militares de estabilidad desarrolladas en el departamento de Guainía, y en cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas de la Brigada 28, unidad militar orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, lograron la recuperación de un ejemplar juvenil de tigrillo hembra, en zona rural del municipio de Inírida.

La operación fue posible gracias a la información oportuna suministrada por habitantes del sector, quienes alertaron al personal militar sobre el tráfico ilegal de un cachorro de tigrillo, especie en peligro de extinción, que había quedado huérfano por parte de personas inescrupulosas que desarrollan actividades ilícitas contra la fauna silvestre.

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La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico intervino para brindar protección y atención veterinaria al animal - crédito Ejército Nacional
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico intervino para brindar protección y atención veterinaria al animal - crédito Ejército Nacional

Gracias a la rápida intervención de las tropas y al apoyo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), el animal fue protegido y trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención veterinaria, hidratación, alimentación y seguimiento por parte de expertos.

La máxima autoridad ambiental pública sostuvo que “la operación evidencia el compromiso del Ejército Nacional no solo con la defensa de la vida y la seguridad, sino también con la preservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad del país”.

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Las autoridades también extendieron una invitación a la población a denunciar oportunamente ante los organismos competentes el tráfico ilegal de fauna silvestre como el tigrillo - crédito Ejército Nacional
Las autoridades también extendieron una invitación a la población a denunciar oportunamente ante los organismos competentes el tráfico ilegal de fauna silvestre como el tigrillo - crédito Ejército Nacional

Las autoridades también extendieron una invitación a la población a denunciar oportunamente ante los organismos competentes el tráfico ilegal de fauna silvestre, con el fin de facilitar una reacción inmediata y contribuir a la protección de especies en vía de extinción.

Ejército Nacional de Colombia rescató otro cachorro de tigrillo en el Vichada

El ejemplar resultó siendo una joven hembra, que perdió a su madre por cuenta de personas inescrupulosas dedicadas a la caza ilegal de especie silvestres en el oriente del país - crédito Ejército Nacional
El ejemplar resultó siendo una joven hembra, que perdió a su madre por cuenta de personas inescrupulosas dedicadas a la caza ilegal de especie silvestres en el oriente del país - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional de Colombia rescató el 25 de julio de 2025 a un cachorro de tigrillo en la inspección Santa Rita, Vichada, tras quedar el animal huérfano por la caza ilegal de su madre.

El ejemplar, perteneciente a una especie en peligro de extinción, fue trasladado a Yopal, Casanare, donde especialistas en fauna silvestre de Corporinoquía evalúan su rehabilitación y posible reintegración al hábitat, subrayando la urgencia de combatir el tráfico y la caza de especies amenazadas. El operativo, integrado en el plan de campaña Ayacucho Plus, refleja el compromiso institucional y ciudadano ante el deterioro de la biodiversidad colombiana, según relató el coronel Raúl Rodríguez, comandante de la Vigésima Octava Brigada.

La intervención involucró la entrega voluntaria del felino por parte de un habitante local, que informó a los uniformados sobre la muerte de la madre a manos de personas implicadas en actividades ilegales contra la fauna regional. Rodríguez explicó en un video difundido por las Fuerzas Militares que el tigrillo fue transportado en helicóptero hasta Cumaribo y de allí a Yopal, donde ingresó bajo custodia de Corporinoquia, entidad responsable de la recuperación veterinaria de la especie.

El felino se ganó el corazón de las personas y uniformados que ayudaron en su rescate y entrega a los funcionarios de Corporinoquia - crédito Ejército Nacional

A lo largo de 2025 se documentaron, solo en el Quindío, más de 400 animales silvestres rescatados por las autoridades, informó la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ). Este dato reveló la magnitud del problema de tráfico y afectación a la fauna silvestre en distintos departamentos del país.

El tigrillo (Leopardus pardalis) es uno de los felinos más amenazados de Colombia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo cataloga como especie vulnerable, lo que implica un riesgo elevado de desaparición en vida silvestre.

El caso del Vichada replica antecedentes previos: apenas unas semanas antes, el 2 de junio de 2025, otro cachorro de tigrillo fue rescatado en Armenia, después de resultar herido en un enfrentamiento con un perro doméstico. El animal fue encontrado por John Faber Osorio Agudelo, que alertó a la Policía Nacional, detalló la CRQ.

El director de la CRQ, Jaider Arlés Lopera Suscué, indicó que en esa ocasión el tigrillo presentaba lesiones musculares, aunque sin fracturas, resultado del ataque animal. El ejemplar permanece en tratamiento veterinario, a la espera de su recuperación y posterior liberación en su entorno natural.

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