Colombia

El Ejército Nacional abrió segunda convocatoria de 2026 para el servicio militar: estos son los requisitos

La iniciativa contempla plazas para ambos sexos y brinda beneficios como atención integral, formación técnica, bonos económicos y facilidades en programas de empleo, sumando derechos adicionales para quienes cumplan con la prestación

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La campaña actual prioriza la atención a hombres y mujeres en el rango de edad legal, garantizando formación profesional, apoyo en salud, facilidades para el retorno a la vida civil y descuentos en servicios aliados - crédito @COL_EJERCITO/X

En la segunda convocatoria del 2026, el Ejército Nacional de Colombia habilitó desde el 1° de mayo 14.990 cupos para que jóvenes entre 18 y 24 años inicien el proceso de incorporación al servicio militar, abriendo oportunidades de acceso a beneficios económicos, académicos y sociales que se suman al cumplimiento del deber constitucional de defensa nacional.

La entidad precisó que quienes sean seleccionados recibirán incentivos directos y facilidades para la transición a la vida civil, según informó el Ejército a través de su Comando de Reclutamiento.

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En esta jornada, 13.694 plazas están destinadas a hombres y 1.296 a mujeres en todo el territorio colombiano, una cifra relevante frente a convocatorias anteriores.

Además del salario mensual, los seleccionados tendrán un pago adicional por fin de servicio y una bonificación especial, junto con reconocimiento económico a quienes se destaquen como dragoneantes.

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Los aspirantes deben ser menores de 21 años - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional de Colombia abre su segunda convocatoria 2026 para el servicio militar con 14.990 cupos disponibles para jóvenes entre 18 y 24 años - crédito Ejército Nacional

El Ejército destacó que la convocatoria persigue “el propósito de garantizar que la juventud cumpla con el deber constitucional de defender la soberanía y la integridad de la nación, al tiempo que se les brinda una oportunidad única de crecimiento personal y profesional”.

Durante su permanencia, los soldados reciben $1.750.905 mensuales (equivalentes al salario mínimo legal vigente); al completar el ciclo, acceden a un monto equivalente a otro salario mínimo para dotación civil y una bonificación final de $2.626.357.

El proceso también contempla una asignación adicional mensual del 5% del salario mínimo para quienes ejerzan el cargo de dragoneantes, así como un permiso anual con auxilio de transporte.

El proceso de inscripción está abierto a jóvenes colombianos, hombres y mujeres, que tengan entre 18 años y hasta un día antes de cumplir 24, cumpliendo con el rango de edad establecido por la ley.

En esta jornada de incorporación, 13.694 plazas son para hombres y 1.296 para mujeres, ampliando la inclusión de género en el Ejército Nacional de Colombia - crédito Colprensa
En esta jornada de incorporación, 13.694 plazas son para hombres y 1.296 para mujeres, ampliando la inclusión de género en el Ejército Nacional de Colombia - crédito Colprensa

El trámite se realiza exclusivamente a través de la página www.libretamilitar.mil.co, en la que los postulantes deben registrar su correo electrónico, asignar una clave temporal válida por siete días y completar los formularios requeridos.

Una vez verificados los datos y si no se detectan novedades, el Distrito Militar citará a los aspirantes para continuar con la incorporación.

Para el caso de las mujeres, se exige presentar una prueba de laboratorio de embarazo negativa, tomada dentro de los ocho días previos a la fecha de incorporación.

Los seleccionados reciben atención integral durante el servicio: salud, alojamiento, alimentación y transporte al lugar de destino, así como sostenimiento en los desplazamientos y retorno al concluir el periodo.

El esquema otorga acceso a programas de formación laboral y técnica a través del Sena, posibilidades de crédito especial con Icetex y estudio institucional para obtener matrícula cero en carreras militares y policiales.

Quienes presten el servicio suman tiempo para la cotización en fondos de pensión, así como para el cálculo de cesantías y prima de antigüedad si posteriormente laboran en la Fuerza Pública.

Al licenciarse, obtienen la tarjeta de reservista de primera clase en formato físico y digital. Los beneficios se extienden a descuentos en comercios aliados y preferencia en programas de empleo y capacitación promovidos por el Servicio Público de Empleo.

Durante el último mes, el Ejército prevé un proceso de adaptación para facilitar el retorno a la vida civil. Además, quienes lo deseen pueden extender su permanencia hasta por 12 meses adicionales con todos los derechos y deberes vigentes.

Los aspirantes deben cumplir requisitos de nacionalidad, educación mínima y aptitud física y psicológica - crédito Comando de Educación y Doctrina
Cada soldado recibirá un salario mensual de $1.750.905, un pago final equivalente a otro salario mínimo y una bonificación especial de $2.626.357 al culminar el servicio - crédito Comando de Educación y Doctrina

“El servicio militar es un espacio donde se forjan valores como la disciplina, el liderazgo, la responsabilidad y el respeto. Cada joven que se incorpora se convierte en protagonista de la defensa de la patria y en ejemplo de compromiso ciudadano”, dice la información publicada por el Comando de Reclutamiento.

El Ejército Nacional de Colombia detalló el procedimiento obligatorio: ser colombiano, estar en el rango de edad mencionado, inscribirse en la página www.libretamilitar.mil.co, registrar un correo y clave temporal, y completar los formularios de datos personales, familiares y académicos.

Cumplir con este proceso permite acceder a los beneficios económicos, sociales y de formación diseñados para quienes decidan asumir el compromiso de servir y defender a Colombia en esta campaña de incorporación 2026.

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