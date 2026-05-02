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Juan Guillermo Cuadrado no la estaría pasando bien: en medio de los rumores de su salida, el Pisa descendió a la Serie B de Italia

El colombiano saldría del cuadro del Mediterráneo para la temporada 2026-2027, después de que su equipo descendiera a la B de Italia

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Cuadrado no vive una buena temporada con el Pisa-crédito Alessandro La Rocca/LaPresse via AP
Cuadrado no vive una buena temporada con el Pisa-crédito Alessandro La Rocca/LaPresse via AP

El 1 de mayo de 2026 se confirmó en forma oficial el descenso del Pisa FC de Juan Guillermo Cuadrado a la Serie B de Italia.

La pérdida de la categoría se confirmó tras la derrota que sufrió en el estadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani por 3-1 ante Lecce por la fecha 35 de la Serie A de Italia.

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El colombiano sufrió un fuerte fracaso en la Serie A de Italia, tras confirmarse el descenso de su equipo-crédito @espncolombia/Instagram

El futbolista colombiano, que llegó al Pisa en agosto de 2025 y cuenta con 37 años, solo ingresó al campo en el minuto 81 como suplente en el encuentro clave.

La campaña del club toscano quedó marcada por la salida inesperada de Filippo Inzaghi antes del inicio de la temporada. Tras la salida de Inzaghi, Alberto Gilardino dirigió hasta la jornada 23 antes de ser remplazado por el entrenador sueco Oscar Hiljemark, quien solo logró cuatro puntos en doce partidos y no consiguió encaminar la salvación.

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Con 19 derrotas y apenas 18 puntos a tres fechas del final, el Pisa quedó matemáticamente sin opciones de alcanzar el puesto salvador, ocupado precisamente por el Lecce con 32 puntos.

Así fue la derrota del Pisa de Juan Guillermo Cuadrado

El descenso matemático de Pisa y Hellas Verona a la Serie B se concretó este viernes, a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato. La caída de dos clubes de tradición histórica deja abiertas las posibilidades para la última plaza de retroceso, que se disputan Lecce, Cremonese, Cagliari, Fiorentina y Genoa, en un cierre de temporada donde la pelea por la permanencia será decisiva.

Tras la derrota del Pisa frente al Lecce por 1-2, se selló no solo la suerte del equipo toscano, sino también la de un Hellas Verona que no logró emerger de los puestos de descenso durante el torneo ni alcanzar la regularidad competitiva necesaria para asegurar la salvación.

Sin embargo, el Pisa no logró afianzar su plaza por carencias ofensivas persistentes y una defensa vulnerable, recibiendo un total de 63 goles.

Solo obtuvo 2 victorias en toda la temporada, ambas frente a Cagliari y Cremonese, además de 13 empates y 20 derrotas, incluidas goleadas abultadas como el 6-2 recibido ante el Inter y el 5-0 contra el Como. La diferencia de goles del club se transformó así en la peor del campeonato, un reflejo contundente de su sequía goleadora y de las concesiones defensivas, en especial como visitante.

A continuación, así quedó el Pisa en la tabla de posiciones a falta de 3 fechas para que finalice la Serie A de Italia:

  1. Inter: 79 puntos
  2. Nápoles: 69 puntos
  3. AC Milán: 67 puntos
  4. Juventus: 64 puntos
  5. Como: 61 puntos
  6. Roma: 61 puntos
  7. Atalanta: 54 puntos
  8. Lazio: 48 puntos
  9. Bolonia: 48 puntos
  10. Udinese: 47 puntos
  11. Sassuolo: 46 puntos
  12. Parma: 42 puntos
  13. Torino: 41 puntos
  14. Genoa: 39 puntos
  15. Fiorentina: 37 puntos
  16. Cagliari: 36 puntos
  17. Lecce: 32 puntos
  18. Cremonese: 28 puntos
  19. Verona: 19 puntos (descendido a la Serie B de Italia 2026-2027)
  20. Pisa: 18 puntos (descendido a la Serie B de Italia 2026-2027)

Estadísticas de Juan Guillermo Cuadrado con el Pisa en la temporada 2025-2026 que podría salir del cuadro italiano

Cuadrado lleva menos de 500 minutos en la temporada-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Cuadrado lleva menos de 500 minutos en la temporada-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

El colombiano en la temporada 2025-2026 lleva un total de 452 minutos en la Serie A de Italia, sumando un gol en 17 partidos.

En la Copa Italia, sumó dos partidos en 80 minutos, lo que hace que tenga un acumulado de 532 minutos durante la temporada.

  • 24 de octubre de 2025 - Serie A: 45 minutos y gol en el AC Milán 2-2 Pisa SC

Por otra parte, el 29 de abril de 2026, el periodista Nicolo Schira detalló que la salida de Juan Guillermo Cuadrado del cuadro italiano sería un hecho, ya que su contrato no serrá renovado:

El periodista especializado en fichajes comentó sobre la posible salida del colombiano del Pisa-crédito @NicoSchira/X
El periodista especializado en fichajes comentó sobre la posible salida del colombiano del Pisa-crédito @NicoSchira/X

“Juan Cuadrado dejará el Pisa al final de la temporada como agente libre. Su contrato no será renovado”, dijeron.

Estos serán los últimos partidos del Pisa en la Serie A de Italia:

  • 10 de mayo de 2026: Cremonese vs. Pisa
  • 17 de mayo de 2026: Pisa vs. Napoli
  • 24 de mayo de 2026: Lazio vs. Pisa

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