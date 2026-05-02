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La familia de Karol G vuelve a ser noticia: Katherin Giraldo realizó publicaciones aludiendo a heridas familiares

En medio del luto por la muerte de su tía, la media hermana de la “Bichota” hizo una serie de publicaciones que dieron pie a interpretaciones sobre su distanciamiento con el resto de la familia Giraldo

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Katherin Giraldo, distanciada del resto de la familia, compartió un estado en redes sociales que fue tomado como un comentario sobre la situación de Verónica - crédito @katheringiraldo19 y @verogiraldonavarro/Instagram
Katherin Giraldo, distanciada del resto de la familia, compartió una serie de estados en redes sociales que vuelven a poner en la conversación su alejamiento del resto de los Giraldo - crédito @katheringiraldo19 y @verogiraldonavarro/Instagram

El nombre de la familia Giraldo que acompaña a Karol G viene siendo tendencia por distintos motivos durante 2026, producto de situaciones que los pusieron en la mira de las redes sociales.

Por un lado, la hermana mayor de la cantante, Verónica Giraldo, denunció en febrero pasado la falta de apoyo familiar que recibió en medio de un proceso legal contra su expareja, Jaime Llano, por la custodia de su hija Sophia, al punto de ‘despotricar’ contra la imagen de “la familia ideal” que se tenía sobre ellos en redes sociales.

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Por otra parte, en los últimos días de abril se conoció la noticia del fallecimiento de Teresa Giraldo, tía de la cantante y considerada como uno de los pilares más importantes entre los Giraldo. El hecho, confirmado por Jessica Giraldo en redes sociales, dio pie para un pronunciamiento de Katherin Giraldo, media hermana de la cantante, fruto de una relación de Guillermo Giraldo con otra mujer fuera de su matrimonio con Martha Navarro.

En sus historias de Instagram, compartió un mensaje que generó múltiples interpretaciones y comentarios en medio del duelo que atravesaba la familia.

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“No tener el amor de una madre porque murió, duele. Pero no tener el amor de un padre que sí vive, mata!”, escribió, dejando entrever la distancia que tiene actualmente con su padre, Guillermo Giraldo.

Katherin Giraldo, media hermana de la cantante, compartió un mensaje en sus redes sociales - crédito @letengoelchisme/Instagram
Katherin Giraldo, media hermana de la cantante, compartió un mensaje en sus redes sociales - crédito @letengoelchisme/Instagram

La publicación causó sorpresa, pues si bien Katherin mantiene una presencia activa en redes sociales a través de sus emprendimientos ligados al café y el diseño textil, no acostumbra a referirse a su media hermana ni a otros miembros del círculo familiar.

En la noche del jueves 30 de abril, la mujer compartió una nueva publicación que aludía a su relación con la familia Giraldo, esta vez acompañada de una cita bíblica. “Aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. Amén. Salmo 27:10”, escribió en sus historias de Instagram sobre un fondo con un cielo azul.

Katherin Giraldo hizo alusiones a su distanciamiento con su padre, Guillermo Giraldo, en medio del luto por la muerte de su tía - crédito @katheringiraldo19/Instagram
Katherin Giraldo hizo alusiones a su distanciamiento con su padre, Guillermo Giraldo, en medio del luto por la muerte de su tía - crédito @katheringiraldo19/Instagram

Adicionalmente, en la noche del viernes 1 de mayo le dedicó una publicación a su tía fallecida. Se trata de una puesta de sol en una zona rural acompañada de una composición con inteligencia artificial donde la figura de la mujer fallecida es abrazada por una figura de Jesucristo. “Mi corazón está contigo”, añadió, refiriendose directamente a su tia Tere.

Adicionalmente, Katherin publicó unas palabras del orador motivacional Daniel Habif en la que se expresa una oración dirigida a Dios. En ella, el autor pide fortaleza para mantenerse firme ante situaciones de resistencia, solicitando no ceder sus convicciones por comodidad ni por presión externa. También pide carácter para sostener la verdad, aunque resulte incómoda, y que su fortaleza no dependa de las circunstancias, sino que sea constante e inquebrantable.

El mensaje central es la búsqueda de integridad y firmeza en los principios personales, incluso ante dificultades o presiones, y termina reafirmando su determinación en nombre de Dios.

La mujer también hizo una referencia directa al fallecimiento de su tía, y también compartió un estado alusivo a la creencia en los principios personales sin importar la adversidad - crédito @katheringiraldo19/Instagram
La mujer también hizo una referencia directa al fallecimiento de su tía, y también compartió un estado alusivo a la creencia en los principios personales sin importar la adversidad - crédito @katheringiraldo19/Instagram

Este distanciamiento de Katherin con el resto de los Giraldo se remonta a 2021. En declaraciones que brindó la mujer a Lo Sé Todo ese año, reconoció que tuvo una serie de comportamientos inapropiados que le hicieron perder el favor de su padre, y cuando esta intentó retomar el contacto, la bloqueó de sus contactos.

Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí super libre y me desboqué, pero pues todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento (…) Necesito saber y escuchar la versión de él. Me he sentido sola en muchas ocasiones porque el núcleo familiar de mi mamá era muy pequeño, lo único que yo tengo de sangre y de familia son ellos”, reconoció entonces.

Inclusive, en sus historias de Instagram compartió capturas de pantalla de sus intentos de contacto con su padre, sin éxito.

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