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Influenciadora bogotana explicó si realmente es bueno o malo lavarse el cabello con jabón y dio un truco para mantener una melena brillante

María Elvira Ramírez sorprendió con un video en el que no solo cuestiona viejos hábitos, también invita a los hombres a tomarse en serio el cuidado de su cabello y buscar ayuda sin miedo

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Un hombre y una mujer, vistos de espaldas, se lavan el cabello con champú bajo dos duchas. Se ven sus cabezas, brazos y la espuma en su pelo. Gotas de agua caen.
La influenciadora María Elvira Ramírez señala inseguridades masculinas sobre el cabello y habla sobre el lavado con jabón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

La creadora de contenido bogotana María Elvira Ramírez volvió a generar conversación en redes sociales tras compartir una serie de reflexiones y consejos sobre el cuidado capilar que, además de cuestionar prácticas comunes como lavarse el cabello con jabón, también pusieron sobre la mesa una realidad poco discutida: la inseguridad que muchos hombres sienten frente a su pelo.

A través de un video, la influenciadora relató una situación cotidiana que, según ella, evidencia el desconocimiento que aún existe sobre el cuidado adecuado del cabello.

En la escena, dos hombres confesaron haberse lavado el pelo con jabón de baño ante la falta de champú, lo que dio pie a la reacción de Ramírez, quien cuestionó el hábito y abrió el debate sobre sus consecuencias.

“¿Con qué te lavaste el pelo?”, preguntó la creadora y tras escuchar que la respuesta era jabón común, insistió: “¿Con el de cuerpo, con la barra?”, evidenciando su sorpresa ante una práctica que, aunque frecuente, no es la más recomendable para la salud capilar.

La creadora de contenido María Elvira Ramírez cuestiona prácticas habituales de higiene capilar en hombres tras conocer que se lavan el cabello con jabón - crédito @mariaelvirar/tiktok

Según explicó, el uso de jabón corporal en el cabello puede resultar perjudicial debido a su composición, ya que estos productos no están diseñados para equilibrar el pH del cuero cabelludo ni para proteger la fibra capilar y esto puede traducirse en resequedad, pérdida de brillo y, en algunos casos, debilitamiento del pelo.

Más allá del truco puntual, Ramírez aprovechó el espacio para hablar de un tema que, a su juicio, suele pasar desapercibido: la relación emocional que muchos hombres tienen con su cabello.

“Aunque ustedes no lo crean, el pelo también es una fuente de inseguridad demasiado grande que tienen los hombres. La pérdida de pelo, sentir que no se hallan con su pelo, sentir que no se lo saben peinar, sentir que el pelo no les crece o que en algunos años van a quedarse calvos”, expresó la creadora de contenido.

La influenciadora destacó que, pese a que estas preocupaciones son comunes, muchos hombres evitan hablar del tema o pedir ayuda por vergüenza: “Aunque a muchos les da muchísima pena pedir ayuda, alzar la mano y decir: ‘Mae, no sé qué champú usar, no sé qué acondicionador usar’”, agregó María Elvira Ramírez.

Jabón de baño en el cabello: la advertencia de María Elvira Ramírez que todo hombre debería escuchar - AP
Jabón de baño en el cabello: la advertencia de María Elvira Ramírez que todo hombre debería escuchar - AP

En ese sentido, anunció que comenzará a compartir contenido enfocado también en el cuidado capilar masculino, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para mejorar la salud del cabello y prevenir problemas como la caída.

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de adoptar una rutina básica pero efectiva: “Empecemos porque los hombres también deben lavarse el pelo dos veces, el famoso double shampoo”, explicó, haciendo referencia a una técnica que consiste en realizar dos lavados consecutivos para limpiar profundamente el cuero cabelludo.

Asimismo, sugirió elegir productos adecuados, preferiblemente champús transparentes, que suelen tener fórmulas más ligeras. También enfatizó la necesidad de estimular el cuero cabelludo, lo que puede favorecer la circulación y, en consecuencia, el crecimiento del cabello.

Otro punto clave fue el uso del acondicionador, un producto que muchos hombres suelen omitir: “Sí necesitas utilizar acondicionador. Los acondicionadores son sobre todo para sellar la punta, ayudarnos a dar una hidratación”, señaló, aclarando que existen opciones accesibles en el mercado.

¿Tu pelo no crece como quieres? María Elvira Ramírez explica el error común que podría estar frenando los resultados - crédito @mariaelvirar_/IG
La sorprendente razón por la que lavar el pelo con jabón no es buena idea - crédito @mariaelvirar_/IG

El mensaje final de la creadora de contenido fue claro: el cuidado del cabello no debe ser visto como un tema exclusivo de las mujeres. Incluso, animó a sus seguidoras a motivar a sus familiares o parejas para que empiecen a hacer rutina de protección capilar.

“Recuerden que el cuidado del pelo no es solamente para mujeres, muchos hombres lo callan, esta es una inseguridad muy grande para ellos. Pongan a sus amigos o novios a que se cuiden el cabello y que vean mis trucos que también les van a servir”, concluyó.

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