Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habló de su batalla contra la ansiedad: “Qué fuerte se siente”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló que padece de ansiedad y dejó contundente mensaje al respecto - crédito @verogiraldonavarro/ Instagram

Verónica Giraldo reapareció en sus redes sociales y sorprendió a quienes siguen de cerca su vida personal, después de varias semanas en las que optó por el silencio tras el escándalo que salpicó a gran parte de su familia.

La empresaria y hermana de Karol G eligió un tono directo para compartir cómo se siente en la actualidad: “Estoy batallando con ello y qué fuerte se siente. Qué mes tan duro”, escribió sobre la ansiedad. El mensaje se viralizó rápidamente y provocó muchas respuestas de apoyo en su comunidad.

Con esa publicación, Verónica Giraldo reconoció públicamente que atraviesa una etapa de dificultad emocional y expresó que entiende a quienes viven experiencias similares. Su texto breve dejó claro que busca que se sumen más voces a la conversación en redes sociales sobre la salud mental.

La hermana de Karol G dejó a sus seguidores atentos tras la confesión de la crisis de ansiedad que padece - crédito @verogiraldonavarro/IG

Contexto familiar y repercusiones públicas

Durante los primeros meses de 2026, la relación de Verónica Giraldo con su familia se hizo visible a través de diversos episodios públicos. A finales de febrero, la empresaria difundió videos en los que habló de su soledad en un proceso legal relacionado con la custodia de su hija.

En esos materiales, relató desacuerdos con sus padres y mencionó hechos del pasado que influyeron en la dinámica familiar.

En uno de los videos, Giraldo habló de episodios de violencia doméstica vividos durante su infancia. Señaló que su entorno familiar restó importancia a esas agresiones y sostuvo que la imagen pública que mostraban en redes sociales no reflejaba la realidad.

Hermana mayor de Karol G habría lanzado un duro dardo en contra de su expareja - créditoanitamarinmorales/TikTok

“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal”, afirmó Giraldo en un video difundido por ella en redes sociales.

Esta situación llevó aJessica Giraldo, otra de las hermanas, a solicitar respeto y comprensión hacia el proceso familiar. Jessica, que también es mánager de Karol G, afirmó que su prioridad es el bienestar de Verónica y su hija, y pidió reservar el tema a la privacidad de quienes lo atraviesan.

“En los últimos días han visto publicaciones relacionadas con mi hermana Verónica. Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años. Nuestra prioridad en este momento es que ella reciba el apoyo y la atención que necesita, y proteger su bienestar y el de su hija”, solicitó Giraldo, mánager de Karol G, a través de sus canales oficiales.

Jessica Giraldo, hermana y mánager de Karol G aseguró que están trabajando por el bienestar de Verónica y el de la niña - crédito @anitamarinmorales/TikTok

Desde entonces, la cantante Karol G ha decidido no emitir declaraciones públicas sobre los acontecimientos familiares, evitando así prolongar la discusión en los medios de comunicación.

Al mismo tiempo, imágenes recientes han mostrado a Verónica acompañada por familiares, hecho que algunos interpretaron como un intento de reconciliación después de las tensiones previas.

Esto fue lo que pasó con su expareja que inició todo el conflicto

Giraldo acusó a Llano de utilizar su historial de salud mental para afectar el proceso legal. Sostuvo: “Contarle sobre muchas cosas de mi vida en cuanto a la salud mental, que hoy en día él se está aprovechando de ella, fue el error. Ustedes pueden creer que él me graba peleando y se lo manda a mis papás. ¿Pueden creer que llama a mi familia a decirles que estoy mal?”.

La construcción de una imagen pública negativa, según Giraldo, forma parte de un patrón: “él es una persona que le gusta borrar todo lo que es él y solamente demostrar la porquería que somos nosotras las mujeres”.