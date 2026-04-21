Colombia

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Las cifras oficiales revelan que el aumento de asesinatos colectivos marcó el trimestre más violento en la última década, con múltiples víctimas en diversas regiones del país y una fuerte disputas entre grupos armados ilegales

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El primer trimestre de 2026 en Colombia terminó con un aumento del 32% en masacres y 94 víctimas fatales, según datos oficiales - crédito Europa Press
El primer trimestre de 2026 en Colombia terminó con un aumento del 32% en masacres y 94 víctimas fatales, según datos oficiales - crédito Europa Press

Más de 90 personas murieron en masacres ocurridas durante el primer trimestre de 2026 en Colombia, un aumento del 32% frente al año anterior, según el Ministerio de Defensa.

El fenómeno, documentado además por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ubicó el inicio de año como el más crítico de la última década en materia de homicidios colectivos.

Los datos oficiales y de organismos independientes coinciden en que el país enfrenta una escalada de violencia que va más allá de los números y retrata el dolor persistente en distintas regiones.

Las primeras víctimas del año y la expansión del fenómeno

La expansión de las masacres en Colombia afecta a 34 municipios de 17 departamentos, impulsada por disputas de grupos armados ilegales - crédito Procuraduría General de la Nación
La expansión de las masacres en Colombia afecta a 34 municipios de 17 departamentos, impulsada por disputas de grupos armados ilegales - crédito Procuraduría General de la Nación

La primera masacre registrada en 2026 ocurrió el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca. Allí, hombres armados asesinaron a Irma Yulie Erazo Reina, administradora de un local comercial. Horas después, durante el velorio, dos allegadas de la víctima, Angélica María Cantoñí Estacio y Reina Nancy Stella, también fueron asesinadas por otro grupo armado.

Tres días después del inicio del año, tres mujeres murieron en un solo municipio. Según Indepaz y el Ministerio de Defensa, estos hechos no se consideran aislados, sino parte de una tendencia creciente de homicidios colectivos en el país.

De acuerdo con el más reciente informe de Mindefensa, entre enero y marzo se registraron 30 masacres con un saldo de 94 víctimas fatales. El balance representa un incremento del 32% respecto al mismo periodo de 2025. El concepto de masacre, definido como el asesinato intencional y simultáneo de tres o más personas en un solo evento, refleja la gravedad de una ola de violencia que se extendió a nuevas zonas del país.

Indepaz documentó 42 masacres en Colombia desde enero hasta el 21 de abril de 2026, superando el récord de la última década en homicidios colectivos - crédito @Indepaz / X
Indepaz documentó 42 masacres en Colombia desde enero hasta el 21 de abril de 2026, superando el récord de la última década en homicidios colectivos - crédito @Indepaz / X

Por su parte, Indepaz reportó 35 masacres en el mismo lapso, con 133 personas asesinadas. Los casos se concentraron en 34 municipios de 17 departamentos, una expansión territorial que los analistas asocian a disputas entre grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas y rutas estratégicas.

Comparación histórica y tendencias recientes

El repunte de las masacres marca un punto de inflexión en la tendencia observada en los últimos años. Con base en cifras de Indepaz, en el primer trimestre de 2025 ocurrieron 16 masacres, en 2024 fueron 18, en 2023 se reportaron 27 y en 2022 se documentaron 31 casos. El contraste con los datos actuales evidencia el deterioro del panorama de seguridad.

Entre 2016 y marzo de 2026, Indepaz documentó 729 masacres y 2.657 víctimas en todo el país. El análisis histórico muestra que las cifras, tras un periodo de relativa reducción entre 2016 y 2019, aumentaron a partir de 2020. En 2026 se contabilizaron 91 masacres, seguido de 96 en 2021, mientras que en 2022 y 2023 los números se mantuvieron en 94 casos anualmente.

El caso Cañas Cano y otros vs. Colombia examina la responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la masacre del 16 de mayo- crédito Alejandra Barrios (Colprensa)
El fenómeno de las masacres en 2026 evidencia el deterioro de la seguridad nacional, con presencia en 31 departamentos y 294 municipios -crédito Alejandra Barrios Colprensa

Las víctimas de estos crímenes presentan un perfil diverso: 1.675 hombres, 285 mujeres y al menos 133 menores de edad fueron asesinados, además de 694 personas sin identificar. Las masacres ocurrieron en 31 departamentos y cerca de 294 municipios, lo que evidencia la dimensión nacional del fenómeno.

Causas, actores y alertas institucionales

Las autoridades y organizaciones de derechos humanos coinciden en que el aumento de masacres responde a la persistencia de dinámicas violentas asociadas a la presencia de grupos armados ilegales.

Estos actores imponen normas y formas de gobernanza paralela sobre la población, lo que genera un riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo.

Autoridades y organizaciones atribuyen el aumento de masacres al control territorial de grupos armados y la gobernanza paralela sobre comunidades - crédito EFE
Autoridades y organizaciones atribuyen el aumento de masacres al control territorial de grupos armados y la gobernanza paralela sobre comunidades - crédito EFE

A inicios de 2026, la Defensoría emitió alertas sobre la expansión de la violencia, advirtiendo que se trata de un problema estructural donde el control territorial de actores armados afecta directamente la vida y la seguridad de las comunidades. Líderes sociales demandan acciones concretas del Gobierno frente a la situación.

Nuevos casos y balance de seguridad

Hasta el cierre de marzo, Indepaz contabilizó 35 masacres en 2026; para abril, la cuenta ya asciende a 42. La más reciente ocurrió en Guachené, Cauca, en la vereda La Cabaña, donde un ataque armado a las 3:00 a. m. dejó tres personas muertas.

Las víctimas, identificadas preliminarmente como Germán Campo y dos hombres conocidos como “Alvarado” y “Papi”, reflejan la continuidad de los hechos violentos. Las autoridades avanzan en la verificación de identidades y en la investigación de lo ocurrido.

La Policía y el CTI de la Fiscalía centran la investigación en la identificación de los agresores y el esclarecimiento de la masacre familiar - crédito Policía Nacional
La más reciente masacre en Guachené, Cauca, elevó a 42 los casos en lo que va de 2026, según Indepaz, reflejando la continuidad de la violencia - crédito Policía Nacional

El informe de Mindefensa también presentó un balance sobre otros delitos. En 2026 se registraron 3.391 homicidios intencionales, un aumento del 1% respecto a 2025. El secuestro disminuyó un 16%, con 59 casos y 112 víctimas, aunque el secuestro simple subió un 38%.

Los delitos sexuales bajaron un 22%, pero la violencia intrafamiliar creció un 11%. El hurto de vehículos y motocicletas descendió un 17%, mientras que el hurto a comercio cayó un 55%. La extorsión se incrementó un 7%, con 2.914 casos reportados.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, la erradicación manual de cultivos de coca aumentó un 85%, con 1.832 hectáreas intervenidas. Las incautaciones de cocaína alcanzaron las 232 toneladas y las de marihuana 123,7 toneladas.

Los ataques a la fuerza pública resultaron en 25 miembros fallecidos y 160 heridos en el primer trimestre, cifras menores a las del 2025.

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