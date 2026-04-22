Colombia

Una mujer tuvo mellizos de dos padres distintos en 2018: la historia del caso que sorprendió a la ciencia en Colombia

Un estudio realizado en la Universidad Nacional permitió descubrir que dos niños nacidos del mismo embarazo tienen diferente filiación paterna, fenómeno extremadamente inusual documentado solo en contadas ocasiones a nivel internacional

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La ciencia identifica caso de mellizos con padres distintos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA
La ciencia identifica caso de mellizos con padres distintos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Un caso ocurrido en Colombia ha captado la atención de la comunidad científica internacional por su rareza y complejidad biológica.

Se trata de una mujer que, sin saberlo, quedó embarazada de dos hombres distintos al mismo tiempo, dando a luz a mellizos con padres diferentes, un fenómeno conocido como superfecundación heteropaternal.

La historia salió a la luz en 2018, cuando la mujer acudió al Laboratorio de Genética de Poblaciones e Identificación de la Universidad Nacional de Colombia para confirmar la paternidad de sus hijos, nacidos dos años antes y lo que parecía una prueba rutinaria terminó convirtiéndose en un hallazgo extraordinario.

Los especialistas realizaron el análisis genético habitual, pero el resultado fue tan inesperado que decidieron repetirlo desde el inicio para descartar cualquier error. Sin embargo, la conclusión fue contundente: los mellizos compartían madre, pero no padre.

Silueta de una mujer embarazada de perfil, manos sobre el vientre, con un feto luminoso visible en el interior y rodeado por un patrón de ondas rítmicas de luz dorada.
El análisis genético revela superfecundación heteropaternal en familia colombiana - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Yo soy director del laboratorio desde hace 26 años, y es el primer caso que hemos visto, y hasta ahora el único”, señaló el profesor William Usaquén, quien lideró el estudio.

Su sorpresa no fue menor, pues aunque este fenómeno está documentado en la literatura científica, su frecuencia es extremadamente baja.

De acuerdo con la información recogida por BBC Mundo, para determinar la paternidad, los científicos utilizaron una técnica basada en el análisis de “marcadores microsatélites”, pequeños fragmentos de ADN que permiten comparar el material genético entre madre, hijos y presuntos padres.

En este caso, se analizaron 17 de estos marcadores, lo que permitió establecer con precisión que uno de los niños sí coincidía genéticamente con el hombre que se presentó a la prueba, mientras que el otro no.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Universidad Nacional de Colombia confirma nacimiento de gemelos con doble paternidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

El procedimiento, aunque altamente especializado, sigue una serie de pasos rigurosos. Primero, se extrae el ADN mediante muestras de sangre; luego se amplifica en laboratorio y se marca con elementos fluorescentes para poder analizarlo mediante un proceso conocido como electroforesis.

Finalmente, los resultados se convierten en secuencias numéricas que permiten establecer coincidencias genéticas con alta certeza.

Según BBC, La investigadora Andrea Casas explicó que, aunque se trata de un evento posible, su rareza radica en la coincidencia de múltiples factores biológicos. Para que ocurra la superfecundación heteropaternal, es necesario que la mujer tenga relaciones sexuales con dos hombres en un periodo muy corto de tiempo, que ocurra una poliovulación —es decir, la liberación de más de un óvulo en un mismo ciclo— y que ambos óvulos sean fecundados de manera independiente.

“Es un evento raro sumando a otro evento raro, más otro evento raro, más otro evento raro. Lastimosamente, no apostamos a la lotería”, explicaron los expertos, ilustrando la improbabilidad del fenómeno.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sorprendente caso en Colombia de mellizos con padres diferentes deja sin palabras a la ciencia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Según los expertos, el tiempo en el que esto puede ocurrir es limitado, pues los óvulos liberados durante la ovulación permanecen viables entre 24 y 36 horas, lo que significa que ambas fecundaciones deben suceder dentro de ese intervalo. Sin embargo, existen variaciones biológicas que pueden ampliar ligeramente esa ventana.

Este tipo de casos también es poco frecuente porque, en la mayoría de las ocasiones, las personas no se someten a pruebas de paternidad, lo que podría ocultar situaciones similares. De hecho, estudios internacionales han identificado apenas unos pocos casos entre decenas de miles de análisis realizados.

Un reporte científico en Estados Unidos, por ejemplo, encontró solo tres casos de superfecundación heteropaternal en una base de datos de 39.000 pruebas de paternidad, lo que da cuenta de la excepcionalidad del fenómeno.

A pesar del interés que genera desde el punto de vista científico, los investigadores subrayan que este tipo de estudios se realizan bajo estrictos principios éticos: “Las pruebas de filiación se hacen siempre propendiendo por la integridad y la intimidad de las personas”, recordó Usaquén, destacando que no se indaga en la vida privada de los pacientes.

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