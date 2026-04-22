Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”

El director técnico de Colombia enfatiza en la importancia de ir paso a paso para evitar falsas ilusiones mundialistas-crédito Rodrigo Valle/REUTERS

A 50 días del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá, la selección Colombia ya vive la previa de lo que será su séptima participación en el certamen orbital de selecciones más importante del mundo.

En medio de esta situación, el 21 de abril de 2026, el técnico de la selección Colombia habló en una entrevista con Alexis García durante el programa Charlas de Vestuario, emitido por Caracol Televisión, acerca de las reflexiones que tiene con la Tricolor con respecto a su participación y analizó a los rivales que tendrá en el grupo K como Portugal y Uzbekistán.

Lorenzo analizó el presente de la selección Portugal de Roberto Martínez-crédito Pedro Nunes/REUTERS

Uno de los aspectos más destacados que dejaron las conversación entre Alexis García y Néstor Lorenzo fue el análisis que hizo de la selección de Portugal, rival de Colombia en la tercera fecha del Mundial 2026 en Miami, y liderada futbolísticamente pro Cristiano Ronaldo:

“Creo que Portugal es uno de los candidatos en el Mundial 2026, tiene un buen ranking FIFA, lo de Cristiano Ronaldo que es el realmente el referente histórico por todo lo que significa, pero además tiene otros grandes jugadores, de élite. Y ya, vamos a ver. Estamos ansiosos de hacerlo de la mejor manera en ese partido”, dijo.

Lorenzo destacó que no hay que subestimar a Uzbekistán, rival asiático del grupo K y que jugará por primera vez la Copa del Mundo-crédito Maxim Shemetov/REUTERS - Foto de archivo

Durante la conversación, el seleccionador argentino recordó que imprevistos en el fútbol suelen marcar la diferencia en grandes torneos, al citar derrotas históricas como la de Argentina frente a Arabia Saudita en Catar 2022 y la suya propia ante Camerún en Italia 90. Bajo ese contexto, Lorenzo advirtió que ningún rival es sencillo y mencionó a Uzbekistán como un contrincante con jugadores en Europa y dirigido por un entrenador italiano, Fabio Cannavaro, y reconoció que conoce detalles del combinado asiático:

“Conozco, sí conozco. Tiene un par de jugadores en Europa, cuentan con un técnico italiano como Cannavaro, pero nadie es fácil, ellos van con la ilusión, mirá que me tocó perder con Camerún en el Mundial de Italia 1990. Argentina perdió con Arabia Saudita en Qatar 2022 y hay cosas que no quieres que te pasen nunca más”, explicó.

Lorenzo también detalló sobre la dificultad que representan los partidos de debut en una Copa del Mundo, y resaltó el nerviosismo que se vive en la previa de los partidos, y las emociones que se presentan en el camerino:

“Son partidos difíciles, por lo que se vive en la previa, por el temor a la frustración, pero es claro que el equipo tiene que ser protagonista, pero no es fácil. De mi parte, tranquilo no estoy con nadie”, reflexionó.

El rol de Néstor Lorenzo con la selección Colombia

El técnico Néstor Lorenzo rotará la plantilla de la selección Colombia en algunas posiciones, para enfrentar a Croacia y Francia - crédito FCF

En medio de la conversación que tuvo Lorenzo con Alexis García en Charlas de Vestuario del Gol Caracol, le preguntaron acerca de la cercanía que tiene con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026. y allí el técnico antioqueño le consultó los motivos por los cuales se instaló en Bogotá con su oficina en la Federación Colombiana de Fútbol:

“Es nuestro deber, es la obligación. Muchos (técnicos de selecciones) están desde Buenos Aires o desde una provincia planificando. Pero es bueno estar, compartir, que el que tenga una idea la baje a los demás, así vamos moldeando todo el trabajo, nos conocemos, discutimos fútbol todos los días, vemos los partidos de los jugadores colombianos y así es nuestro día a día”, dijo Lorenzo.

Finalmente, dejó una reflexión para la hinchada de la “Tricolor”, destacando que no quiere generar una falsa ilusión y que la selección Colombia irá partido a partido durante la primera fase:

“En el Mundial 2026 sueño con lo máximo, pero tenemos que ser prudentes para no generar una falsa ilusión a la gente. Vamos a hacer y a entregar lo que esté a nuestro alcance para ganar el Mundial, aunque vamos paso a paso”, concluyó.

Estos son los horarios de los partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).