Venta de tiquetes aéreos hacia Colombia se disparó en los primeros meses de 2026: qué países son claves para el crecimiento

En 2025, Colombia consolidó su auge turístico con cifras récord, registrando 6.496.458 visitantes no residentes totales, lo que representa una disminución del 8,1% en el total general - crédito Eva García/EFE

El turismo en Colombia mantiene en 2026 un ritmo de crecimiento sostenido, con un aumento en la venta de tiquetes aéreos internacionales durante el primer trimestre, lo que consolida la posición del país en el ámbito regional y refleja el efecto de la variación de los precios turísticos sobre el mercado.

Colombia consolida su liderazgo turístico con indicadores clave: un crecimiento de las ventas de tiquetes aéreos internacionales más rápido que el de mercados vecinos, un alza de visitantes de Estados Unidos, Brasil y México, así como el fortalecimiento de destinos nacionales. Al mismo tiempo, el comportamiento de los precios muestra oportunidades para los viajeros, mientras que la salida de colombianos al exterior se acelera, abriendo nuevas alternativas para el sector.

Crecimiento superiro al de los competidores

Al respecto, en la región, de acuerdo con la Iata y cálculos de ProColombia, Colombia registra un crecimiento superior al de los principales competidores en la venta de tiquetes internacionales. Durante el primer trimestre de 2026, el país aumentó un 16,7% las ventas, mientras México creció un 15,6% y Perú descendió un -18%.

Los tiquetes aéreos en Colombia tuvieron una reducción de precio en 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Frente a esto, la presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, afirmó que “el posicionamiento internacional de Colombia está impulsado principalmente por mercados estratégicos. Estados Unidos lidera con el 34,5% de participación, seguido por Brasil y México (cada uno representa el 8,4%), y en conjunto, estos tres concentran más de la mitad de la demanda”.

Chile también se destaca, al pasar de una participación del 4,7% en el primer trimestre de 2025 a un 7,3% en 2026, lo que significa un incremento de 2,6 puntos porcentuales.

Principales destinos nacionales y tendencias de preferencia

En el ámbito nacional, Bogotá, Cartagena y Medellín mantienen cerca del 75% de los tiquetes vendidos para destinos dentro del país. San Andrés registró un incremento superior al 30% y Barranquilla creció un 14% en el mismo periodo.

Dichos datos dejan ver una preferencia consolidada por destinos de sol y playa, que complementan la tradicional oferta urbana y cultural de Colombia. El auge de ciudades y áreas insulares amplía así las alternativas para los visitantes que buscan experiencias diversas.

Actualmente, más de 35 aerolíneas internacionales operan vuelos regulares de pasajeros hacia y desde Colombia, conectando el país con diversos destinos globales - crédito Colprensa

Evolución de precios y oportunidades para viajeros

Un dato que podría estar ayudando al sector esque, en contraste con la inflación general, los precios de los servicios turísticos presentaron una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 3,07%, por encima del 2,62% registrado en el mismo lapso de 2025. La inflación interanual en marzo alcanzó el 5,56%, cifra que no se observaba desde 2024.

El turismo registró descensos en precios en el periodo corrido:

Transporte aéreo: -1,97%

Paquetes turísticos: -1,96%.

En marzo de 2026, por su parte, el transporte aéreo subió 1,65%, mientras los paquetes continuaron a la baja con -0,54%.

Cortés Calle precisó que “este comportamiento puede estar relacionado al ajuste posterior a la temporada alta, así como a una menor demanda por parte de los viajeros, asociada al aumento en gastos de otro tipo de necesidades en los hogares como educación y alimentos, los cuales registraron una inflación superior al 5%. Esta es una oportunidad para que los consumidores tomen decisiones frente a la planeación financiera de sus viajes de la mano de nuestras agencias”.

Las condiciones actuales ofrecen ventajas para quienes planifican viajes y para las agencias del sector, en un entorno donde los precios turísticos bajan, pero la inflación en servicios esenciales permanece elevada.

El turismo se volvió pieza importante para el crecimiento económico de Colombia - crédito Colprensa

Exportación de viajeros colombianos y mercados emergentes

Por otro lado, durante el primer bimestre de 2026, más de 990.000 colombianos viajaron al exterior, un crecimiento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Destinos como Curazao crecieron 89%, mientras Guatemala y El Salvador aumentaron un 50% cada uno.

Otros mercados con incrementos relevantes incluyen:

República Dominicana: 32%.

Panamá: 28%.

Perú: 11%.

Para 2025, los viajes de colombianos al exterior crecieron un 4%, para un total de 5,8 millones de salidas. Estados Unidos, España, Panamá, México y República Dominicana sumaron más del 65% del volumen de viajeros en 2025.

Sin embargo, mercados emergentes como Puerto Rico, Brasil, El Salvador, Francia y Turquía reportaron alzas superiores al 30% y sumaron más de 392.000 salidas en total.

Según la presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, “este comportamiento es posible gracias a una mayor conectividad aérea y una oferta turística cada vez más competitiva. Además, confirma una evolución en el perfil del viajero nacional, ya que, a pesar de la lealtad de los turistas por los destinos tradicionales, se observa una creciente intención por nuevas experiencias, lo que abre oportunidades para el sector turismo y lasagencias de viajes”.