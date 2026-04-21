Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

El uso de drones para lanzar explosivos y amenazas directas a la población rural han provocado una nueva crisis humanitaria en el municipio antioqueño, bajo la disputa entre las disidencias y el Clan del Golfo - crédito X

La tarde del lunes 20 de abril, un nuevo episodio de violencia sacudió la vereda Las Auras, en el municipio de Briceño, al norte de Antioquia.

De acuerdo con reportes de la comunidad y declaraciones recogidas por Caracol Radio, un dron habría sido utilizado para lanzar explosivos sobre un caserío, en medio de los combates entre las disidencias del frente 5to y el Clan del Golfo.

El ataque, que ocurrió durante cruentos enfrentamientos por el control del territorio, provocó daños en las ventanas de una vivienda, la fachada de la iglesia local y el parque infantil, donde quedó un cráter de gran tamaño.

La información obtenida por el medio citado indica que no se registraron personas heridas. Sin embargo, el hecho provocó un aumento del temor entre los habitantes, que vienen enfrentando amenazas, desplazamientos forzados y la inestabilidad generada por la presencia de grupos armados ilegales. La violencia ya obligó a centenares de civiles a abandonar sus hogares.

La explosión causada por drones dejó daños en viviendas, la iglesia local y un parque infantil, generando temor en la comunidad de Las Auras - crédito X

Disputa territorial y amenazas a la población civil

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, los enfrentamientos recientes en Briceño involucran principalmente a integrantes del frente 5to de las disidencias, bajo el mando de alias Primo Gay y su segundo al mando, alias Chalá, que habría llegado recientemente a Antioquia para fortalecer las acciones armadas en la región.

El Clan del Golfo, liderado localmente por alias Pantera, disputa con estas disidencias el control de rutas estratégicas y rentas ilegales en municipios como Sabanalarga, Toledo, San Andrés de Cuerquia y Briceño.

La tensión se incrementó tras la difusión de un audio, conocido por organismos de inteligencia y citado por el mismo medio, en el que un presunto cabecilla de las disidencias del frente 36 amenaza a comunidades rurales, exigiendo el abandono inmediato de sectores como Travesías, Pueblo Nuevo, La Calera y Orejón.

En el mensaje, advirtieron a los habitantes que debían retirarse antes de las 3:00 p. m., con la advertencia: “De ahí para adelante empezamos a bombardear”. La grabación también anuncia el uso de drones para lanzar explosivos, intensificando el temor entre la población civil.

Aunque no se reportaron heridos tras el ataque con explosivos, la violencia ha incrementado el miedo y las amenazas en Briceño - crédito Telegram

Crisis humanitaria y desplazamiento forzado

La escalada del conflicto armado en Briceño desencadenó una ola de desplazamientos forzados. Según reportó William Londoño Urrego, secretario general y de Gobierno de Briceño, al casco urbano del municipio llegaron 163 campesinos que debieron abandonar sus viviendas, parcelas y animales en el corregimiento de Travesías ante la inminencia de ataques con explosivos.

El funcionario explicó que la crisis humanitaria se agravó luego de que circularan audios donde un cabecilla de las disidencias advertía sobre el inicio de un barrido con drones armados en la zona.

“Se presenta una nueva crisis humanitaria en Briceño, debido a las amenazas de un grupo armado. En la tarde de ayer le dieron plazo a la comunidad para desalojar el corregimiento hasta las tres de la tarde”, señaló Londoño Urrego.

Por su parte, Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, afirmó que se tomaron medidas de articulación con la fuerza pública y las autoridades locales para atender la emergencia y proteger a los desplazados.

“Lo primero que hacemos es hablar con el alcalde municipal, decirle que muy seguramente a raíz de esa situación se van a presentar desplazamientos e inmediatamente articular el audio con la fuerza pública”, indicó el funcionario.

Más de 160 campesinos de Travesías huyeron de sus viviendas tras amenazas de bombardeos y enfrenta una crisis humanitaria por desplazamiento forzado - crédito X

Respuesta institucional y críticas al Gobierno nacional

El recrudecimiento del conflicto motivó pronunciamientos de las autoridades departamentales. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó las acciones del Gobierno nacional frente a la presencia y accionar de las disidencias en la región.

“Uno se pregunta qué es lo que sabe ‘Calarcá’ del Gobierno nacional que el gobierno prácticamente quiere arrodillar toda la institucionalidad. Muy lamentable además que la fiscal Camargo se abstenga de darle vida de nuevo a la orden de captura contra ‘Calarcá’”, declaró el mandatario.

Este episodio constituye el tercer desplazamiento masivo registrado en Briceño en las últimas semanas, evidencia de la persistente crisis humanitaria y de seguridad que afronta la población civil a raíz de la disputa armada entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.