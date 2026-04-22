⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

Influencers y seguidores reaccionan ante la ausencia de Medellín en el Tropitour de Karol G - crédito @tianrivas/ TikTok

Medellín quedó fuera del recorrido de la nueva gira mundial de Karol G, Viajando por el mundo, Tropitour, debido a la ampliación y remodelación del estadio Atanasio Girardot.

La artista, que anunció fechas en ciudades de América y Europa, solo incluyó a Bogotá en Colombia, generando gran expectativa y también interrogantes entre sus seguidores paisas.

La administración municipal confirmó el cronograma de las obras, que inicia en abril de 2026 con la publicación de los pliegos de licitación pública. El proceso de adjudicación se realizará entre junio y julio, y el comienzo de los trabajos está previsto para el mismo mes de julio.

Se proyecta que la modernización del estadio, que actualmente tiene una capacidad para cerca de 45.000 personas y pasará a 66.000, concluya en diciembre de 2027. La obra también contempla la renovación de la unidad deportiva que rodea el estadio y la entrega parcial de algunos espacios para evitar la suspensión total de actividades.

Desde el equipo de Karol G se aclaró que Medellín sigue siendo una prioridad, pero la remodelación del principal escenario de la ciudad impide, por ahora, programar un concierto ahí. La posibilidad de un regreso quedó abierta para cuando las condiciones lo permitan y el estadio esté listo para recibir espectáculos de gran formato. La ausencia de Medellín no responde a una decisión artística, sino a las limitaciones impuestas por las obras en curso, lo que refuerza la expectativa de un futuro evento especial cuando finalice la ampliación del estadio.

A pesar de la explicación entregada por la organización del evento y el equipo de Karol G, las reacciones en redes sociales no tardaron en viralizarse. Entre ellas destacó la del creador de contenido Tian Riva, quien, con más de 400 mil seguidores, utilizó su plataforma para reclamarle a la cantante de manera directa, combinando un tono humorístico con un mensaje contundente.

El influencer, molesto por no tener una fecha en Medellín para poder ver a Karol G dijo: “Karol G acaba de anunciar que va a hacer el tour Viajando por el mundo, pero aquí en Medellín no va a cantar, porque el estadio Atanasio Girardot lo están remodelando. Mira Karol G, me haces el favor y te buscas unas hectáreas, así sea en San Antonio, en Caldas o en Rionegro, pero a nosotros nos cantas, así me toque irme en botas”, dijo Tian.

El creador de contenido continuó su mensaje a Karol G reprochándole que tiene 36 fechas en varios países, pero no en su ciudad natal.

“¿Cómo es que vos vas a cantar dizque en Estados Unidos, Bogotá, Europa, Latinoamérica y acá donde te vimos crecer no nos vas a dar el gusto? Es más, deberías cantarnos primero a nosotros, nosotros te defendemos, sacamos la cara por ti. Necesito fecha, Karol”, añadió.