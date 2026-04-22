Colombia

Supuesto comunicado en redes sociales apunta a Juanda Caribe como ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’: el Canal RCN respondió

La circulación de una supuesta lista filtrada que señala al imitador como posible ganador de la tercera temporada ha desatado una ola de críticas y especulaciones en redes sociales, poniendo en tela de juicio la transparencia del concurso

Guardar
Supuesta lista adelanta el triunfo de Juanda Caribe en La Casa de los Famosos y desata polémica - crédito Canal RCN
Supuesta lista adelanta el triunfo de Juanda Caribe en La Casa de los Famosos y desata polémica - crédito Canal RCN

La casa de los famosos Colombia 3 se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública luego de que circulara en redes sociales una supuesta lista que anticiparía a Juanda Caribe como el ganador del reality.

Esta filtración, atribuida presuntamente a la producción del Canal RCN, ha generado una ola de comentarios y cuestionamientos sobre la transparencia del concurso, así como dudas respecto a la legitimidad de los resultados.

El rumor tomó fuerza cuando varios usuarios comenzaron a compartir una imagen en la que se mencionaba explícitamente a Juanda Caribe como el triunfador de la temporada, junto con el presunto orden de eliminación de los demás participantes.

La casa de los famosos Colombia 3 vuelve a ser tendencia tras la circulación de una supuesta lista que anticipa a Juanda Caribe como ganador - crédito @karioficiall/ X
La casa de los famosos Colombia 3 vuelve a ser tendencia tras la circulación de una supuesta lista que anticipa a Juanda Caribe como ganador - crédito @karioficiall/ X

La noticia se difundió rápidamente y provocó reacciones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos sugirieron que la filtración podría formar parte de una estrategia para aumentar el rating y mantener la atención en el reality, otros manifestaron su desconfianza y criticaron la credibilidad del show.

Juanda Caribe, conocido por su papel polémico y su visibilidad constante en la competencia, ha sido protagonista de múltiples conflictos y estrategias dentro de la casa.

A pesar de la controversia, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de la lista ni sobre un posible ganador predeterminado. La producción del reality no se ha pronunciado al respecto y las reglas del formato establecen que el resultado depende de las votaciones del público, quienes deciden el destino de cada participante.

En el presunto comunicado que circula en redes sociales se afirma: “Se confirma que el listado adjunto no responde a resultados orgánicos ni a votaciones reales del público, sino a una estructura previamente definida por el comité directivo con base en intereses estratégicos del canal”.

En la publicación se detalla que el top 4 estaría integrado por Juanda Caribe como el ganador y Campanita, Aura Cristina y Alexa Torres como los finalistas.

Marcelo Cezán y Carla Giraldo
RCN desmintió a Infobae Colombia la autenticidad del documento viral y denunció el uso indebido de su imagen y logotipo, descartando cualquier vínculo con la producción del reality. - crédito cortesía del Canal RCN

Ante la rápida propagación de la supuesta filtración en redes sociales, Infobae Colombia consultó al Canal RCN, que desmintió la autenticidad del documento y confirmó que no corresponde a ningún comunicado oficial. La señal televisiva también advirtió que se está utilizando indebidamente su imagen y logotipo, lo que constituye una manipulación de la identidad institucional, descartando que la información esté relacionada con lo que pasa dentro del programa.

Sheila Gándara acusa a Juanda Caribe de provocarle un embarazo de alto riesgo en plena polémica del ‘reality’

En medio de las especulaciones y el revuelo generado por la supuesta filtración que señala a Juanda Caribe como posible ganador de La casa de los famosos Colombia, la polémica en torno al comediante aumentó por cuenta de su vida personal. Sheila Gándara, pareja de Juanda y también creadora de contenido, decidió hablar y lanzar duras acusaciones contra el participante del reality, lo que sumó un nuevo capítulo a la controversia.

Sheila fue durante mucho tiempo una de las principales defensoras de Juanda Caribe en redes sociales, mostrando su respaldo ante la presión y los conflictos del programa. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras la aparición de imágenes y videos en los que Juanda se muestra en actitudes cercanas con su compañera Mariana Zapata, lo que muchos interpretaron como coqueteos dentro de la casa. Estas escenas reavivaron antiguos rumores de infidelidad y provocaron la indignación de seguidores de la pareja.

Sheila Gándara, quien había defendido a Juanda Caribe en redes sociales, decidió hacer públicas sus experiencias y sentimientos sobre su relación - crédito @sheilafgandara/ Instagram
Sheila Gándara, quien había defendido a Juanda Caribe en redes sociales, decidió hacer públicas sus experiencias y sentimientos sobre su relación - crédito @sheilafgandara/ Instagram

A través de un extenso mensaje en sus redes, Sheila expresó su decepción y denunció faltas de respeto por parte de Juanda Caribe. “Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho. Que hoy quiera acomodar todo a su favor es increíble. Cuando lo apoyé fue porque confié. Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”, escribió. Sheila también mencionó la diferencia de edad y la supuesta manipulación emocional sufrida durante la relación, afirmando: “Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años”.

El pronunciamiento alcanzó su punto más fuerte cuando Sheila responsabilizó a Juanda por su embarazo de alto riesgo: “¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice. Ahí está el amor que tanto dice tener”. Las declaraciones generaron un intenso debate en redes, donde muchos usuarios manifestaron apoyo a Sheila y cuestionaron el comportamiento del comediante tanto dentro como fuera del reality.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos ColombiaJuanda Caribefiltración La Casa de los FamososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Banco de la República defendió el alza en las tasas de interés y marcó distancia: “No seguimos instrucciones de nadie”

Leonardo Villar respondió a críticas en el Senado, explicó por qué subieron las tasas y aseguró que las decisiones no obedecen a presiones externas sino al comportamiento de la inflación

Banco de la República defendió el alza en las tasas de interés y marcó distancia: “No seguimos instrucciones de nadie”

Conductor de Sitp dio una lección a usuaria que nunca paga el pasaje: le dijo que subiera por la puerta trasera, pero la dejó “y se marchó...”

El material audiovisual documenta la acción tomada por un empleado de transporte tras identificar a una usuaria que frecuentemente busca ingresar sin abonar el valor correspondiente al desplazamiento en la capital

Conductor de Sitp dio una lección a usuaria que nunca paga el pasaje: le dijo que subiera por la puerta trasera, pero la dejó “y se marchó...”

Cómo deben afrontar las empresas y los trabajadores la próxima reducción en la jornada laboral a 42 horas semanales: esto dice un análisis

La inminente entrada en vigor de la reducción de horas legales y el aumento de recargos representa una presión significativa sobre las empresas pequeñas, que enfrentan mayores costos y menor flexibilidad para ajustar sus operaciones ante el nuevo marco normativo

Cómo deben afrontar las empresas y los trabajadores la próxima reducción en la jornada laboral a 42 horas semanales: esto dice un análisis

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Una mujer tuvo mellizos de dos padres distintos en 2018: la historia del caso que sorprendió a la ciencia en Colombia

Un estudio realizado en la Universidad Nacional permitió descubrir que dos niños nacidos del mismo embarazo tienen diferente filiación paterna, fenómeno extremadamente inusual documentado solo en contadas ocasiones a nivel internacional

Una mujer tuvo mellizos de dos padres distintos en 2018: la historia del caso que sorprendió a la ciencia en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta reveló particular plan de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Había una vaina coprológica rarísima”

Nicolás Arrieta reveló particular plan de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Había una vaina coprológica rarísima”

La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, habló de su batalla contra la ansiedad: “Qué fuerte se siente”

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

⁠'Influencer’ se fue contra Karol G por no anunciar fechas de su gira en Medellín: “Búscate unas hectáreas en Rionegro”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”

Egan Bernal logró podio en la etapa 3 del Tour de los Alpes: este es su nuevo puesto en la clasificación general

Luis Díaz es el jugador más completo de la Bundesliga, según los datos de importante aplicación estadística: “Orgullo colombiano”