Supuesto comunicado en redes sociales apunta a Juanda Caribe como ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’: el Canal RCN respondió

Supuesta lista adelanta el triunfo de Juanda Caribe en La Casa de los Famosos y desata polémica - crédito Canal RCN

La casa de los famosos Colombia 3 se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública luego de que circulara en redes sociales una supuesta lista que anticiparía a Juanda Caribe como el ganador del reality.

Esta filtración, atribuida presuntamente a la producción del Canal RCN, ha generado una ola de comentarios y cuestionamientos sobre la transparencia del concurso, así como dudas respecto a la legitimidad de los resultados.

El rumor tomó fuerza cuando varios usuarios comenzaron a compartir una imagen en la que se mencionaba explícitamente a Juanda Caribe como el triunfador de la temporada, junto con el presunto orden de eliminación de los demás participantes.

La casa de los famosos Colombia 3 vuelve a ser tendencia tras la circulación de una supuesta lista que anticipa a Juanda Caribe como ganador - crédito @karioficiall/ X

La noticia se difundió rápidamente y provocó reacciones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos sugirieron que la filtración podría formar parte de una estrategia para aumentar el rating y mantener la atención en el reality, otros manifestaron su desconfianza y criticaron la credibilidad del show.

Juanda Caribe, conocido por su papel polémico y su visibilidad constante en la competencia, ha sido protagonista de múltiples conflictos y estrategias dentro de la casa.

A pesar de la controversia, no existe confirmación oficial sobre la autenticidad de la lista ni sobre un posible ganador predeterminado. La producción del reality no se ha pronunciado al respecto y las reglas del formato establecen que el resultado depende de las votaciones del público, quienes deciden el destino de cada participante.

En el presunto comunicado que circula en redes sociales se afirma: “Se confirma que el listado adjunto no responde a resultados orgánicos ni a votaciones reales del público, sino a una estructura previamente definida por el comité directivo con base en intereses estratégicos del canal”.

En la publicación se detalla que el top 4 estaría integrado por Juanda Caribe como el ganador y Campanita, Aura Cristina y Alexa Torres como los finalistas.

RCN desmintió a Infobae Colombia la autenticidad del documento viral y denunció el uso indebido de su imagen y logotipo, descartando cualquier vínculo con la producción del reality. - crédito cortesía del Canal RCN

Ante la rápida propagación de la supuesta filtración en redes sociales, Infobae Colombia consultó al Canal RCN, que desmintió la autenticidad del documento y confirmó que no corresponde a ningún comunicado oficial. La señal televisiva también advirtió que se está utilizando indebidamente su imagen y logotipo, lo que constituye una manipulación de la identidad institucional, descartando que la información esté relacionada con lo que pasa dentro del programa.

Sheila Gándara acusa a Juanda Caribe de provocarle un embarazo de alto riesgo en plena polémica del ‘reality’

En medio de las especulaciones y el revuelo generado por la supuesta filtración que señala a Juanda Caribe como posible ganador de La casa de los famosos Colombia, la polémica en torno al comediante aumentó por cuenta de su vida personal. Sheila Gándara, pareja de Juanda y también creadora de contenido, decidió hablar y lanzar duras acusaciones contra el participante del reality, lo que sumó un nuevo capítulo a la controversia.

Sheila fue durante mucho tiempo una de las principales defensoras de Juanda Caribe en redes sociales, mostrando su respaldo ante la presión y los conflictos del programa. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras la aparición de imágenes y videos en los que Juanda se muestra en actitudes cercanas con su compañera Mariana Zapata, lo que muchos interpretaron como coqueteos dentro de la casa. Estas escenas reavivaron antiguos rumores de infidelidad y provocaron la indignación de seguidores de la pareja.

Sheila Gándara, quien había defendido a Juanda Caribe en redes sociales, decidió hacer públicas sus experiencias y sentimientos sobre su relación - crédito @sheilafgandara/ Instagram

A través de un extenso mensaje en sus redes, Sheila expresó su decepción y denunció faltas de respeto por parte de Juanda Caribe. “Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho. Que hoy quiera acomodar todo a su favor es increíble. Cuando lo apoyé fue porque confié. Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró”, escribió. Sheila también mencionó la diferencia de edad y la supuesta manipulación emocional sufrida durante la relación, afirmando: “Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona, lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años”.

El pronunciamiento alcanzó su punto más fuerte cuando Sheila responsabilizó a Juanda por su embarazo de alto riesgo: “¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice. Ahí está el amor que tanto dice tener”. Las declaraciones generaron un intenso debate en redes, donde muchos usuarios manifestaron apoyo a Sheila y cuestionaron el comportamiento del comediante tanto dentro como fuera del reality.