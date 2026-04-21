Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Las autoridades vinculan a "Primo Gay" con al menos 12 hechos violentos en Antioquia desde junio de 2025 - crédito Capturas de Pantalla Ministerio de Defensa

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia siguen tras la pista de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, cabecilla señalado del frente 36 de las disidencias de las Farc.

De hecho, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez anunció que la recompensa por información que permitan ubicar y capturar al líder guerrillero subió a 640 millones de pesos.

La decisión responde a una escalada de hechos violentos en el Norte de Antioquia que, según el titular de la cartera, evidencian el papel de Uñates López en el fortalecimiento de las estructuras ilegales en la región.

El incremento de la recompensa responde a recientes ataques, como la explosión de una granada en Briceño que dejó policías heridos - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

Este monto convierte la búsqueda por el cabecilla en una de las operaciones más costosas del país y posiciona la recompensa por encima de otras ofrecidas recientemente por criminales de alto rango.

“Este cabecilla, estaría apoyado por integrantes de estructuras criminales las disidencias del Cauca, para continuar amenazando y atentando contra la población civil en el área rural de Briceño, Antioquia”, mencionó el funcionario en una publicación hecha en su cuenta de X.

El incremento representa un salto significativo si se considera que, a principios de abril de 2026, la Gobernación de Antioquia había incrementado la recompensa a 200 millones de pesos por su captura.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, había ordenado el primer incremento tras el ataque ocurrido cerca de la estación de Policía de Briceño, mientras se realizaba una procesión religiosa en el parque principal del municipio.

La alianza de las disidencias del Cauca con el frente 36 busca frenar la expansión del Clan del Golfo en Briceño - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

Este ataque dejó dos policías lesionados y al menos siete civiles heridos, daños materiales en motocicletas y establecimientos, e intensificó la tensión en una localidad ya afectada por la confrontación entre estructuras armadas ilegales.

Del mismo modo, el ministro de Defensa reiteró el compromiso de la fuerza pública para adelantar los operativos que logren la caída del líder de las disidencias de las Farc.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita ubicar y capturar a este peligroso terrorista (...) No hay cese al fuego ni de operaciones; existe el deber constitucional de emplear la fuerza legítima del Estado, con estricto respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para desmantelar la amenaza”, recalcó.

El ministro de Defensa de Colombia señaló que alias Primo Gay es líder de la estructura 36 de las disidencias, al mando de alias Calarcá - crédito @PedroSanchezCol/X

Perfil criminal de “Primo Gay”

Reconocido como una de las figuras más influyentes del frente 36 de las disidencias de las Farc, Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay inició su trayectoria delictiva como explosivista del ELN en 2017, cuando participó en un ataque en la vereda Los Trozos, de Anorí (Antioquia).

Según registros de El Colombiano, en 2018 se unió al frente 36 debido a su pericia en la confección de artefactos explosivos improvisados y fue ascendido a cabecilla de escuadra en 2019.

De igual manera, el ministro Pedro Sánchez vinculó a este sujeto en al menos 12 hechos criminales cometidos desde junio de 2025, entre ellos, los ataques a la fuerza pública a mediados del 2025 en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo, donde murieron dos uniformados.

“Es señalado como dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento ilícito y acciones terroristas mediante el uso de drones”, indicó el jefe de cartera en sus redes sociales.

La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 200 millones de pesos - crédito Policía Nacional

La fama delictiva de alias Primo Gay también se ha construido a través de su presencia mediática, utilizada para intimidar y consolidar su imagen dentro y fuera de la organización. Incluso, antes de la masacre de cuatro personas el 30 de enero de 2023 entre Angostura y Campamento, el líder guerrillero se fotografió junto a las víctimas y difundió la imagen en redes sociales.

Además, las autoridades recordaron que, tras un operativo militar en la vereda La Palestina, de Briceño (Antioquia) ocurrido en marzo de 2026, Uñates López recurrió nuevamente a las redes.

Según información de inteligencia, “Primo Gay” se tomó una foto fingiendo estar muerto e instó a familiares y amigos a validar esta información, una versión que quedó desmentida horas después por el Ejército. En esa operación, su compañera sentimental y su jefe de escoltas resultaron capturados tras un enfrentamiento armado.

La organización social reveló la imagen que supuestamente probaría la muerte de alias Primo Gay - crédito @corpades/X