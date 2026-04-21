Colombia

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

El Ministerio de Defensa elevó el monto ofrecido para facilitar la detención del señalado líder del frente 36 de las disidencias de las Farc, luego de varios atentados registrados en el norte antioqueño

Guardar
Las autoridades vinculan a "Primo Gay" con al menos 12 hechos violentos en Antioquia desde junio de 2025 - crédito Capturas de Pantalla Ministerio de Defensa
Las autoridades vinculan a "Primo Gay" con al menos 12 hechos violentos en Antioquia desde junio de 2025 - crédito Capturas de Pantalla Ministerio de Defensa

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia siguen tras la pista de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias Primo Gay, cabecilla señalado del frente 36 de las disidencias de las Farc.

De hecho, el ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez anunció que la recompensa por información que permitan ubicar y capturar al líder guerrillero subió a 640 millones de pesos.

La decisión responde a una escalada de hechos violentos en el Norte de Antioquia que, según el titular de la cartera, evidencian el papel de Uñates López en el fortalecimiento de las estructuras ilegales en la región.

El incremento de la recompensa responde a recientes ataques, como la explosión de una granada en Briceño que dejó policías heridos - crédito Ministerio de Defensa de Colombia
El incremento de la recompensa responde a recientes ataques, como la explosión de una granada en Briceño que dejó policías heridos - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

Este monto convierte la búsqueda por el cabecilla en una de las operaciones más costosas del país y posiciona la recompensa por encima de otras ofrecidas recientemente por criminales de alto rango.

Este cabecilla, estaría apoyado por integrantes de estructuras criminales las disidencias del Cauca, para continuar amenazando y atentando contra la población civil en el área rural de Briceño, Antioquia”, mencionó el funcionario en una publicación hecha en su cuenta de X.

El incremento representa un salto significativo si se considera que, a principios de abril de 2026, la Gobernación de Antioquia había incrementado la recompensa a 200 millones de pesos por su captura.

El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, había ordenado el primer incremento tras el ataque ocurrido cerca de la estación de Policía de Briceño, mientras se realizaba una procesión religiosa en el parque principal del municipio.

La alianza de las disidencias del Cauca con el frente 36 busca frenar la expansión del Clan del Golfo en Briceño - crédito Ministerio de Defensa de Colombia
La alianza de las disidencias del Cauca con el frente 36 busca frenar la expansión del Clan del Golfo en Briceño - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

Este ataque dejó dos policías lesionados y al menos siete civiles heridos, daños materiales en motocicletas y establecimientos, e intensificó la tensión en una localidad ya afectada por la confrontación entre estructuras armadas ilegales.

Del mismo modo, el ministro de Defensa reiteró el compromiso de la fuerza pública para adelantar los operativos que logren la caída del líder de las disidencias de las Farc.

“Invitamos a la ciudadanía a denunciar y aportar información que permita ubicar y capturar a este peligroso terrorista (...) No hay cese al fuego ni de operaciones; existe el deber constitucional de emplear la fuerza legítima del Estado, con estricto respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para desmantelar la amenaza”, recalcó.

El ministro de Defensa de Colombia señaló que alias Primo Gay es líder de la estructura 36 de las disidencias, al mando de alias Calarcá - crédito @PedroSanchezCol/X
El ministro de Defensa de Colombia señaló que alias Primo Gay es líder de la estructura 36 de las disidencias, al mando de alias Calarcá - crédito @PedroSanchezCol/X

Perfil criminal de “Primo Gay”

Reconocido como una de las figuras más influyentes del frente 36 de las disidencias de las Farc, Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay inició su trayectoria delictiva como explosivista del ELN en 2017, cuando participó en un ataque en la vereda Los Trozos, de Anorí (Antioquia).

Según registros de El Colombiano, en 2018 se unió al frente 36 debido a su pericia en la confección de artefactos explosivos improvisados y fue ascendido a cabecilla de escuadra en 2019.

De igual manera, el ministro Pedro Sánchez vinculó a este sujeto en al menos 12 hechos criminales cometidos desde junio de 2025, entre ellos, los ataques a la fuerza pública a mediados del 2025 en la vía entre San Andrés de Cuerquia y Toledo, donde murieron dos uniformados.

Es señalado como dinamizador de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados, minería ilegal, reclutamiento ilícito y acciones terroristas mediante el uso de drones”, indicó el jefe de cartera en sus redes sociales.

Por este criminal se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos - crédito Policía Nacional
La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 200 millones de pesos - crédito Policía Nacional

La fama delictiva de alias Primo Gay también se ha construido a través de su presencia mediática, utilizada para intimidar y consolidar su imagen dentro y fuera de la organización. Incluso, antes de la masacre de cuatro personas el 30 de enero de 2023 entre Angostura y Campamento, el líder guerrillero se fotografió junto a las víctimas y difundió la imagen en redes sociales.

Además, las autoridades recordaron que, tras un operativo militar en la vereda La Palestina, de Briceño (Antioquia) ocurrido en marzo de 2026, Uñates López recurrió nuevamente a las redes.

Según información de inteligencia, “Primo Gay” se tomó una foto fingiendo estar muerto e instó a familiares y amigos a validar esta información, una versión que quedó desmentida horas después por el Ejército. En esa operación, su compañera sentimental y su jefe de escoltas resultaron capturados tras un enfrentamiento armado.

La organización social reveló la imagen que supuestamente probaría la muerte de alias Primo Gay - crédito @corpades/X
La organización social reveló la imagen que supuestamente probaría la muerte de alias Primo Gay - crédito @corpades/X

Temas Relacionados

Alias Primo GayRecompensaDisidencias de las FarcColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Sindicato se tomó el despacho del Ministerio de la Igualdad, agravando la incertidumbre sobre la continuidad de la cartera

Las recientes protestas de empleados, sumadas a la presión legal para definir el futuro de la entidad, incrementaron la falta de certeza sobre la vigencia de políticas orientadas a poblaciones marginadas en Colombia

Sindicato se tomó el despacho del Ministerio de la Igualdad, agravando la incertidumbre sobre la continuidad de la cartera

Blessd habría lanzado indirecta a Ryan Castro y J Balvin por la invitación que Karol G les hizo a Coachella 2026: “Soy el futuro de Colombia”

Horas después de la presentación de Karol G junto a J Balvin y Ryan Castro en Coachella, Blessd publicó mensajes en los que destacó ser el artista más escuchado en Colombia. Las publicaciones, que coincidieron con su ausencia en el festival, fueron interpretadas por seguidores como una respuesta ante su exclusión del evento

Blessd habría lanzado indirecta a Ryan Castro y J Balvin por la invitación que Karol G les hizo a Coachella 2026: “Soy el futuro de Colombia”

Corte Suprema inspeccionó la Comisión de Acusación por posible obstrucción en el caso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

La diligencia, que tuvo un primer intento fallido el 17 de abril de 2026, busca verificar posibles irregularidades en el manejo del expediente y las demoras en su entrega, en medio de versiones contradictorias entre los responsables del documento

Corte Suprema inspeccionó la Comisión de Acusación por posible obstrucción en el caso contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022

Qué hay detrás de la eventual fusión entre EPS Famisanar y Nueva EPS: fuentes del Gobierno aseguran que se la están feriando

Funcionarios evalúan los nuevos retos administrativos y las dudas sobre la transparencia en los liderazgos luego de los recientes cambios del sector

Qué hay detrás de la eventual fusión entre EPS Famisanar y Nueva EPS: fuentes del Gobierno aseguran que se la están feriando

Presidente del sindicato de pilotos advirtió que incidentes como el de El Dorado, con aviones a distancia no permitida, ya han ocurrido y podrían repetirse

El incidente se produjo cuando ambas aeronaves se aproximaban a la pista 32L del aeropuerto El Dorado, en Bogotá. La torre de control indicó a la tripulación de Lufthansa que esperara tras un avión situado a menos de cinco millas náuticas; sin embargo, al detectar la proximidad, los pilotos decidieron abortar el aterrizaje

Presidente del sindicato de pilotos advirtió que incidentes como el de El Dorado, con aviones a distancia no permitida, ya han ocurrido y podrían repetirse
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

Ataque con explosivos en Saravena: caravana de la Policía fue emboscada y dejó varios uniformados heridos

Cuatro menores resultaron gravemente heridos tras caer en un campo minado en zona rural de Nariño

Este es el terrorista que habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

ENTRETENIMIENTO

Blessd habría lanzado indirecta a Ryan Castro y J Balvin por la invitación que Karol G les hizo a Coachella 2026: “Soy el futuro de Colombia”

Blessd habría lanzado indirecta a Ryan Castro y J Balvin por la invitación que Karol G les hizo a Coachella 2026: “Soy el futuro de Colombia”

J Balvin habría reaccionado a pulla de Blessd a Ryan Castro y Karol G: “Palabras sobran”

La actriz Ana María Estupiñán se refirió al ataque contra trabajadores de la serie ‘Sin senos sí hay paraíso’: “Abrazo a las familias”

Así fue el tributo de Grupo Firme a Yeison Jiménez durante su concierto en Medellín: “Con mucho cariño para mi parcero”

Karol G se refirió a la preparación de su presentación en Coachella 2026: “Gran parte de mi vida giró alrededor de este momento”

Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional sobre Bucaramanga y la victoria del Once Caldas

La selección Colombia sub-17 regresó al país con la mira puesta en el Mundial: “El objetivo es tener mentalidad campeona”

El Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma está a un paso de salvar la categoría en la Premier league

Bucaramanga enfrenta a Nacional en un duelo clave por la entrada a los ocho: ¿qué resultado debe obtener para seguir con vida?

Luis Suárez pidió perdón a los hinchas de Sporting de Lisboa por errar penal: ¿cuándo se podrá reivindicar?