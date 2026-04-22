Colombia

Conductor de Sitp dio una lección a usuaria que nunca paga el pasaje: le dijo que subiera por la puerta trasera, pero la dejó “y se marchó...”

El material audiovisual documenta la acción tomada por un empleado de transporte tras identificar a una usuaria que frecuentemente busca ingresar sin abonar el valor correspondiente al desplazamiento en la capital

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Un video filmado desde el interior de un autobús del sistema SITP en Bogotá muestra una interacción. Se ve a una mujer cerca de la puerta mientras la persona que graba, con texto en pantalla, comenta sobre una "señora que nunca tiene para el pasaje" - crédito Colombia Oscura/X

Un video viral que circula en las redes sociales expone una escena cotidiana en el transporte público de Bogotá. Un conductor del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) decidió actuar ante la insistencia de una pasajera habitual que, según él, siempre encuentra una justificación para no pagar el pasaje.

La grabación difundida por el Colombia Oscura capta el instante en el que el operador, mientras observa a la mujer acercarse, comenta: “Bueno, vamos a ver esta señora que nunca tiene para el pasaje”.

De inmediato, la usuaria argumenta su falta de tarjeta: “Entonces me puedes dejar pasar, por favor, es que boté la tarjeta ...”. En las imágenes, el conductor afirmó que la usuaria “de lunes a jueves con excusa diferente”.

El conductor frustra el intento de evasión del pasaje invitando a la usuaria a abordar por la puerta trasera del bus. - crédito Captura video/Colombia Oscura
El conductor frustra el intento de evasión del pasaje invitando a la usuaria a abordar por la puerta trasera del bus. - crédito Captura video/Colombia Oscura

El hombre, sin aparente molestia, le propone una alternativa inesperada: “Súbase por atrás”. Creyendo en la posibilidad, la mujer responde con gratitud: “Sí, ay, muchas gracias. Gracias”. Sin embargo, en cuanto ella se dirige hacia la puerta trasera, el bus arranca y la deja en el andén.

Al final del video, el operador del Sitp se burló del momento: “yo cantando y se marchó, y a su barco lo llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas..

El episodio, grabado por el propio operador, generó reacciones encontradas en redes sociales.

“Quien es honesto, aún sin recursos, hace las cosas bien y no subestima a quienes si nos esforzamos por cumplir las reglas y las leyes. Seguir permitiendo estos comportamientos es llevar a una sociedad al caos”; “Bien hecho, necesitamos más personas como el, que cuiden lo público que es de todos”; “Excelente así debe ser mal vicios falta de cultura”; “Una Poker para este gran profesional del transporte, por favor”; “La gente toda conchuda les dan la mano y se hacen la paja con ella”; “Muy decente y educativo el tipo”; “Excelente por el conductor a ver si tanto tacaño paga el pasaje y que deje de creer que es gratis por qué se mal acostumbran”: fueron algunos de los comentarios.

La pasajera afirma haber perdido su tarjeta y solicita ingresar al bus, mientras el operador documenta la situación en video- crédito @TransMilenio / X
La pasajera afirma haber perdido su tarjeta y solicita ingresar al bus, mientras el operador documenta la situación en video- crédito @TransMilenio / X

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