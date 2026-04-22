Luis Díaz es el jugador más completo de la Bundesliga, según los datos de importante aplicación estadística: “Orgullo colombiano”

En la temporada 2025-2026, la primera del "Guajiro", está rompiendo estadísticas claves en la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania-crédito @FCBayernES/X

Bayern Múnich aseguró su título número 35 de la Bundesliga tras vencer el 19 de abril de 2026 al Stuttgart.

De esta forma, los “Gigantes de Baviera” se enfocarán en lo que será el cierre de la temporada para buscar tanto la final de la Champions League, como de la Copa de Alemania.

Pero pese a que aún faltan cuatro fechas para finalizar el campeonato alemán en el calendario, los números del “Guajiro” lo están convirtiendo en uno de los referentes del fútbol internacional.

Luis Díaz destaca como el futbolista más versátil de la Bundesliga tras liderar al Bayern Múnich al título en la temporada 2025/2026-crédito @SofascoreLA/X

De esta forma, el 21 de abril de 2026, el impacto estadístico de Díaz se confirmó en un registro exclusivo: es el único futbolista en la presente edición de la Bundesliga que supera simultáneamente los 15 goles, las 10 asistencias y los 50 regates, de acuerdo con los datos revelados por SofaScore.

En la publicación que realizó en su cuenta de X, la aplicación estadística realizó una comparativa de goles, asistencias y regates completados con los jugadores más destacados de la Bundesliga, entre los cuales se destacan sus compañeros Harry Kane y Michael Olise, y allí el exjugador del Liverpool se destaca entre ellos y sus rivales como el delantero Yan Diomandé de RB Leipzig, y el noruego Julian Ryerson del Borussia Dortmund.

En el terreno de los números, el colombiano encabeza las clasificaciones por su capacidad de desborde y generación de juego. Mientras Michael Olise figura como único rival cercano gracias a su aporte en asistencias y regates, es el tridente conformado por Díaz, Harry Kane y Deniz Undav el que comparte el selecto bloque de jugadores con más de 15 goles en la Bundesliga.

El atacante colombiano registra más de 15 goles, 10 asistencias y 50 regates en la Bundesliga 2025/2026 según datos de SofaScore-crédito @SofascoreLA/X

La coronación de Luis Díaz como pieza decisiva en el reciente campeonato del Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-2026 marca un punto de inflexión en su trayectoria. Más allá del trofeo, el rendimiento del colombiano ha provocado un reposicionamiento en los principales rankings ofensivos del torneo alemán para la temporada.

Así están las estadísticas de goles, asistencias y regates completados:

Goles (más de 15 en total)

Luis Díaz

Harry Kane (Bayern Múnich)

Deniz Undav (Stuttgart)

Asistencias (más de 10 en total)

Luis Díaz

Julian Ryeson (Borussia Dortmund)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Regates (más de 50 en total)

Luis Díaz

Antonio Nusa (R.B Leipzig)

Yan Diomandé (R.B Leipzig)

Próximo reto del Bayern Múnich: la semifinal de la Copa de Alemania ante Bayer Leverkusen

Foto de archivo de Luis Díaz con Maximilian Eggestein en un partido del Bayern Múnich vs. Friburgo por la Bundesliga-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Bayern Múnich y Bayer Leverkusen disputarán la semifinal de la Copa de Alemania el 22 de abril de 2026 en el estadio BayArena, desde la 1:45 p. m. (hora de Colombia). Entre los protagonistas estará Luis Díaz, tras ser clave en la clasificación del elenco bávaro en la fase anterior.

El pase del Bayern Múnich a semifinales se definió con la victoria 2-0 frente a RB Leipzig el 11 de febrero de 2026. En ese duelo, Harry Kane abrió el marcador de penal y Luis Díaz sentenció el resultado. El conjunto dirigido por Vincent Kompany llega al encuentro tras conseguir su título número 35 en la Bundesliga al imponerse 4-2 frente a Stuttgart el 19 de abril en el Allianz Arena.

Por parte del Bayer Leverkusen, el acceso a esta instancia quedó asegurado el 3 de febrero de 2026 gracias al triunfo 3-0 ante St- Pauli, con goles de Martin Terrier, Patrick Schick y Jonas Hofmann. El equipo conducido por Kasper Hjulmand acumula una derrota reciente, registrada el 18 de abril en la fecha 30 de la Bundesliga ante Augsburgo (1-2) en el BayArena.

El último enfrentamiento entre Leverkusen y Bayern ocurrió el 14 de marzo de 2026, con empate 1-1. Aleix García marcó para los locales y Luis Díaz igualó el partido al minuto 69; posteriormente fue expulsado al minuto 84.

El árbitro designado para este partido será Félix Zwayer. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. El otro cruce semifinal se celebrará el 23 de abril entre Stuttgart y Friburgo en el MHP Arena.