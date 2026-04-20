‘Sin senos sí hay paraíso 4′ canceló grabaciones tras ataque con arma blanca en el centro de Bogotá: qué pasará con está produccion

Un ataque ocurrido durante una jornada de grabación en Bogotá dejó tres personas muertas y una más herida, lo que alteró por completo el desarrollo de la producción “Sin senos sí hay paraíso 4” - crédito @beautiful.majii/Instagram

Mientras las investigaciones por el homicidio de dos integrantes de la reconocida producción Sin senos sí hay paraíso 4 continúan por parte de las autoridades, desde los altos mandos de la telenovela se tomaron nuevas decisiones.

Según información conocida por Infobae Colombia en la mañana de este lunes 20 de abril, el equipo de producción tomó la decisión de suspender las grabaciones que se tenían previstas para hoy, como parte del homenaje a las dos víctimas mortales asesinadas en el centro de Bogotá durante la jornada del sábado 18 de abril.

Pese a que la realización de la telenovela afectó a uno de los dos equipos móviles que graban en simultáneo la serie, desde los altos mandos de Tis Studios y Telemundo Studios se tomó la decisión de no continuar con el rodaje en ambos grupos, entre otras, por las graves afectaciones emocionales de buena parte del equipo técnico.

Incluso, desde el sindicato de trabajadores de lo audiovisual ya habían solicitado la suspensión permanente del rodaje mientras se continúan con las investigaciones policiales del caso, especialmente después de que cuatro miembros de la producción fueran detenidos tras la riña.

“Demandamos de manera urgente: La suspensión inmediata del rodaje involucrado hasta que se esclarezcan completamente los hechos. Una investigación transparente, independiente y rigurosa que determine responsabilidades y posibles negligencias”, señaló la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (Anta) en un comunicado.