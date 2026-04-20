Rafael Pardo pidió que siete aspirantes presidenciales den un paso al costado por ir mal en las encuestas: “Candidatos de vanidad”

El exministro de Defensa y excandidato presidencial dio a conocer los motivos por los que cree que se debe depurar el tarjetón para la primera vuelta, a efectuarse el 31 de mayo - crédito @lavozdepardo/X

Con una dura crítica en sus redes sociales, Rafael Pardo Rueda, exministro de Defensa, excandidato presidencial y reconocida voz del Partido Liberal, cuestionó de forma pública la permanencia de al menos siete candidatos en el tarjetón, a 41 días de la primera vuelta, cuando sus campañas no han logrado superar el margen de error en las encuestas para las elecciones y los invitó a renunciar a sus aspiraciones.

El mensaje del veterano político se conoció a través de su pódcast La voz de Pardo, emitido el lunes 20 de abril de 2026, en el que, ayudado por inteligencia artificial tras perder la capacidad de habla por un accidente cerebrovascular masivo, calificó a estos postulantes como “candidatos de vanidad”, que congestionarían el proceso electoral que se avecina con candidaturas que no estarían recogiendo el clamor ciudadano.

El exministro Rafael Pardo, a través de su podcast, critica la permanencia de siete candidatos presidenciales con bajo apoyo en encuestas y advierte sobre la fragmentación del voto en las próximas elecciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La preocupación apuntaría tanto al funcionamiento del sistema electoral como al impacto sobre el debate democrático. Por ello, enlistó con nombre propio a los aspirantes Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Sondra McCollins, Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero y Gustavo Matamoros a que sigan, según él, el ejemplo de la exaspirante de izquierda Clara López, que dio un paso al costado.

“El tiempo apremia. En una democracia es deseable que surjan liderazgos y voces, pero eso es una cosa y otra diferente es que de esas candidaturas solo cinco estén por encima del margen de error”, indicó Pardo en la que se ha convertido en su principal tribuna de opinión, en la que sorprendió con su visión frente a la actual campaña, con Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia como grandes opcionados.

Rafael Pardo fue candidato presidencial en 2010, cuando ocupó el sexto lugar, con 638.302 sufragios - crédito Colprensa

“Fragmenta el voto”: Rafael Pardo opinó sobre la cantidad de aspirantes en la primera vuelta

La advertencia de Pardo remarcó una consecuencia concreta: la saturación del tarjetón electoral para la primera vuelta el 31 de mayo, en la que se medirán oficialmente 13 fórmulas y la opción del voto en blanco, de las cuales solo dos seguirían en carrera, pues ninguna de las proyecciones de las firmas encuestadoras da un ganador en esta fecha, lo que haría necesario el balotaje del 21 de junio, según se indica.

Para Pardo, la permanencia de estos candidatos minoritarios no solo “fragmenta el voto y obstaculiza el debate”, sino que, según el exministro, “obliga a incurrir en costos que podría evitar el sistema electoral”, por lo que fue enfático en su postura. “No estoy descalificándolos, advierto que abusan del sistema y podría ocasionarles una vergüenza ser contados en las urnas”, reiteró el exministro y exaspirante presidencial.

Este es el tarjetón para la primera vuelta presidencial, teniendo en cuenta que la senadora Clara López declinó en su aspiración- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En consecuencia, es un convencido de que el verdadero daño radica en el debilitamiento de la representatividad y la eficiencia democrática. El político, cabe destacar, sufrió un AC en 2018, pero en 2025 dio de qué hablar tras apostar por un singular regreso al debate público, gracias a la inteligencia artificial, que le permite recrear su voz para intervenir sobre asuntos nacionales pese a las secuelas físicas.

En este momento, la carrera presidencial para el periodo 2026-2030 se encuentra en una etapa crítica, pues superado el cierre de inscripciones, el electorado enfrentará uno de los tarjetones más extensos de la historia reciente, en contraste con lo que ocurrió en 2018, cuando solo hubo seis candidatos, y en 2022, cuando también se presentaron seis perfiles, lo que ha causado observaciones en el espectro político.

El proceso de depuración de candidaturas, a juicio de Pardo, no solo tiene implicaciones directas en el costo operativo del sistema electoral, sino que plantea cuestionamientos sobre la responsabilidad de ingresar a la contienda presidencial con opciones estadísticamente irreales. “Su insistencia en medirse es un tema de conveniencia política, individualismo”, se le escuchó en uno de los apartes de su intervención.