La Jesuu acusó al agropecuario, exnovio de Aida Victoria Merlano, de intentar quedarse con su casa: “Casi se la roba”

Grave señalamiento de La Jesuu contra Juan David Tejada por presunta estafa inmobiliaria - crédito @elreydelosagropecuarios/IG - Canal RCN

La creadora de contenido La Jesuu generó controversia en redes sociales al realizar una acusación pública contra Juan David Tejada, el empresario conocido como “El Agropecuario”, en una charla dentro del programa La mansión VIP.

Según relató la influenciadora caleña, Tejada presuntamente intentó estafarla en el pasado cuando aún mantenía una relación sentimental con Aida Victoria Merlano, amiga cercana de La Jesuu.

El episodio salió a la luz a través de un video que circula en plataformas digitales, donde La Jesuu y Merlano conversan sobre diferentes situaciones personales y profesionales vividas durante aquella época.

En ese contexto, La Jesuu recordó que atravesaba graves problemas financieros y había decidido vender una casa campestre para saldar deudas. De acuerdo con su testimonio, “dejé de ofrecer la casa porque como decía tener tanta plata, pues nada yo dejé así”, reveló la creadora de contenido.

La influenciadora señaló que confió en la oferta porque Tejada no solo era pareja de su amiga, sino que “demostraba tener tanta plata, o al menos fingía que la tenía”. Sin embargo, explicó que con el tiempo descubrió que el supuesto interés de Tejada era solo una maniobra. “Me enteré por otras personas que él estaba ofreciendo mi casa como forma de pago para una deuda suya, sin haberme entregado el dinero ni haber hecho el traspaso”, afirmó.

A la conversación se unió Aida Victoria, ex del Agropecuario, que aseguró que el empresario al parecer se quería quedar con la casa: “Casi se la roba, él la estaba ofreciendo, porque La Jesuu le había pasado fotos, y casi paga una deuda que él tenía y a ella le avisaron que estaban vendiendo su casa para pagar otra cosa”, reveló Merlano.

La Jesuu añadió que el inmueble seguía legalmente a su nombre mientras Tejada, según su versión, ya negociaba la propiedad con terceros. “Él fue muy insistente en querer comprarme la casa, y yo confié porque era cercano y tenía vínculos con personas en las que yo confiaba”, relató.

Las declaraciones de La Jesuu generaron una ola de reacciones en redes sociales. Cientos de usuarios expresaron su sorpresa y emitieron opiniones divididas. Comentarios como “Uy no, qué descaro”, “Uno no hace negocios así con la gente” y “Falta escuchar la versión de él también” reflejaron el debate generado en torno al caso. Otros seguidores recomendaron precaución al realizar negocios de este tipo: “Cuando la plata suena mucho, desconfíe”.

Hasta el momento, Juan David Tejada, ‘El Agropecuario’, no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. La situación sigue generando atención y comentarios en el entorno digital.