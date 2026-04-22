Colombia

Dayana Jaimes aclaró el estado de la herencia de Martín Elías a nueve años de su muerte: “Continúan en curso algunas demandas”

La viuda del cantante entregó detalles inéditos sobre la herencia. Además, explicó que el conflicto legal se resolvió judicialmente en 2021, aunque aclaró que siguen en curso ciertos procedimientos laborales

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Dayana Jaimes y Martín Elías en un montaje de Infobae Colombia
La viuda de Martín Elías explicó cómo quedó definida la herencia del cantante vallenato - crédito @dayanajaimes55/Instagram

A nueve años de la muerte del cantante vallenato Martín Elías, la situación de su herencia sigue generando interés y comentarios en la opinión pública.

Dayana Jaimes, viuda del recordado artista, abordó recientemente este tema en una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde suele mantener un diálogo abierto con sus seguidores.

En la actividad, una internauta le preguntó directamente por el estado de la disputa legal sobre la herencia: “¿Ya terminó la disputa por la herencia, Daya, por tu salud mental?”. Su respuesta fue clara y detallada: “Gracias a Dios, hace mucho tiempo terminó esa disputa y todo quedó resuelto conforme a lo establecido por la ley. Contamos con una sentencia desde 2021; sin embargo, aún continúan en curso algunas demandas laborales que siguen su debido proceso”.

Con estas palabras, Jaimes confirmó que el proceso principal relacionado con la herencia de Martín Elías se cerró hace varios años.

“La disputa por este tema quedó resuelta conforme a la ley desde 2021, es decir, cuatro años después de la tragedia que conmocionó al país”, explicó, dando fin a las especulaciones que han circulado en torno a este asunto. No obstante, aclaró que todavía se mantienen activos ciertos trámites legales vinculados a demandas laborales, aunque estos no alteran el resultado ya definido por la justicia.

El fallecimiento de Martín Elías, ocurrido el 17 de abril de 2017 tras un accidente de tránsito, marcó un antes y un después en la música vallenata y en la vida de sus familiares. El artista, que al momento de su muerte tenía 27 años y dos hijos, dejó un legado musical y familiar que ha sido objeto de atención tanto por sus logros artísticos como por los procesos judiciales que siguieron a su partida.

Dayana Jaimes aprovechó la ocasión para agradecer el interés de sus seguidores y reiterar que, aunque el caso judicial principal ya está cerrado, “aún continúan en curso algunas demandas laborales que siguen su debido proceso”.

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