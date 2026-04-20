Colombia

Tragedia en la Universidad Sergio Arboleda, una mujer cayó desde el sexto piso del edificio en Bogotá

El incidente ocasionó la evacuación preventiva de la sede principal y movilizó a personal de emergencia, mientras la investigación busca determinar las causas

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Universidad Sergio Arboleda
La Universidad Sergio Arboleda en Bogotá evacúa sus instalaciones tras la caída de una estudiante desde el sexto piso del bloque de Derecho - crédito Universidad Sergio Arboleda

La comunidad académica de la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá se encuentra impactada tras conocerse que una estudiante habría caído desde el sexto piso del bloque de Derecho de la sede principal.

El hecho se reportó sobre la tarde del lunes 20 de abril y motivó una respuesta inmediata por parte de la institución, que solicitó evacuar las instalaciones mientras las autoridades realizaban las primeras diligencias en el lugar.

En las próximas horas se espera que tanto las autoridades como la directiva del plantel educativo entreguen información adicional que permita establecer los hechos y determinar la naturaleza del caso.

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