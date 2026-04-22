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Nicolás Arrieta reveló particular plan de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Había una vaina coprológica rarísima”

El creador de contenido contó detalles inéditos sobre las extrañas dinámicas que vivió junto a sus compañeros, quienes llegaron a convertir el baño en el centro de las conversaciones y las risas más insólitas del programa

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El creador de contenido aseguró que sus compañeros se sentaba a ver a los demás hacer sus necesidades fisiológicas - crédito @dejelajoda/TikTok

El paso de Nicolás Arrieta por La casa de los famosos Colombia dejó anécdotas tan peculiares como su relato sobre las rutinas en el baño del programa.

Durante una conversación en Deje la joda, el creador de contenido describió el ritual diario de sus compañeros, asegurando que “empezaban a mirar los pies para ver cómo cagaba la gente y viendo cómo ponían los pies. Es que se volvieron así. Había una vaina coprológica y rarísima porque decían: ‘No, Campanita caga así’”.

La dinámica dentro del baño sorprendió a Arrieta, quien precisó: “Frente están los inodoros y hay un sofá para que te sientes así con un amigo”.

Arrieta tambien castigó los actos de Johanna y aseguró que el castigo fue justo - crédito cortesía Canal RCN
Arrieta tambien castigó los actos de Johanna y aseguró que el castigo fue justo - crédito cortesía Canal RCN

La inusual disposición de los muebles propiciaba un ambiente donde, de acuerdo con él, la observación de las posturas de los demás se transformó en una fuente de entretenimiento habitual. Agregó: “Ese sofá es el sofá más cómodo de la casa, aparte”, destacando la peculiar comodidad del lugar destinado para este singular pasatiempo.

La conversación abordó con mayor detalle los hábitos de los participantes: “Si hacemos un top tres de quiénes entraban más al baño a descomer (...) toca que traigas a un Juanda Caribe, a Valentino, no me acuerdo quién, pero Juanda Caribe, Maiker. Era alguno de ellos que siempre estaba pendiente, una de las chicas”, señaló, identificando a varios nombres del grupo.

La falta de ocupaciones dentro de la casa estudio acentuó la atención sobre estos aspectos cotidianos. “Pero es que estaban muy desocupados. No hay celular, no hay nada de vaina”, reconoció el youtuber, explicando que la ausencia de dispositivos tecnológicos fomentaba conductas como la vigilancia colectiva en el baño.

Roberto Velásquez aclara el misterio del famoso cuarto de la terraza en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN
Así quedó la decoración de La casa de los famosos Colombia para la tercera temporada - crédito cortesía RCN

El propio Arrieta compartió cómo reaccionaba ante esa situación: “Yo entraba en la noche, en la madrugada, así. No quería que nadie supiera que yo estaba ahí, que yo estaba en el baño, porque qué pedo”.

Contó su estrategia para preservar la privacidad frente a la constante observación y describió la incomodidad generada por los comentarios ajenos: “Viéndolo a uno así. No, no sé qué. ‘Ay, es que este huele terrible, es que este no sé qué’. Y yo: ‘Guacála ya’”.

Estas declaraciones del creador de contenido generaron algunos comentarios de parte de sus seguidores, como, por ejemplo: “Nicolás hablando con la verdad, no entiendo esas dinámicas bien incómodas”; “por fin le encontré sentido a la razón por la que se sientan en el sofá”, entre otros.

Por qué Nicolás salió cansado de ‘La casa de los famosos’

Las declaraciones de Nicolás Arrieta tras su salida de La casa de los famosos Colombia han generado múltiples reacciones en redes y medios.

El creador de contenido, quien participó en la tercera temporada del reality, compartió detalles sobre los verdaderos motivos de su agotamiento durante una entrevista en el programa Impresentables de Los 40 Colombia.

Lejos de señalar problemas con la comida o las condiciones de la casa, Arrieta aseguró que logró adaptarse sin dificultad a la convivencia y a los recursos limitados. Según sus palabras, disfrutó de productos como el maní y la leche, y no experimentó incomodidad por las rutinas diarias dentro del encierro.

Nicolás Arrieta habló de su abstinencia y reveló cómo se siente lejos del consumo: “Tienes que vivir un día a la vez” - crédito cortesía RCN
Nicolás Arrieta habló de su abstinencia y reveló cómo se siente lejos del consumo: “Tienes que vivir un día a la vez” - crédito cortesía RCN

El principal motivo de su cansancio fue la dinámica social entre los participantes. El influenciador expresó que la reiteración de rumores y chismes, junto con la actitud de indiferencia de algunos concursantes, terminaron por desgastarlo emocionalmente.

Arrieta relató que la situación llegó a tal punto que se sintió como un investigador, obligado a escuchar y analizar distintas versiones de los mismos conflictos una y otra vez.

En sus propias palabras, el ambiente se tornó tan repetitivo que decidió confrontar directamente a sus compañeros para que admitieran públicamente lo que decían a espaldas de otros, buscando así frenar la cadena de comentarios y rumores.

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