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Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

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Luis Díaz en acción ante su excompañero de Liverpool Jarrell Quansah-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
Luis Díaz en acción ante su excompañero de Liverpool Jarrell Quansah-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich por las semifinales de la Copa de Alemania.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego entre “Farmacéuticos” y los “Gigantes de Baviera”, en donde el local buscará la sexta final en la historia en este certamen, mientras que el equipo de Luis Díaz querrá llegar a su final 25.

13:08 hsHoy

Thiago Alcántara recuerda a Luis Díaz y lo llena de elogios: esto dijo

El exfutbolista español compartió con el guajiro en el Liverpool de Inglaterra de 2022 a 2024. Alcántara no se olvida de Díaz y elogió su gran momento

Thiago Alcántara y Luis Díaz compartieron en el Liverpool de Inglaterra entre 2022 y 2024. El español también es muy recordado en el Bayern Múnich, actual equipo de 'Lucho' - crédito Peter Powell/Reuters
Thiago Alcántara y Luis Díaz compartieron en el Liverpool de Inglaterra entre 2022 y 2024. El español también es muy recordado en el Bayern Múnich, actual equipo de 'Lucho' - crédito Peter Powell/Reuters

El ex mediocampista español Thiago Alcántara no escatimó en elogios hacia Luis Díaz, recordando su etapa como compañero y destacando tanto su calidad dentro del campo como su valor humano fuera de él. En diálogo con el medio inglés Sky Sports, Alcántara expuso “el Bayern está teniendo una temporada espectacular. Creo que acertaron de lleno al fichar a Luis Díaz. Lo conozco del Liverpool, es un jugador fantástico y una persona fantástica”, una frase que resume la alta consideración que tiene sobre el extremo guajiro.

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12:46 hsHoy

Rival del Bayern Múnich duda de los números de Luis Díaz y desata polémica en la Bundesliga: “Extremadamente confundido”

Después del título del campeonato alemán para el equipo de Vincent Kompany, el debate se armó con respecto a la publicación de las estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Luis Díaz fue el centro de la polémica por un debate curioso entre los dos equipos más importantes de Alemania-crédito Wolfgang Rattay/REUTERS
Luis Díaz fue el centro de la polémica por un debate curioso entre los dos equipos más importantes de Alemania-crédito Wolfgang Rattay/REUTERS

Bayern Múnich se concentra en terminar la temporada 2025-2026 con la posibilidad de volver a hacer historia tal cual como lo hizo en el 2020 cuando ganó los seis títulos en cuestión.

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12:23 hsHoy

Afiche del Bayern Múnich presentando las semifinales ante Bayer Leverkusen

Los "Gigantes de Baviera" presentaron el partido con Harry Kane, Josip Stanišić y Jamal Musiala como protagonistas, y con Jarrell Quansah, Exequiel Palacios como protagonistas-crédito @FCBayern/X
Los "Gigantes de Baviera" presentaron el partido con Harry Kane, Josip Stanišić y Jamal Musiala como protagonistas, y con Jarrell Quansah, Exequiel Palacios como protagonistas-crédito @FCBayern/X
12:03 hsHoy

Bayern Múnich campeón de la Bundesliga: Luis Díaz es el tercer colombiano campeón en Alemania con los bávaros

El colombiano aportó dos asistencias en el partido ante Stuttgart que sentenció el título del equipo más veces campeón de Alemania

Luis Díaz celebra junto a Nicholas Jackson el tercer gol de la goleada del Bayern Múnich contra VfB Stuttgart - crédito Michaela Stache/REUTERS
Luis Díaz celebra junto a Nicholas Jackson el tercer gol de la goleada del Bayern Múnich contra VfB Stuttgart - crédito Michaela Stache/REUTERS

Luis Díaz ya sabe lo que es ser campeón en tres de las cinco ligas más importantes del fútbol europeo. El atacante de la selección Colombia fue protagonista en la goleada 4-1 aportando dos asistencias, en el segundo y tercer gol, antes de ser sustituido para el inicio del segundo tiempo.

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11:50 hsHoy

Leyenda del Bayern Múnich Lothar Matthäus pasó de las críticas a los elogios con Luis Díaz: “Ofrece actuaciones sobresalientes”

El exfutbolista Lothar Matthäus alabó públicamente el rendimiento del colombiano, admitiendo que sus primeras dudas sobre el fichaje se transformaron en admiración tras las sólidas actuaciones del colombiano

Bayern Múnich aún tiene la posibilidad de conquistar la Copa Alemania ante Leverkusen y la Champions League frente al PSG-crédito Michaela Stache/REUTERS
Bayern Múnich aún tiene la posibilidad de conquistar la Copa Alemania ante Leverkusen y la Champions League frente al PSG-crédito Michaela Stache/REUTERS

Luis Díaz debutó en el Bayern Múnich el 16 de agosto de 2025, marcando un gol en la final de la Supercopa de Alemania y consiguiendo el primer título de la temporada tras la victoria por 2-1 ante Stuttgart.

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11:32 hsHoy

Los “Gigantes de Baviera” buscan una nueva final

Luis Díaz celebrando con Leon Goretzka y Josip Stanisic-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS
Luis Díaz celebrando con Leon Goretzka y Josip Stanisic-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

El partido se jugará el 22 de abril de 2026 en el estadio BayArena, de Leverkusen, a partir de la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium. El árbitro del partido será Félix Zwayer.

El 18 de abril de 2026, los Farmaceúticos vienen de caer en la fecha 30 de la Bundesliga por 2-1 ante Augsburgo en el estadio Bay Arena.

Pese al gol inicial de Patrick Schick, los visitantes remontaron gracias al doblete del suizo Fabian Rieder.

El Bayern Múnich por su parte conquistó la estrella 35 de la Bundesliga de Alemania al derrotar el 19 de abril de 2026 por 4-2 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena.

Con los goles de Raphaël Guerreiro, de Nicolas Jackson, de Alphonso Davies y de Harry Kane, los bávaros aplastaron a su rival, y quedaron como campeones de Alemania a falta de 4 fechas de terminar el campeonato.

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