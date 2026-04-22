Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Luis Díaz en acción ante su excompañero de Liverpool Jarrell Quansah-crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich por las semifinales de la Copa de Alemania.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego entre “Farmacéuticos” y los “Gigantes de Baviera”, en donde el local buscará la sexta final en la historia en este certamen, mientras que el equipo de Luis Díaz querrá llegar a su final 25.