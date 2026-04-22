Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich por las semifinales de la Copa de Alemania.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego entre “Farmacéuticos” y los “Gigantes de Baviera”, en donde el local buscará la sexta final en la historia en este certamen, mientras que el equipo de Luis Díaz querrá llegar a su final 25.
El ex mediocampista español Thiago Alcántara no escatimó en elogios hacia Luis Díaz, recordando su etapa como compañero y destacando tanto su calidad dentro del campo como su valor humano fuera de él. En diálogo con el medio inglés Sky Sports, Alcántara expuso “el Bayern está teniendo una temporada espectacular. Creo que acertaron de lleno al fichar a Luis Díaz. Lo conozco del Liverpool, es un jugador fantástico y una persona fantástica”, una frase que resume la alta consideración que tiene sobre el extremo guajiro.
Bayern Múnich se concentra en terminar la temporada 2025-2026 con la posibilidad de volver a hacer historia tal cual como lo hizo en el 2020 cuando ganó los seis títulos en cuestión.
Afiche del Bayern Múnich presentando las semifinales ante Bayer Leverkusen
Luis Díaz ya sabe lo que es ser campeón en tres de las cinco ligas más importantes del fútbol europeo. El atacante de la selección Colombia fue protagonista en la goleada 4-1 aportando dos asistencias, en el segundo y tercer gol, antes de ser sustituido para el inicio del segundo tiempo.
Luis Díaz debutó en el Bayern Múnich el 16 de agosto de 2025, marcando un gol en la final de la Supercopa de Alemania y consiguiendo el primer título de la temporada tras la victoria por 2-1 ante Stuttgart.
Los “Gigantes de Baviera” buscan una nueva final
El partido se jugará el 22 de abril de 2026 en el estadio BayArena, de Leverkusen, a partir de la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y de Disney Plus Premium. El árbitro del partido será Félix Zwayer.
El 18 de abril de 2026, los Farmaceúticos vienen de caer en la fecha 30 de la Bundesliga por 2-1 ante Augsburgo en el estadio Bay Arena.
Pese al gol inicial de Patrick Schick, los visitantes remontaron gracias al doblete del suizo Fabian Rieder.
El Bayern Múnich por su parte conquistó la estrella 35 de la Bundesliga de Alemania al derrotar el 19 de abril de 2026 por 4-2 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena.
Con los goles de Raphaël Guerreiro, de Nicolas Jackson, de Alphonso Davies y de Harry Kane, los bávaros aplastaron a su rival, y quedaron como campeones de Alemania a falta de 4 fechas de terminar el campeonato.