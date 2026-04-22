Cámara aprobó artículo que obliga a plataformas digitales a bloquear contenido que incentive el reclutamiento

Cámara de Representantes respondió al auge del reclutamiento infantil en el Cauca con mayores castigos y controles digitales - crédito Cortesía a Infobae Colombia

El reclutamiento de menores en el departamento del Cauca ha experimentado un incremento sin precedentes durante la actual administración gubernamental. Según cifras expuestas por el representante a la Cámara Óscar Campo, los casos aumentaron más de 2.792% en la región entre 2022 y 2024.

El legislador atribuye este fenómeno al avance de grupos armados que aprovecharon la suspensión de operaciones militares bajo la estrategia de Paz Total, lo que, en sus palabras, “permitió el avance de los grupos criminales”.

En este contexto, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que refuerza las sanciones para quienes promuevan, coaccionen o utilicen a menores en la comisión de delitos, así como para quienes los recluten.

Óscar Campo, miembro de Cambio Radical, participó como coautor y ponente de la iniciativa, la cual fue enriquecida en el tercer debate con cinco proposiciones de su autoría.

Entre los cambios introducidos, destaca la obligación de diseñar e implementar un protocolo para la prevención del reclutamiento de menores, que incluye el bloqueo oportuno de contenido digital utilizado para facilitar esta práctica.

En este proceso deberán colaborar tanto las plataformas tecnológicas como las autoridades competentes, con el objetivo de frenar la difusión de materiales que incentiven la vinculación de menores a estructuras criminales.

El representante Campo ha llevado al Congreso varios debates de control político desde 2022, señalando el aumento sostenido del reclutamiento infantil en Colombia, con especial énfasis en el Cauca.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2022 se reportaron 30 casos a nivel nacional, de los cuales 13 ocurrieron en el Cauca. Para 2024, los registros ascienden a 625 en Colombia y 376 en el departamento, lo que evidencia una problemática en expansión.

La nueva normativa modifica los artículos 162 y 188 d del Código Penal, incrementando tanto las penas privativas de la libertad como las sanciones para los responsables del reclutamiento, coacción o instrumentalización de menores.