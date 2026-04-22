Egan Bernal logró podio en la etapa 3 del Tour de los Alpes: este es su nuevo puesto en la clasificación general

El colombiano sigue destacándose en la carrera austro-italiana-crédito @INEOSGrenadiers/X

El ciclismo internacional continúa en marcha con la acción del Tour de los Alpes, y Colombia cuenta con el protagonismo del zipaquireño Egan Bernal, corredor del Ineos Grenadiers.

El 22 de abril de 2026, el británico Tom Pidcock logró una victoria contundente en la tercera etapa del Tour de los Alpes después de 174 kilómetros de exigencia entre Laces y Arco, consolidando su ambición de liderazgo en una competencia marcada por una caída masiva temprana y una definición táctica que terminó favoreciendo a los velocistas con mayor resistencia.

La carrera tuvo varios abandonos notables debido a incidentes en las primeras acciones de la carrera, y dejó al británico por delante de Tommaso Dati y con un Egan Bernal recuperando relevancia tras varios meses de altibajos en las competencias de la UCI (Unión Ciclística Internacional).

Así fue la etapa 3 del Tour de los Alpes

El británico Tom Pidcock al momento de llegar a Arco en la etapa 3 del Tour de los Alpes-crédito @Tourof_TheAlps/X

La jornada se vio alterada al inicio por un accidente colectivo en el que se vieron envueltos una treintena de ciclistas, obligando a neutralizar la carrera cuando aún restaban 168 kilómetros para el final.

Las consecuencias fueron inmediatas: entre los retirados se encuentran Lorenzo Finn, destacado en la etapa anterior, y corredores como Daniel Federspiel, Felix Engelhardt, Victor Langellotti, Lorenzo Nespoli y Damien Howson. Este incidente se resolvió tras varios minutos de atención médica, lo que permitió la reanudación de la competencia con algunos ciclistas, como Urlik Tvedt, recibiendo asistencia en el lugar.

Durante el desarrollo de la etapa, la calma predominó hasta la llegada al Passo Castrin, la principal dificultad del trayecto con 22,4 kilómetros de ascenso al 5,7%. Ahí emergió una fuga compuesta por ocho corredores, entre los que destacaron Sam Oomen y Darren Rafferty. Este grupo logró distanciarse y, en el descenso posterior, aumentó su ventaja con respecto al pelotón a tal punto que a 118 kilómetros de meta ya superaban el minuto de diferencia. El control de la persecución recaía principalmente en el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, que trabajó para consolidar el liderato de Giulio Pellizzari.

El margen entre los fugados y el grupo principal se mantuvo en torno a los dos minutos al acercarse a Andalo, cuya subida de 14,4 kilómetros al 5,1% permitió a Oomen y Rafferty consolidar su ventaja, llegando a obtener dos minutos y medio en el ecuador de esa ascensión. Coronaron Andalo con dos minutos de margen y mantuvieron vivas sus opciones ofensivas hasta los puertos finales.

La etapa presentó otros desafíos con el Passo del Ballino —9,7 kilómetros al 3,7%— y el paso por Ville del Monte antes de la llegada a Arco. En este tramo, Christopher Juul-Jensen intentó infructuosamente alcanzar a los escapados, siendo neutralizado antes de acceder al Ballino. El ritmo del pelotón aumentó considerablemente gracias al trabajo de los equipos Red Bull y Jayco durante el descenso, lo que redujo la distancia a poco más de un minuto. Pese a todo, la resistencia de Oomen y Rafferty se mantuvo hasta los últimos 8 kilómetros.

La fase decisiva comenzó a 22 kilómetros de la meta con la caída de Alessandro Verre y, en la subida a Tenno, el ataque aislado de Felipe Rodríguez, que tampoco fructificó. En la cima de Tenno, la diferencia de los líderes era de solo 25 segundos. Tras el descenso y un tramo llano de 5 kilómetros, el pelotón logró dar caza a los escapados a 5 kilómetros del final.

A partir del control del pelotón, los principales aspirantes tomaron la iniciativa. Pidcock encabezó el ritmo del grupo y demostró su determinación en el descenso final. Se sucedieron ataques cercanos a la meta, incluido uno de Ben O’Connor a 3 kilómetros y otro de Egan Bernal a 2 kilómetros, ambos neutralizados a gran velocidad. Todo se definió en un sprint entre los supervivientes del pelotón, donde el británico impuso su potencia habitual para ganar con autoridad.

Dati cruzó la meta en segunda posición, mientras que Egan Bernal ocupó el tercer lugar, sumando segundos de bonificación en la clasificación general. Esta actuación significó un paso positivo para el colombiano, quien venía de un inicio de temporada irregular.

La jornada concluyó con Pidcock como gran vencedor de una etapa marcada por la dureza del recorrido, múltiples caídas y una definición táctica de alto nivel, trazando el camino para las etapas restantes del Tour de los Alpes, y con un Egan Bernal motivado en pelear la alta montaña tras tener un ascenso de dos casillas en la clasificación general, permitiendo que se encuentre en la tercera posición de forma parcial.

Sam Oomen del Lidl-Trek y Darren Rafferty del EF Education Easy Post durante la etapa 3 del Tour de los Alpes -crédito @Tourof_TheAlps/X-@SprintCycling/X

Así quedaron los resultados de la etapa 3 del Tour de los Alpes

El Tour de los Alpes tendrá su fin el 24 de abril de 2026-crédito @Tourof_TheAlps/X

1. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36 Pro): 4 horas, 23 minutos y 24 segundos

2. Tomasso Dati (Italia - Team Ukyo): m.t.

3. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): m.t.

4. Luca Paletti (Italia - Bardiani CSF): m.t.

5. Aleksandr Vlasov (Red Bull - Bora Hansgrohe9: m.t.

6. Sean Quinn (Estados Unidos - EF Education Easy Post): m.t.

7. Chris Hamilton (Australia - Picnic PostNL): m.t.

8. Jakob Ormzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): m.t.

9. Florian Stork (Alemania Tudor Pro Cycling): m.t.

10. Ben O’Connor (Australia - Jayco AlUla): m.t.

39. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education Easy Post): a 56 segundos

Así quedó la clasificación general tras la etapa 3 del Tour de los Alpes:

1. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): 11 horas, 13 minutos y 6 segundos

2. Thymen Arensman (Países Bajos - Ineos Grenadiers): a 4 segundos

3. Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 segundos

4. Mattia Gaffuri (Italia - Picnic PostNL): m.t.

5. Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe): a 10 segundos

6. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro Cycling): a 19 segundos

7. Jakob Omrzel (Eslovenia - Bahrain Victorious): a 29 segundos

8. Chris Harper (Australia - Pinarello Q36 Pro): m.t.

9. Alex Tolio (Italia - Bardiani CSF): mt.

10. Michael Storer (Australia - Tudor Pro Cycling): m.t.

25. Juan Felipe Rodríguez (Colombia - EF Education Easy Post): a 1 minuto y 29 segundos

50. Martín Santiago Herreño (Colombia - Bardiani CSF): a 10 minutos y 28 segundos