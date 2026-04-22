Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “Él siempre es importante”

Juan Guillermo Cuadrado asegura que James Rodríguez llegará en óptimas condiciones al Mundial 2026 con la Selección Colombia-crédito Luisa González/REUTERS

A 50 días del comienzo de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y a 56 del debut de la Tricolor en el estadio Azteca de Ciudad de México, los referentes de la selección Colombia comienzan a entregar sus sensaciones de cara a lo que será el papel del combinado dirigido por Néstor Lorenzo en la cita orbital.

Uno de los temas de preocupación en la previa es la forma física en la que llegará James Rodríguez, volante del Minnesota United, y que recientemente tuvo inconvenientes físicos en la última doble fecha de amistosos ante Croacia y Francia.

Y a ello se refirió el volante ofensivo Juan Guillermo Cuadrado. El 21 de abril de 2026 en charla con el programa F360 de Espn Colombia, el jugador del Pisa SC de la Serie A de Italia mostró su respaldo a James Rodríguez, y afirmó que ve al capitán de la Tricolor en el Mundial 2026.

El concepto de Cuadrado sobre lo que espera de James Rodríguez en el Mundial de 2026

Juan Guillermo Cuadrado aseguró en ESPN que James Rodríguez se incorporará al Mundial de 2026 en plenitud, gracias al margen que aún resta para recuperar ritmo competitivo y a la confianza depositada por Néstor Lorenzo en su talento e influencia dentro del grupo.

“Es difícil porque normalmente la gente olvida, pero para mí, faltan dos meses y va a tener la oportunidad de jugar ahora en donde está y aún el tiempo que le queda después que va a ser la concentración hasta el primer partido del Mundial va a tener mucho tiempo para ponerse bien y en estos partidos que pueda tener minutos, él va a llegar muy bien”, comenzó a analizar.

Cuadrado apoyó la convocatoria de James Rodríguez de cara al Mundial de 2026-crédito Chris Jones/IMAGN IMAGES

Y aclaró que pese a que no tuvo el rendimiento esperado en la doble fecha FIFA ante Croacia y Francia, siempre dejó ver su calidad futbolística en ambos encuentros

“Yo por ejemplo analizo, cuando veo la Selección, para mí James, aunque se veía un poco sin ritmo, James propuso y estuvo muy bien. James en todo lo que jugó puso tres pases que fueron clave. Y aunque no estaba en su ciento por ciento, él siempre es importante porque en cualquier momento te da un pase, te da una jugada".

Complementó su apoyo hacia James Rodríguez recordando que existe un buen complemento con el volante del Minnesota United con Luis Díaz cuando ambos juegan con la selección Colombia:

"Tuvo la jugada que le dio a “Lucho”, “Lucho” le dio a “Lucho” que fue la que se equivocó. Después tuvo otra que le dio a “Lucho” y que enganchó y pateó con izquierda, después tuvo otra que le cayó y pateó él con la derecha y tu analizas el contexto que en algunas situaciones sí, por falta de ritmo, no se veía tan bien, pero a la hora de proponer el juego es alguien muy importante para la Selección y confío en el talento que tiene y en lo importante que es para la Selección y se que va a llegar bien al Mundial. Para mí va a llegar muy bien", sentenció.

La opinión de Juan Guillermo Cuadrado sobre Néstor Lorenzo

En la misma charla, Cuadrado ratificó su apoyo a Néstor Lorenzo, resaltando el conocimiento táctico que tiene y que estuvo al lado de él cuando era el asistente técnico de José Néstor Pékerman:

“Yo le creo al profe y a todo el cuerpo técnico que está detrás de él. Se como trabajan, se el esfuerzo. He estado en ese entorno. Se que en estos dos partidos que hubo, no se vio tan bien porque venían muchos jugadores que no estaban en su ciento por ciento, pero que confío totalmente porque se que van a tener ese tiempo para poder ajustar bien la táctica que el profe va a utilizar para afinar bien. Se verá una Selección organizada tácticamente y con los jugadores que tenemos vamos a hacer daño cuando hagamos bien el planteamiento táctico que el profe va a proponer", concluyó.

Partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).