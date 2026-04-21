Resultado Lotería de Cundinamarca hoy lunes 20 de abril

La Lotería de Cundinamarca difundió los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este lunes 20 de abril de 2026, transmitido en vivo a través del Canal Trece.
Este popular juego entrega un premio mayor de $6.000 millones y más de 50 secos millonarios en diversas zonas del país, siendo Bogotá una de ellas.
El premio mayor fue despachado a Cali. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería de Cundinamarca
- Fecha del sorteo: lunes 20 de abril de 2026.
- Número ganador: 7706.
- Serie: 031.
- Despachado a Cali.
Balsa millonaria – $500 millones
- 8206 Serie: 322
Tunjo de oro – $300 millones
- 6780 Serie: 009
Guaca secreta – $100 millones
- 9590 Serie: 268
Tesoros de $50 millones
- 0734 Serie: 155
- 8369 Serie: 247
- 2295 Serie: 118
Tesoros de $20 millones
- 7624 Serie: 262
- 3257 Serie: 121
- 6790 Serie: 010
- 2127 Serie: 160
- 3293 Serie: 105
- 0556 Serie: 042
- 2088 Serie: 209
- 2586 Serie: 092
- 5724 Serie: 210
- 1487 Serie: 124
- 6356 Serie: 213
- 9583 Serie: 263
- 3122 Serie: 335
- 1618 Serie: 156
- 6964 Serie: 307
- 8478 Serie: 152
- 9245 Serie: 209
- 9773 Serie: 155
- 7560 Serie: 259
- 4653 Serie: 192
Tesoros de $10 millones
- 5074 Serie: 025
- 0663 Serie: 173
- 7364 Serie: 195
- 3298 Serie: 279
- 0545 Serie: 052
- 8480 Serie: 010
- 2410 Serie: 289
- 1188 Serie: 087
- 5249 Serie: 126
- 1985 Serie: 232
- 4433 Serie: 139
- 2569 Serie: 111
- 2512 Serie: 333
- 4141 Serie: 225
- 7234 Serie: 312
- 5398 Serie: 347
- 3682 Serie: 220
- 1999 Serie: 332
- 4795 Serie: 172
- 2007 Serie: 066
- 2636 Serie: 238
- 7444 Serie: 031
- 1749 Serie: 086
- 3783 Serie: 235
- 6703 Serie: 025
- 1264 Serie: 337
- 5177 Serie: 011
- 4050 Serie: 105
- 8381 Serie: 314
- 2760 Serie: 300
- 3072 Serie: 082
- 2667 Serie: 106
- 1499 Serie: 136
- 4266 Serie: 007
- 8213 Serie: 028
A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca
Lotería de Cundinamarca celebra un sorteo a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 22:30 horas. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.
Lista de premios
La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:
Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.
- La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.
- La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.
- 32 secos de 6 millones de pesos.
- 15 secos de 10 millones de pesos.
- 5 secos de 10 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.
¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?
Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.
Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.
¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?
Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.
Existen varias opciones para comprarla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.
Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.
Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.
Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.
La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.
Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.