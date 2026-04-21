Resultado Lotería de Cundinamarca hoy lunes 20 de abril

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca se realiza todos los lunes (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca difundió los números ganadores de su último sorteo llevado a cabo este lunes 20 de abril de 2026, transmitido en vivo a través del Canal Trece.

Este popular juego entrega un premio mayor de $6.000 millones y más de 50 secos millonarios en diversas zonas del país, siendo Bogotá una de ellas.

El premio mayor fue despachado a Cali. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca

La Guía Esencial de la Lotería de Cundinamarca. (Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae)

Fecha del sorteo : lunes 20 de abril de 2026.

Número ganador: 7706.

Serie: 031.

Despachado a Cali.

Balsa millonaria – $500 millones

8206 Serie: 322

Tunjo de oro – $300 millones

6780 Serie: 009

Guaca secreta – $100 millones

9590 Serie: 268

Tesoros de $50 millones

0734 Serie: 155

8369 Serie: 247

2295 Serie: 118

Tesoros de $20 millones

7624 Serie: 262

3257 Serie: 121

6790 Serie: 010

2127 Serie: 160

3293 Serie: 105

0556 Serie: 042

2088 Serie: 209

2586 Serie: 092

5724 Serie: 210

1487 Serie: 124

6356 Serie: 213

9583 Serie: 263

3122 Serie: 335

1618 Serie: 156

6964 Serie: 307

8478 Serie: 152

9245 Serie: 209

9773 Serie: 155

7560 Serie: 259

4653 Serie: 192

Tesoros de $10 millones

5074 Serie: 025

0663 Serie: 173

7364 Serie: 195

3298 Serie: 279

0545 Serie: 052

8480 Serie: 010

2410 Serie: 289

1188 Serie: 087

5249 Serie: 126

1985 Serie: 232

4433 Serie: 139

2569 Serie: 111

2512 Serie: 333

4141 Serie: 225

7234 Serie: 312

5398 Serie: 347

3682 Serie: 220

1999 Serie: 332

4795 Serie: 172

2007 Serie: 066

2636 Serie: 238

7444 Serie: 031

1749 Serie: 086

3783 Serie: 235

6703 Serie: 025

1264 Serie: 337

5177 Serie: 011

4050 Serie: 105

8381 Serie: 314

2760 Serie: 300

3072 Serie: 082

2667 Serie: 106

1499 Serie: 136

4266 Serie: 007

8213 Serie: 028

A qué hora se juega la Lotería de Cundinamarca

Lotería de Cundinamarca celebra un sorteo a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 22:30 horas. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien su boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trata que no se maltrate.

Recuerde que tiene únicamente 30 días, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar su premio.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para hacerse una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para comprarla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.