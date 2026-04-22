Colombia

Reino Unido pidió en el Consejo de Seguridad de la ONU que Colombia refuerce la protección de mujeres, niñas, comunidades indígenas y afrocolombianas

James Kariuki, encargado de negocios de la Misión del Reino Unido ante las Naciones Unidas en Nueva York, se sumó a las observaciones de la representante estadounidense Jennifer Lockett sobre el impacto de los grupos armados ilegales, que han provocado una “crisis humanitaria aguda”

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James Kariuki dejó sus preocupaciones con el fin de que el Gobierno Petro tome acciones al respecto - créditos @gustavopetrourrego/IG | Gobierno del Reino Unido / sitio web
James Kariuki dejó sus preocupaciones con el fin de que el Gobierno Petro tome acciones al respecto - créditos @gustavopetrourrego/IG | Gobierno del Reino Unido / sitio web

Tras la presentación del informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo de Paz, además de Estados Unidos, el Reino Unido se pronunció sobre la situación de los integrantes de la Misión de Verificación desplegada en varias zonas de Colombia.

Ambas delegaciones expresaron preocupación por el impacto de las acciones de grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco, y la afectación a la población civil, principalmente mujeres.

El representante del Reino Unido ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), James Kariuki, instó al Estado colombiano a reforzar la protección de mujeres, niñas y comunidades indígenas y afrodescendientes, y a mantener el compromiso con la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016.

Durante la sesión del Consejo de Seguridad celebrada en Nueva York, tras la presentación del informe trimestral sobre el avance de la paz en Colombia, Kariuki ahondó en la necesidad de acción coordinada frente a los riesgos persistentes en el país.

“Reafirmamos nuestro sólido respaldo al pleno cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 2016”, sostuvo el funcionario británico al inicio de su intervención, además de reconocer la presencia de la canciller colombiana y agradecer el informe del representante especial y los testimonios de la sociedad civil.

crédito Gobierno del Reino Unido / sitio web
Kariuki se sumó a la posición por parte de los EE. UU. - crédito Gobierno del Reino Unido / sitio web

El diplomático británico extendió un reconocimiento a la ciudadanía, las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por la realización de elecciones legislativas libres, justas y pacíficas el 8 de marzo (elecciones al Congreso y consultas presidenciales), e hizo votos por un proceso igualmente exitoso en los comicios presidenciales.

Kariuki saludó el Pacto Electoral por Elecciones Libres y Pacíficas liderado por la Defensoría del Pueblo, pidiendo a todos los actores políticos y sociales “respetar y defender sus principios”.

No obstante, el informe del secretario general de la ONU advierte que persisten los retos de seguridad y una violencia generalizada en varias regiones de Colombia.

Así lo dejó en claro el representante británico: “Continúan los asesinatos y amenazas contra civiles y líderes sociales, el reclutamiento infantil y la opresión ejercida por actores armados”.

En el actual periodo, según cifras presentadas al Consejo, han sido asesinados 491 firmantes de paz, cuatro de ellos en las últimas semanas.

“Como escuchamos hoy, la población de Catatumbo y otras zonas afectadas por el conflicto requiere protección urgente”, recalcó Kariuki.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó el riesgo que siguen representando los grupos armados en las zonas rurales pese a elecciones legislativas pacíficas - crédito Mohamed Azakir/Reuters
El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó el riesgo que siguen representando los grupos armados en las zonas rurales pese a elecciones legislativas pacíficas - crédito Mohamed Azakir/Reuters

En su discurso, el enviado del Reino Unido pidió “mayores esfuerzos para proteger a mujeres, niñas y comunidades indígenas y afrocolombianas, quienes sufren desproporcionadamente el impacto de la violencia”.

Asimismo, se celebraron los avances del Gobierno colombiano en materia de reforma rural y destacó su satisfacción por la adjudicación de tierras a mujeres, citando el caso de una finca gestionada íntegramente por mujeres en la región del Catatumbo (Norte de Santander).

Kariuki puntualizó que “la atención inmediata de las necesidades de protección debe ir de la mano con la creación de vías para el desarrollo sostenible”.

Asimismo, el diplomático consideró que la reforma rural es fundamental para atacar las desigualdades que alimentan el conflicto armado. “Una presencia estatal eficaz, unida a oportunidades de desarrollo, limita el margen de acción de los grupos armados y las economías ilícitas”, añadió.

Para el vocero británico ante el Consejo de Seguridad de la ONU, también fue importante la reactivación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi), así como la puesta en marcha de nuevos mecanismos internacionales para verificar sentencias y el capítulo étnico del acuerdo.

“Pensando en la transición democrática de Colombia y el futuro, el Acuerdo de Paz requiere inversiones sostenidas, liderazgo gubernamental y financiamiento adecuado, como parte de una estrategia integral para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad en el país”, concluyó Kariuki, reiterando el respaldo del Reino Unido a Colombia y su disposición a trabajar junto a socios internacionales y la Misión de Verificación de la ONU.

El informe trimestral presentado al Consejo de Seguridad destacó la vulnerabilidad de los comicios y la necesidad de garantizar condiciones para candidatos, votantes y excombatientes en zonas donde persiste la actuación de grupos armados ilegales - crédito @BluRadioCo/X

EE. UU. también se refirió sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia

En paralelo a la presentación del informe trimestral, Estados Unidos instó a Colombia a dar prioridad a las amenazas lanzadas por el grupo disidente de las Farc liderado por alias Iván Mordisco contra la Misión de la ONU, recordando la importancia de proteger los procesos institucionales y los organismos internacionales desplegados en el territorio.

La alerta diplomática se emitió luego de que el Estado Mayor Central de las Farc restringiera el acceso de misiones internacionales y humanitarias a zonas bajo su control, lo que incrementó la tensión en regiones como Catatumbo.

La representante estadounidense, Jennifer Lockett, destacó que los grupos armados han provocado una “crisis humanitaria aguda”, con desplazamientos forzados, violencia sexual, confinamiento y reclutamiento de menores, y recalcó que Estados Unidos considera a estas organizaciones como actores terroristas, sujetos a sanciones internacionales.

El informe del secretario general de la ONU señala que, pese al desarrollo mayoritariamente pacífico de las elecciones legislativas, la presencia de grupos armados ilegales continúa representando un alto riesgo en áreas rurales.

Por lo anterior, la seguridad de excombatientes, candidatos y votantes sigue siendo una prioridad, especialmente de cara a los próximos comicios presidenciales (cuya primera vuelta será el domingo 31 de mayo de 2026).

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