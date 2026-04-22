En masacre en Mocoa, Putumayo fueron asesinados cinco jóvenes: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza”

La Policía y el CTI de la Fiscalía centran la investigación en la identificación de los agresores y el esclarecimiento de la masacre familiar - crédito Policía Nacional

El hallazgo de cinco jóvenes asesinados en el barrio La Ciudadela, en Mocoa (Putumayo), estremeció a la comunidad durante la madrugada del miércoles 22 de abril.

El registro de la masacre, confirmado por Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la ubica como el hecho número 45 de este tipo en Colombia en lo que va del año.

Las autoridades confirmaron que las víctimas, identificadas como John Javier González Suárez, Fabián Andrés Idrobo, Jheison Francisco Ordóñez Hovos, Janer Albeiro Quinchoa y Andrés Barreiro, presentaban múltiples impactos de arma de fuego.

Los cuerpos yacían junto a motocicletas, medio en el que se habrían desplazado.

Indepaz reportó que esta tragedia constituye la masacre número 45 que se registra en Colombia durante el 2026 - crédito Indepz

Unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional llegaron al lugar para adelantar los actos urgentes y dar inicio a la investigación. El objetivo, según los organismos judiciales, es esclarecer rápidamente el crimen y dar con los responsables.

La comunidad del sector expresó su alarma ante el incremento de la violencia en la región. Muchos habitantes relataron que la zona es punto de encuentro para jóvenes que, al parecer, se reúnen para consumir sustancias alucinógenas.

Lo que ocurrió en la madrugada del 22 de abril fue interpretado por algunos vecinos como una consecuencia directa de amenazas previas que circularon en el municipio. Estas amenazas, difundidas en panfletos, anunciaban una “limpieza social” y advertían de acciones violentas contra quienes fueran señalados por consumo o venta de drogas, robos y otros delitos.

En los mensajes anónimos, se leía: “Llegó el momento de hacer una nueva limpieza para todos los vendedores, fumadores de droga, ladrones, violadores, estafadores” y se advertía: “los tenemos en la mira”.

Las víctimas de la masacre en Putumayo fueron identificadas como John Javier González Suárez, Fabián Andrés Idrobo, Jheison Francisco Ordóñez Hovos, Janer Albeiro Quinchoa y Andrés Barreiro - crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes Sociales

El texto señalaba directamente a jóvenes del sector, incluyendo términos despectivos como “chirretes, marihuaneros, bazuqueros, ratas, ladrones de motos”.

Los autores del panfleto amenazaban con atacar “a cualquier hora del día” en la vía Mocoa, vía Villagarzón y sus alrededores, anunciando que no les importaría si entre las víctimas resultaban inocentes, ya que “en la guerra siempre caen inocentes”.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, la comunidad de Mocoa permanece en alerta y exige respuestas ante la serie de hechos violentos que han marcado la región en los últimos meses.

Masacre en Casanare: 5 hombres fueron asesinados mientras compartían en un establecimiento comercial

Cinco hombres perdieron la vida en Villanueva, Casanare, tras un ataque armado perpetrado en un establecimiento comercial de la vereda El Fical la noche del 15 de abril de 2026. La violencia, atribuida a dos atacantes que se desplazaban en motocicleta, ha agudizado el temor entre los habitantes de la región.

Cinco personas muertas en Casanare en la noche del 16 de abril de 2026 - crédito @Indepaz/X

La cifra de homicidios en el municipio durante el año ascendió a 26 víctimas, lo que ha colocado a la comunidad en estado de alerta y ha reavivado los reclamos por medidas más enérgicas de seguridad.

El gobernador César Ortiz Zorro anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque.

Las autoridades policiales, encabezadas por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), desplegaron operativos especiales y reforzaron los controles en puntos estratégicos del departamento, con el objetivo de prevenir nuevos hechos violentos y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales del crimen. El comandante de la Policía en Casanare, coronel Pablo Galindo, detalló que la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas entre grupos ilegales.

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la gravedad de la situación en Villanueva, señalando que la constante presencia de grupos armados ha generado un ambiente de inseguridad y temor en la población. Según la entidad, la imposición de normas y la instauración de formas de gobierno ilegal por parte de estas organizaciones representan un riesgo continuo para los derechos de los habitantes.

Indepa identificó la zona como un escenario de disputa territorial entre varias estructuras armadas: el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente José David Suárez, y disidencias de las Farc, específicamente los Frentes 28 y 10 del EMC. Según Indepaz, estos grupos han incursionado en sectores empobrecidos con el propósito de demostrar su poder, lo que incluye el reclutamiento de jóvenes en situación de vulnerabilidad.