Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch fueron los jurados de 'MasterChef Colombia' durante varias temporadas- Crédito RCN

El chef Christopher Carpentier, exjurado de MasterChef Celebrity Colombia, reveló que la presentadora Claudia Bahamón llegó a calificarlo como “insoportable” durante las grabaciones del programa, en un momento que reflejó la presión y la intensidad detrás de cámara.

De acuerdo con el chileno, atribuyó esos roces a las condiciones de trabajo y reconoció que su incomodidad afectó el ambiente tanto para él como para sus colegas.

Carpentier, que formó parte de varias temporadas del reality de concina, explicó que la exigencia del formato y las largas jornadas terminaron por pasarle factura.

Según su relato en el programa de álvaro Rodríguez, esposo de la modelo Laura Tobón, después de terminar una grabación, Bahamón le comentó: “Eras el ser más insoportable de la Tierra. O sea, llegabas en la mañana y todos diciendo ‘será qie irá a llegar de buenas o de malas, qué pereza”, aludiendo a la compleja convivencia en el set.

Christopher Carpentier afirmó que Claudia Bahamón le dijo que era una persona "insoportable" - crédito jorge.rausch/Instagram.

El chef profundizó en este tema, remarcando que su actitud variaba según su estado de ánimo y la fatiga física acumulada, lo que transformó su experiencia en una rutina difícil. “Era una tortura ir. Y no solamente era tortura mía, sino que yo era una tortura para la gente”, reconoció respecto a su día a día durante el programa.

La presión de las grabaciones y la insatisfacción personal llevaron a Carpentier a replantear su continuidad en el proyecto.

Admitió inicialmente: “No podía ser una piedra en el zapato para el proyecto, para Claudia, para Nico, para la familia, para la gente, para todos, ser una mamera”.

Acto seguido, el cocinero aseguró que su cuerpo empezó a darle señales para tomar un receso en el trabajo: "Y segundo, no, si no podía estar en un lugar donde yo no estaba siendo feliz y mi cuerpo me lo estaba diciendo, ya no era na’ más”. Esta reflexión marcó el momento en que decidió apartarse del formato.

La tensión detrás del set se volvió insostenible para el chef

El chef chileno se despidió del 'reality' pues ya no soportaba estar en el programa - crédito @chriscarpentier/Instagram

Para justificar su salida del reality, utilizó una figura: “Abrí el avión sin paracaídas de vuelta a los 10.000 metros y me tiré y dije: ‘Ya veré cómo lo soluciono’. Mi problema no es con la televisión, no es con la gente de ‘MasterChef’, no es con el canal, no es con el formato, es que soy yo”, poniendo el foco en su agotamiento personal.

Nacido en Chile y con una trayectoria destacada como chef, Carpentier aseguró que no existe resentimiento con el equipo ni con la propia Claudia Bahamón, a quien definió como profesional.

Atribuyó la tensión al conjunto de rutinas demandantes y la presión en las grabaciones, sumado a la personalidad fuerte con la que asumía su función de jurado.

Qué dijo sobre su problema de salud por practicar polo

Foto: Instagram @claudiabahamon

Durante una conversación con el programa Sinceramente Cris, el chileno reveló las causas de los dolores constantes en su espalda, derivados de la práctica de polo y las constantes caídas que protagonizaba y este fue el detonante principal para también abandonar el formato de cocina.

“No tengo la valentía ni la energía para poder vivir postrado. No tengo esa valentía. Soy mucho más miedoso y mucho más, no sé, poco valiente. No tengo esa energía pa’ poder vivir en una cama. Por lo tanto, prefiero... que me hagan eutanasia o lo que sea, y quizás es un camino mucho más egoísta y, como te vuelvo a decir, poco valiente, egoísta, y ya, chao”, relató durante la conversación.

Carpentier explicó que, aunque valora las oportunidades que la televisión le ha brindado, hoy prioriza su bienestar y el de su familia. La exposición mediática, los viajes constantes y las largas jornadas de grabación ya no resultan compatibles con su situación de salud.