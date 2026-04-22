Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

La selección escocesa, liderada por Steve Clarke y con Scott McTominay y Billy Gilmour como figuras, se prepara para romper su histórica barrera y superar la fase de grupos en el esperado retorno mundialista tras 28 años de ausencia-crédito imágenes en acción vía Lee Smith/REUTERS

La Copa del Mundo de la FIFA de Norteamérica de 2026 representará la gran oportunidad de Escocia para regresar a una cita orbital después de 28 años de ausencia.

Tras una gran campaña en la Eliminatorias UEFA al enviar a Dinamarca a jugar el repechaje continental, y dejar a Grecia junto a Bielorrusia fuera del camino, los jugadores del “Ejército de Tartán” ya se preparan para lo que será el debut, y buscarán dejar la imagen negativa de la doble fecha FIFA de marzo tras caer ante Costa de Marfil y Japón.

Por esta razón, tanto Scott McTominay como Billy Gilmour, volantes y compañeros del Napoli de Italia, hablaron sobre las sensaciones que tienen a 50 días del comienzo de la Copa del Mundo, y a 52 de su debut ante Haití en el estadio Gillette de Foxborough (Boston).

Los mediocampistas del Napoli encabezan la misión escocesa de clasificar a octavos de final, compartiendo el deseo de dejar huella en el regreso del equipo a la máxima cita internacional, bajo el mando de Steve Clarke-crédito Ciro De Luca/REUTERS

Ambos volantes asumen el desafío de llevar a Escocia más allá de la fase de grupos en la próxima Copa del Mundo, un objetivo sin precedentes en la historia reciente del seleccionado masculino y un paso que consideran transformador para sus carreras.

Por este motivo, en charla con la BBC de Escocia, el 22 de abril de 2026, Scott McTominay se mostró con ambición para lo que será la participación de su país tras 28 años de ausencia, y lanzó la advertencia de que competirán en el más alto nivel ante selecciones como Brasil, favorita a llevarse el Mundial de 2026 y frente a Marruecos, semifinalista de Qatar 2022:

“Queremos salir del grupo y ver qué pasa a partir de ahí. Tenemos que cambiar la mentalidad de que tal vez no estemos entre los 10, 15 mejores, o lo que sea. Necesitamos cambiar esa mentalidad de que podemos jugar contra cualquiera y hacerlo realmente bien", explicó McTominay a la BBC.

Por otra parte, le envió un mensaje a sus compañeros de equipo para que en el final de la temporada 2025-2026 se preparen de la mejor forma para llegar a la Copa del Mundo.

“Ese es el mensaje clave de cara al Mundial: prepárense bien y asegúrense de salir de la fase de grupos a toda costa, y creo que somos más que capaces de lograrlo. Todos aspiramos a ser uno de los equipos escoceses más exitosos de la historia", dijo.

Scott McTominay, Billy Gilmour y el respaldo de un grupo unido fortalecen el objetivo nacional de progresar de ronda, mientras la afición respalda la misión internacional con ilusión renovada, resaltando la labor de jugadores como Andrew Robertson o de John McGinn, figuras de la Premier League de Inglaterra-crédito Jason Cairnduff/REUTERS

Scott McTominay también expresó su plena confianza en la capacidad de sus compañeros de selección, como Andrew Robertson y John McGinn, para afrontar con solidez el reto del Mundial 2026. El mediocampista destacó la experiencia y el liderazgo de Robertson, así como la energía y el aporte constante de McGinn, señalando que ambos representan pilares fundamentales en el esquema de Escocia. Según McTominay, el grupo cuenta con la cohesión y el carácter necesarios para competir al máximo nivel y buscar resultados positivos en la cita mundialista.

“Hacerlo con un grupo de chicos con los que has estado durante mucho tiempo, como John [McGinn] y Andy [Robertson] que llevan ahí 10 años, obviamente Billy y yo llevamos seis o siete años, así que para nosotros hacerlo todo juntos y haber tenido mucho tiempo juntos en el campo sería probablemente el momento culminante de tu carrera.”

McTominay mostró su confianza en John McGinn, figura del Aston Villa de Inglaterra-crédito imágenes en acción vía Paul Childs/REUTERS

La confianza de los jugadores de la selección Escocia en su entrenador Steve Clarke

El entrenador con mayor recorrido en la historia reciente de Escocia prepara una estrategia ambiciosa para superar la fase de grupos por primera vez y consolidar su legado como líder del fútbol escocés moderno-crédito imágenes en acción Jason Cairnduff/REUTERS

La gestión de Steve Clarke ha marcado el ciclo más prolífico de la selección moderna: Escocia ha disputado tres de los últimos cuatro torneos continentales o mundiales bajo su conducción, obteniendo clasificaciones consecutivas a la Eurocopa. Clarke, de 62 años, se ha convertido en el seleccionador más longevo del país y, según Gilmour, ha forjado un lazo perdurable con sus dirigidos.

Con respecto a ello, McTominay habló sobre él, expresando el cariño que existe del grupo de jugadores hacía él:

“Lo queremos mucho. Ante todo, es un gran hombre que da a los jugadores libertad para expresarse tanto dentro como fuera del campo. Por otra parte, la unidad del equipo es fundamental para expresarse tanto dentro como fuera del campo. La unidad del equipo es fundamental de cara a un torneo importante. Conocemos nuestros objetivos. Lo único que tenemos en mente es salir victoriosos del grupo”, concluyó..

Calendario de Escocia en el Mundial de 2026

Escocia jugará ante Haití en su regreso al Mundial 2026-crédito Phil Noble/REUTERS

l debut de los europeos en el Mundial está programado para el 14 de junio de 2026 frente a Haití, en el estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, a las 8:00 p. m. (hora de Colombia)

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrán en la fase de grupos:

13 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Haití vs. Escocia

19 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Marruecos

24 de junio de 2026 - Copa del Mundo: Escocia vs. Brasil