Colombia

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

La candidata a la Presidencia no dudó en mencionar que no respaldaría un modelo como el del salvadoreño, pues, según su opinión personal, terminan convirtiéndose en una réplica de la corrupción de otros gobiernos

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Nayib Bukele - Álvaro Uribe
Claudia López comparó el modelo de gobierno de Bukele con el de Álvaro Uribe Vélez - crédito REUTERS/Jose Cabezas - Prensa Claudia López

La candidata presidencial Claudia López rechazó públicamente la adopción del modelo de Nayib Bukele en Colombia, tras ser consultada sobre las políticas de seguridad implementadas por el mandatario salvadoreño.

Durante una entrevista en la emisora Bésame, López estableció un paralelismo directo entre el régimen impulsado por Bukele y los periodos presidenciales de Álvaro Uribe, argumentando que ambas experiencias desembocan en graves excesos institucionales, abuso del poder y distorsión de la legalidad bajo la aparente necesidad de restablecer el orden.

En la conversación, la candidata afirmó en tono categórico que no apoya ese modelo de gobierno: “Porque Bukele es como Uribe. No, cada vez que a mí alguien me decía: ‘¿Usted cree que va a haber un Bukele en Colombia?’ Yo les dije: ‘No, pero si ya lo tuvimos, se llamaba Álvaro Uribe’”, declaración que introduce una lectura crítica sobre el fenómeno político salvadoreño y su eventual traslación a otros países con contextos de alta inseguridad.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene un alto porcentaje de aprobación en su país - crédito AP/Salvador Meléndez
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene un alto porcentaje de aprobación en su país - crédito AP/Salvador Meléndez

Las reflexiones de López aparecen en un contexto continental impactado por cifras de aprobación sin precedentes.

Según una encuesta de CB Consultora Opinión Pública de abril de 2026 en el país centroamericano, el presidente Bukele ostenta una aceptación regional del 70,1% y localmente alcanza el 94% de respaldo, el máximo en la serie histórica.

El régimen de excepción y la política de macroaudiencias instauradas en El Salvador desde marzo de 2022, que permiten procesar en grupos a acusados vinculados a pandillas como la MS13, han estado acompañados por la suspensión de garantías constitucionales y una acción penal acelerada, factores que López cuestiona abiertamente en su análisis.

'Falsos positivos' - Cárcel en El Salvador
El presidente de Colombia arremetió contra la política de seguridad de Nayib Bukele - crédito Montaje Infobae (Reuters)

En respuesta directa a quienes la interpelan sobre la viabilidad de emular el modelo salvadoreño en Colombia, López advierte sobre las consecuencias institucionales observadas en la historia reciente del país con ese tipo de modelos.

“Lideran una iniciativa, pero terminan también en falsos positivos, matando gente, metiéndolas sin justa causa, se atornillan en el poder, se roban ellos mismos la plata. En eso mismo va Bukele”, sostuvo la candidata en la entrevista con Bésame.

Con este posicionamiento, Claudia López refirma que no promoverá políticas inspiradas en la concentración de poder ni medidas de carácter excepcional, subrayando la necesidad de fortalecer la seguridad sin cruzar los límites democráticos.

La candidata aseguró que en Colombia se necesitan cárceles sin corrupción - crédito Lina Gasca/Colprensa
La candidata aseguró que en Colombia se necesitan cárceles sin corrupción - crédito Lina Gasca/Colprensa

Para ella, la alternativa está en consolidar sistemas penitenciarios sin corrupción y cuerpos de custodia especializados.

Yo creo en cárceles como la distrital de Bogotá, es que aquí lo hemos hecho. Cárceles sin corrupción. Usted no puede tener un cuerpo de civiles mal pagos como el INPEC cuidando narcotraficantes, porque una de los dos. O los matan porque los amenazan o los corrompen. Las democracias necesitan tener una gendarmería, un cuerpo jerarquizado de la policía para cuidar criminales muy peligrosos”, detalló López al medio Bésame.

López fija distancia con el modelo Bukele: “La democracia puede ser eficaz sin abusos”

Desde su rol como candidata, Claudia López sostiene que los éxitos atribuidos a la administración Bukele en materia de seguridad y reducción del crimen no justifican la dilución de los controles democráticos ni la eliminación de garantías fundamentales.

“Todo esto yo lo he estudiado en mucho detalle, ¿verdad? Uno puede hacer democracia sin abusos y sin falsos positivos”, aseguró.

Claudia López le respondió a Abelardo de la Espriella por no tenerla en cuenta para los debates.

Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de intentar excluirla de debates por temor a sus denuncias - crédito @ClaudiaLopez/X
Claudia López acusó a Abelardo de la Espriella de intentar excluirla de debates por temor a sus denuncias - crédito @ClaudiaLopez/X

El debate electoral en Colombia subió de tono tras las declaraciones del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien en entrevista con Blu Radio descartó participar en debates junto a candidatos que, según él, carecen de posibilidades reales para ganar la Presidencia.

A través de su cuenta en la red social X, la exalcaldesa de Bogotá afirmó: “Tanto miedo me tiene @ABDELAESPRIELLA que la única condición que pone para debatir es que me excluyan”.

López sostuvo que su trabajo en la justicia fue determinante para que más de un centenar de personas vinculadas al narcoparamilitarismo fueran encarceladas.

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