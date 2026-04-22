Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Osvaldo de León contó que una señal lo llevó a salir del set antes de la tragedia en ‘Sin senos sí hay paraíso’ - crédito @osvaldodeleonof/ Instagram

La industria del entretenimiento en Colombia atraviesa un momento de luto y reflexión tras la tragedia ocurrida el pasado 18 de abril de 2026 en el set de grabación de Sin senos sí hay paraíso, en el barrio Los Laches, en Bogotá.

Durante esa jornada, un hombre con antecedentes de esquizofrenia y problemas de drogas irrumpió en la locación y atacó al equipo de producción, provocando la muerte de dos trabajadores y dejando a otro más en recuperación. El hecho ha conmocionado a actores, técnicos y seguidores de la serie, quienes han pedido mayor seguridad en los espacios de trabajo audiovisual.

El actor Osvaldo de León, integrante del elenco de la producción, compartió un testimonio que ha generado impacto y conversación en redes sociales. De León relató que, horas antes de la tragedia, recibió lo que describió como una señal espiritual que lo impulsó a abandonar el set.

El actor Osvaldo de León relató que horas antes de la tragedia sintió una señal espiritual que lo llevó a abandonar el set junto a otros dos compañeros - crédito @osvaldodeleonof/ Instagram

“Ayer en la mañana, al llegar al base camp —antes de que ocurriera el ataque—, hice lo que suelo hacer: puse música de alabanza y oré. En ese momento, sentí claramente que Dios me hablaba y me pedía que recogiera mis cosas y que no regresara”, explicó.

De León aseguró que no suele sugerir a sus compañeros salir del set sin motivo, pero en esta ocasión sintió la necesidad de advertir a sus colegas.

“Le dije a mi compañero Yankel que hiciera lo mismo, y también le insinué a mi compañera de escena, Estefanía Gómez, que se retirara con sus cosas. Reconozco que fue Dios dándome dirección, y tuve que actuar con discernimiento”, detalló.

Finalmente, los tres decidieron abandonar la locación, y más tarde supieron del ataque que había afectado a quienes permanecieron en el set. “Nos fuimos del base camp y no tuvimos que regresar. Cómo me hubiera gustado haberles dicho a todos lo mismo”, añadió el actor.

El testimonio de De León incluyó un mensaje de solidaridad y oración por las víctimas y sus familias: “Hoy pido oración por las familias de Henry y Nico, y también por Raúl, que sigue en recuperación. Que Dios les dé paz y fortaleza. Oremos por sus amigos y por todos mis compañeros de producción, por todos nosotros que hoy intentamos procesar lo ocurrido”.

El actor también reflexionó sobre los riesgos cotidianos del trabajo audiovisual en Colombia, donde las grabaciones suelen realizarse en escenarios naturales y locaciones con condiciones de seguridad variables. “Muchas veces trabajamos en lugares de alto riesgo: ríos, cascadas, montañas, calles peligrosas y edificios en condiciones inestables. Dios, guárdanos dentro y fuera de este trabajo. Permítenos salir de casa confiando en ti y regresar con gratitud”, expresó.

Al conocer la noticia del ataque, De León lamentó no haber podido advertir a todo el equipo y pidió oración por las víctimas y sus familias - crédito @osvaldodeleonof/ Instagram

Osvaldo de León cerró su mensaje pidiendo cambios estructurales que permitan fortalecer la seguridad en el sector, para que tragedias como la vivida no se repitan: “Que este suceso acerque más corazones a ti, Jesús. Que sus historias muevan decisiones que traigan cambios —incluso en leyes— y que impulsen a la industria audiovisual a fortalecer la seguridad en cada producción”.

Así fue el ataque al equipo de ‘Sin senos sí hay paraíso’

En el material captado por cámaras de seguridad y compartido en redes sociales, se vio cómo el agresor, identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, se acercó al conductor del equipo, Henry Alberto Benavides, de 45 años, lo tomó por el cuello y lo hirió mortalmente con un arma blanca.

El ataque ocurrió de manera sorpresiva, sin mediar palabra y por la espalda, en plena vía pública, a pocos metros de la avenida Circunvalar, donde el equipo de la serie había instalado un set especial para grabaciones. Tras la primera agresión, varios miembros del equipo técnico, incluido Nicolás Francisco Perdomo, intentaron defender a su compañero.

Fue en ese momento cuando el atacante volvió a utilizar el arma y lesionó gravemente a Perdomo, quien sufrió una herida en el tórax que resultó fatal minutos después. Las imágenes revelaron tanto la rapidez y brutalidad del episodio como la reacción inmediata del equipo, que trató de contener al agresor en medio del caos.

El video muestra grabaciones de cámaras de seguridad de la ubicación en la que se perpetró un doble asesinato ocurrido en Bogotá, vinculado a la producción de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito Colombiaoscura/X

Las autoridades descartaron que se tratara de un robo y atribuyeron el hecho a un trastorno mental del atacante, según el informe de la Policía Metropolitana de Bogotá. El análisis policial, basado en más de 35 horas de grabaciones y testimonios, determinó que Cubillos García no intentó ingresar al set ni tenía relación previa con la producción o las víctimas. Según la reconstrucción oficial, el agresor habría confundido a Benavides con personal de seguridad de un instituto cercano, donde el día anterior había protagonizado un altercado.

El atacante, con antecedentes psiquiátricos y registros por amenazas, fue reducido por integrantes del equipo y vigilantes del sector. Cuatro personas que participaron en su detención fueron inicialmente arrestadas, pero recuperaron la libertad mientras continúa la investigación sobre lo sucedido.