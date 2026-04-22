Colombia

Congresista Mario Díaz-Balart presentó el que sería el presupuesto de la ayuda de Estados Unidos para Colombia: esta es la cifra

La iniciativa contempla la asignación prevista para Colombia, aunque el monto aún debe ser aprobado. La propuesta, impulsada tras recientes desacuerdos entre legisladores y la administración Petro, refleja nuevas tensiones en la cooperación bilateral

Guardar
Mario Díaz-Balart presenta la primera propuesta de presupuesto estadounidense para Colombia y el Hemisferio Occidental - crédito Joe Skipper/EFE
Mario Díaz-Balart presenta la primera propuesta de presupuesto estadounidense para Colombia y el Hemisferio Occidental - crédito Joe Skipper/EFE

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart presentó el texto del presupuesto destinado al Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, en el que la asignación para Colombia permanece sin una cifra definitiva.

Según informó Caracol Radio, la propuesta inicial de la Casa Blanca mantiene una referencia de 85 millones de dólares para el año fiscal 2027, aunque la decisión final aún no ha sido concretada.

De acuerdo con el reporte del medio citado, Díaz-Balart había anticipado que cualquier ajuste en la cooperación bilateral dependerá del rumbo político que adopte Colombia tras su ciclo electoral. El congresista advirtió que la ausencia de cambios podría afectar negativamente la relación entre ambos países.

Las tensiones entre los legisladores estadounidenses y el Gobierno de Gustavo Petro escalaron en las últimas semanas. Mario Díaz-Balart expresó críticas constantes hacia la administración del presidente colombiano, cuestionando algunas acusaciones sobre presuntas conspiraciones para desestabilizar al Ejecutivo.

Tanto el congresista como su colega Carlos Giménez rechazaron enérgicamente las insinuaciones realizadas por Petro, que había sugerido que ambos estarían involucrados en un supuesto plan desde Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.

La asignación de fondos para Colombia en el presupuesto 2027 aún no tiene cifra definitiva, aunque la Casa Blanca propone 85 millones de dólares - crédito Dado Ruvic/Reuters
La asignación de fondos para Colombia en el presupuesto 2027 aún no tiene cifra definitiva, aunque la Casa Blanca propone 85 millones de dólares - crédito Dado Ruvic/Reuters

La respuesta de Carlos Giménez llegó a través de su cuenta oficial, donde aseguró: “Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza de que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.

El legislador, identificado como uno de los republicanos más cercanos al exilio latinoamericano en Florida, agregó: “Petro ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más”.

Por su parte, Mario Díaz-Balart calificó los señalamientos de Petro como “falsedades e inventos”, según recogió Caracol Radio. El debate sobre la cooperación bilateral y la influencia de las relaciones políticas entre ambos países continúa abierto, mientras el Congreso estadounidense evalúa el presupuesto definitivo para el próximo ciclo fiscal.

En las siguientes semanas el Congreso de los Estados Unidos tendrá que definir si la cifra propuesta para Colombia, que estaría cercana a los 85 millones de dólares se mantiene o se reduce por los constantes choques entre el presidente Petro y el gobierno de este país.

El congresista Díaz-Balart advierte sobre deterioro de la seguridad electoral en Colombia

El congresista Mario Díaz-Balart advierte que la creciente violencia electoral en Colombia amenaza la relación bilateral con Estados Unidos - crédito @MarioDB/X
El congresista Mario Díaz-Balart advierte que la creciente violencia electoral en Colombia amenaza la relación bilateral con Estados Unidos - crédito @MarioDB/X

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, representante republicano, manifestó su inquietud ante el aumento de la violencia política en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que el deterioro de la seguridad electoral podría afectar la “estrecha relación” que une al país sudamericano con Estados Unido. El señalamiento surge cuando faltan menos de 50 días para la primera vuelta presidencial, y diversos sectores ponen en duda la plena vigencia de las garantías democráticas en el proceso electoral.

Díaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, destacó como un factor alarmante la serie de amenazas dirigidas contra candidatas y candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

En una comunicación, el legislador afirmó: “Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EE.UU. y Colombia.

Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del estado de derecho”.

En apenas 48 horas, los organismos de seguridad recibieron varias nuevas denuncias de intimidaciones dirigidas a aspirantes presidenciales, circunstancia que reactivó el debate nacional acerca del nivel real de protección que el Estado brinda a las figuras políticas en medio de la campaña.

La respuesta del Gobierno nacional ha sido reforzar la seguridad con el despliegue combinado de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional, así como la implementación de dispositivos logísticos y vehículos blindados para los desplazamientos de los aspirantes.

Imágenes de coronas fúnebres y mensajes amenazantes circulan en redes sociales, incrementando la preocupación por la seguridad electoral en Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X
Imágenes de coronas fúnebres y mensajes amenazantes circulan en redes sociales, incrementando la preocupación por la seguridad electoral en Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Cada aspirante presidencial en Colombia dispone de aproximadamente 100 personas asignadas a labores de protección, entre ellas 129 efectivos de la Policía Nacional, junto con 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales para el apoyo logístico de sus desplazamientos.

El esquema, bajo supervisión directa de la fuerza pública, es adaptado continuamente según el nivel de riesgo individual detectado por las autoridades. Esta estructura de resguardo ha permanecido activa desde hace varios meses y busca garantizar la integridad y plena movilidad de los candidatos y candidatas por todas las regiones del país.

Temas Relacionados

Mario Díaz-BalartCongreso de los Estados UnidosPresupuesto ColombiaGustavo PetroColombia-noticias

Más Noticias

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

La candidata a la Presidencia no dudó en mencionar que no respaldaría un modelo como el del salvadoreño, pues, según su opinión personal, terminan convirtiéndose en una réplica de la corrupción de otros gobiernos

Claudia López respondió si habría un presidente como Nayib Bukele en Colombia: “Ya lo tuvimos, se llama Álvaro Uribe”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

La actriz habló sobre los últimos días de su hijo, quien falleció en 2024 por distrofia muscular de Duchenne. La actriz detalló cómo el joven comenzó a referirse a la muerte semanas antes de su fallecimiento y relató el impacto que tuvo en la familia

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Hombre acusado de violación había sido absuelto porque su víctima “no se resistió”: la Corte Suprema revocó la decisión

La Corte rechazó la utilización de estereotipos de género en la valoración judicial, ya que el hecho se presentó bajo amenazas

Hombre acusado de violación había sido absuelto porque su víctima “no se resistió”: la Corte Suprema revocó la decisión

Ministro de Hacienda respondió críticas del gerente del Banco de la República por salirse de la junta directiva: “Ese no es el tema”

El jefe de la cartera aseguró que las tensiones con el Emisor responden a diferencias de fondo sobre la política monetaria y no a hechos puntuales en las sesiones de la junta directiva

Ministro de Hacienda respondió críticas del gerente del Banco de la República por salirse de la junta directiva: “Ese no es el tema”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia a pesar de las críticas: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”