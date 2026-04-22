Congresista Mario Díaz-Balart presentó el que sería el presupuesto de la ayuda de Estados Unidos para Colombia: esta es la cifra

Mario Díaz-Balart presenta la primera propuesta de presupuesto estadounidense para Colombia y el Hemisferio Occidental - crédito Joe Skipper/EFE

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart presentó el texto del presupuesto destinado al Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, en el que la asignación para Colombia permanece sin una cifra definitiva.

Según informó Caracol Radio, la propuesta inicial de la Casa Blanca mantiene una referencia de 85 millones de dólares para el año fiscal 2027, aunque la decisión final aún no ha sido concretada.

De acuerdo con el reporte del medio citado, Díaz-Balart había anticipado que cualquier ajuste en la cooperación bilateral dependerá del rumbo político que adopte Colombia tras su ciclo electoral. El congresista advirtió que la ausencia de cambios podría afectar negativamente la relación entre ambos países.

Las tensiones entre los legisladores estadounidenses y el Gobierno de Gustavo Petro escalaron en las últimas semanas. Mario Díaz-Balart expresó críticas constantes hacia la administración del presidente colombiano, cuestionando algunas acusaciones sobre presuntas conspiraciones para desestabilizar al Ejecutivo.

Tanto el congresista como su colega Carlos Giménez rechazaron enérgicamente las insinuaciones realizadas por Petro, que había sugerido que ambos estarían involucrados en un supuesto plan desde Estados Unidos para desestabilizar su gobierno.

La asignación de fondos para Colombia en el presupuesto 2027 aún no tiene cifra definitiva, aunque la Casa Blanca propone 85 millones de dólares - crédito Dado Ruvic/Reuters

La respuesta de Carlos Giménez llegó a través de su cuenta oficial, donde aseguró: “Con mucho respeto, no necesito que nadie me convenza de que Gustavo Petro es un drogadicto corrupto, patético, incompetente y peón del dictador Nicolás Maduro”.

El legislador, identificado como uno de los republicanos más cercanos al exilio latinoamericano en Florida, agregó: “Petro ha convertido a Colombia en el hazmerreír del mundo y todos los días lo comprueba más”.

Por su parte, Mario Díaz-Balart calificó los señalamientos de Petro como “falsedades e inventos”, según recogió Caracol Radio. El debate sobre la cooperación bilateral y la influencia de las relaciones políticas entre ambos países continúa abierto, mientras el Congreso estadounidense evalúa el presupuesto definitivo para el próximo ciclo fiscal.

En las siguientes semanas el Congreso de los Estados Unidos tendrá que definir si la cifra propuesta para Colombia, que estaría cercana a los 85 millones de dólares se mantiene o se reduce por los constantes choques entre el presidente Petro y el gobierno de este país.

El congresista Díaz-Balart advierte sobre deterioro de la seguridad electoral en Colombia

El congresista Mario Díaz-Balart advierte que la creciente violencia electoral en Colombia amenaza la relación bilateral con Estados Unidos - crédito @MarioDB/X

El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, representante republicano, manifestó su inquietud ante el aumento de la violencia política en Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro, advirtiendo que el deterioro de la seguridad electoral podría afectar la “estrecha relación” que une al país sudamericano con Estados Unido. El señalamiento surge cuando faltan menos de 50 días para la primera vuelta presidencial, y diversos sectores ponen en duda la plena vigencia de las garantías democráticas en el proceso electoral.

Díaz-Balart, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, destacó como un factor alarmante la serie de amenazas dirigidas contra candidatas y candidatos presidenciales, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

En una comunicación, el legislador afirmó: “Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EE.UU. y Colombia.

Las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del estado de derecho”.

En apenas 48 horas, los organismos de seguridad recibieron varias nuevas denuncias de intimidaciones dirigidas a aspirantes presidenciales, circunstancia que reactivó el debate nacional acerca del nivel real de protección que el Estado brinda a las figuras políticas en medio de la campaña.

La respuesta del Gobierno nacional ha sido reforzar la seguridad con el despliegue combinado de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada Nacional, así como la implementación de dispositivos logísticos y vehículos blindados para los desplazamientos de los aspirantes.

Imágenes de coronas fúnebres y mensajes amenazantes circulan en redes sociales, incrementando la preocupación por la seguridad electoral en Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Cada aspirante presidencial en Colombia dispone de aproximadamente 100 personas asignadas a labores de protección, entre ellas 129 efectivos de la Policía Nacional, junto con 37 vehículos blindados y 24 vehículos convencionales para el apoyo logístico de sus desplazamientos.

El esquema, bajo supervisión directa de la fuerza pública, es adaptado continuamente según el nivel de riesgo individual detectado por las autoridades. Esta estructura de resguardo ha permanecido activa desde hace varios meses y busca garantizar la integridad y plena movilidad de los candidatos y candidatas por todas las regiones del país.