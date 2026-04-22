Colombia

Tras el asesinato de Fredy Guzmán en una estación de Transmilenio, se conoció que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases

El caso ocurrió días antes del crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. En esa ocasión, los ladrones dispararon un arma traumática contra la víctima, quien logró sobrevivir

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@telascanto4/IG
El plantón se llevó a cabo la noche del martes 21 de abril de 2026 - crédito @telascanto4/IG

La tarde y noche del martes 21 de abril de 2026, la indignación y el duelo congregaron a decenas de estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) y a vecinos de la zona en la calle 80 de Bogotá.

El motivo: rechazar el asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, joven de 19 años y estudiante de ingeniería de sistemas, quien fue víctima de un robo violento la noche del 15 de abril de 2026 en la estación de Transmilenio Minuto de Dios.

El plantón, que inició a las cuatro de la tarde y se extendió hasta más de las 8:00 p. m., bloqueó de manera intermitente la circulación vehicular, dejando habilitado solo un carril sentido oriente-occidente.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, pero con un mensaje contundente: exigir justicia para Guzmán Cárdenas y reclamar al alcalde Carlos Fernando Galán la adopción de medidas urgentes de seguridad en los entornos universitarios y estaciones de transporte público.

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En Uniminuto la comunidad llevó a cabo una velatón - crédito @telascanto4/IG

Estudiantes exigen respuestas y seguridad

Durante la concentración, estudiantes de Uniminuto tomaron la palabra para expresar su dolor y frustración ante la falta de garantías para su seguridad.

“Hoy estamos en pie de lucha, no solamente por Fredy, que fue la última vida que se perdió, estudiante de la Uniminuto, sino porque pudo haber sido cualquier joven como nosotros. Porque estaba empezando una vida con sueños, porque estaba empezando una vida con metas y no es posible que la seguridad de este país, de esta ciudad, la alcaldía no esté haciendo absolutamente nada para protegernos a nosotros como estudiantes”, comentó María Vanegas, estudiante de la universidad, en diálogo con Citynoticias de las 8.

Los asistentes denunciaron que los robos y la intimidación son constantes en la zona.

“Por varios relatos de varios estudiantes, dicen que obviamente les echan el ojo, como pues peculiarmente dicen, y que los persiguen hasta la estación, hasta obviamente intimidarlos y robarles. Esta estación usualmente es poco concurrida y mucha gente no cruza. Lo que dicen es que los persiguen hasta la estación o hasta cierto punto y ahí los intimidan y con arma blanca o con arma de fuego”, relató otro estudiante al mismo medio.

- crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube
Videos de cámaras de seguridad permitieron reconstruir los últimos minutos con vida de Fredy Santiago, que como se observa, iba caminando hacia el puente peatonal que da ingreso a la estación de Transmilenio Minuto de Dios, ubicada a pocos metros de la intersección de la avenida Boyacá con calle 80, en la localidad de Engativá - crédito captura de pantalla Noticias Caracol / YouTube

Otro estudiante de Uniminuto fue víctima de robo días atrás

Uno de los momentos más conmovedores de la jornada lo protagonizó un compañero de Fredy Guzmán, quien también asistió al plantón y compartió su experiencia como víctima de la delincuencia.

“Aquí en el puente nuevo que hicieron en la (avenida) Boyacá con (calle) 80, fui víctima de hurto, recibiendo dos impactos de bala con arma traumática, una puñalada. Y a mí esto me generó una inconformidad, porque yo vi el mensaje aquí como estudiante de la Uniminuto a varios profesores para dar a conocer el caso".

El estudiante agregó que todo ocurrió “más o menos que tres, dos semanas después, mi compañero Freddy es asesinado”, relató el joven.

Las autoridades avanzan en la investigación del crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. De acuerdo con las primeras evidencias, Guzmán fue atacado por tres personas con intención de robo mientras transitaba hacia la estación de Transmilenio tras salir de clases.

Imágenes obtenidas de cámaras de seguridad muestran al joven caminando por una calle comercial cercana a la universidad instantes antes del ataque.

El plantón concluyó con un llamado colectivo a la justicia y a la acción estatal.

Este joven universitario de 20 años y estudiante de Uniminuto (igual que Fredy Santiago Guzmán Cárdenas), relató que días atrás fue víctima de los ladrones por el mismo sector luego de salir de clases en horas de la noche - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube
Este joven universitario de 20 años y estudiante de Uniminuto (igual que Fredy Santiago Guzmán Cárdenas), relató que días atrás fue víctima de los ladrones por el mismo sector luego de salir de clases en horas de la noche - crédito captura de pantalla CityTv/YouTube

La comunidad universitaria de Uniminuto y los residentes de la zona demandaron mayor presencia policial, mejor iluminación en los accesos peatonales y estrategias efectivas para prevenir la delincuencia en torno a las estaciones de Transmilenio y los campus universitarios.

La muerte de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas se suma a una serie de hechos que han elevado la preocupación por la seguridad en las rutas estudiantiles de Bogotá, y ha motivado una nueva exigencia social para que el derecho a la educación y la movilidad no suponga un riesgo para la vida, más aún, porque los casos se vienen presentando de forma reiterada en este punto ubicado en la localidad de Engativá, noroccidente de la capital.

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