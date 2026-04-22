Luly Bossa conmovió con su testimonio sobre los últimos días de su hijo: “Ángelo se fue porque él lo decidió”

Luly Bossa recordó la despedida de su hijo Ángelo: “Él empezó a hablar de la muerte 15 días antes” - crédito @lulybossa1/Instagram

Luly Bossa, reconocida actriz colombiana, volvió a conmover al público al compartir detalles inéditos y profundamente personales sobre los últimos días de vida de su hijo Ángelo, quien falleció en marzo de 2024 a los 22 años, tras una larga lucha contra la distrofia muscular de Duchenne.

Dos años después de esa pérdida, Bossa decidió hablar del tema en una entrevista para el pódcast Bravíssimo Sin Tapujos, donde relató cómo vivió la despedida de su hijo y el proceso de duelo que aún atraviesa.

Durante años, Luly Bossa se convirtió en símbolo de fortaleza y resiliencia, acompañando a Ángelo en cada etapa de su enfermedad y visibilizando la labor de miles de cuidadores en Colombia. La actriz recordó que su hijo, a pesar de las complicaciones de salud, mantenía una actitud positiva y buscaba transmitir calma incluso en los momentos más difíciles. “Era impresionante porque él podía estar con oxígeno y me decía: ‘No, mami. Estoy bien’”, relató, destacando la entereza con la que Ángelo afrontaba la realidad.

Dos años después de la pérdida, la actriz relató en un pódcast cómo vivió la despedida de su hijo y el proceso de duelo que aún enfrenta - crédito @lulybossa1 / Instagram

Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio fue la serenidad con la que Ángelo comenzó a hablar de la muerte días antes de su fallecimiento. “Ángelo se va porque él decidió. Hay gente que sabe cuándo se quiere ir. Él empezó a hablar de la muerte 15 días antes”, contó la actriz, señalando que su hijo no sentía miedo, sino una especie de tranquilidad ante el cierre de su ciclo. Luly reveló que el joven incluso manifestó cómo deseaba ser despedido: “Ay, a mí me creman, ¿oyó? A mí no me vaya a esa vaina, que a uno se lo vienen a comer los gusanos”.

La actriz también relató que, en aquellos días, las enfermeras escuchaban cómo Ángelo parecía hablar con la madre de Luly, fallecida tiempo atrás, lo que para la familia fue una señal de que él se estaba preparando para partir. El día de su muerte, Ángelo pidió a su cuidadora que se fuera temprano. “Hay un momento que ella se está peinando y lo voltea a ver y él le dice: ‘Ya vengo (respiró profundo) ’ y se fue”, recordó la actriz entre lágrimas.

Luly Bossa confesó que esos últimos instantes la dejaron en estado de shock durante el primer año tras la partida de su hijo. “Ella lo lloró. Yo estuve en shock. Estuve así todo el primer año. Ella se acuerda de todo y a mí se me olvidaron muchas cosas. Ella se enamoró de Ángelo, de su alma, de su fuerza, su inocencia y su sonrisa… fue muy difícil porque yo tenía que controlarla a ella en el funeral”, narró.

Más allá del dolor, Bossa ha buscado transformar su experiencia en un mensaje de amor y resiliencia. Sus apariciones públicas y mensajes en redes sociales han ayudado a abrir espacios de conversación sobre la pérdida, el duelo y la importancia de acompañar a quienes atraviesan procesos similares.

Ángelo expresó con naturalidad sus deseos para su despedida y mostró tranquilidad ante el final de su vida - crédito Instagram @lulybossa1

Luly Bossa enfrenta un nuevo duelo familiar tras la muerte de su hermana y comparte emotivo mensaje de despedida

En medio del duelo por la pérdida de su hijo Ángelo, Luly Bossa enfrentó recientemente un nuevo golpe familiar: la muerte de su hermana, a quien cariñosamente llamaba “Choni”. La actriz compartió la noticia en sus redes sociales, acompañándola de un mensaje lleno de recuerdos y gratitud. “Gracias por tanto, por el desayuno en Cartagena después de esa fiesta, por recibirme en el embarazo de Lucciani porque no engordaba, por tanta locura que me acolitaste”, escribió Luly, recordando momentos de complicidad y apoyo incondicional.

, Luly Bossa afrontó la muerte de su hermana “Choni” y la despidió con un mensaje lleno de recuerdos y gratitud - crédito @lulybossa1/ Instagram

La actriz destacó que su hermana fue una figura clave en su vida, acompañándola en las etapas más complejas y siendo un soporte fundamental en los momentos difíciles. En su mensaje, Luly también hizo mención a su último encuentro, ocurrido el 4 de marzo, apenas unos días antes de la despedida definitiva: “Gracias a Dios que nos vimos el 4 de marzo, increíble. Pediste verme porque no había ido a la reunión de hermanos”.

La partida de su hermana, aunque alejada de la vida pública, dejó una huella profunda en la historia familiar de Luly Bossa, quien ha hecho de su experiencia un testimonio de resiliencia y amor en medio de la adversidad.