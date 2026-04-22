Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Jeidy, conocida por su cercanía con Emiro y Karola, criticó duramente el hecho de que la periodista solo hable de su amiga - crédito @rechismes/X

Las recientes declaraciones de Jeidy, la mejor amiga de Karola Alcandra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, han provocado una intensa reacción en redes sociales, luego de que la joven lanzara acusaciones directas y comentarios ofensivos hacia la presentadora Yaya Muñoz, exparticipante de la segunda temporada del reality del Canal RCN.

El conflicto surgió a raíz de una discusión por los comentarios emitidos sobre Alcendra en el programa Tamo en vivo, de Dímelo King, donde la periodista ibaguereña ha sido señalada como una de las voces más críticas y dando a entender que tienen que hablar de la cartagenera para figurar.

En medio de la controversia, Jeidy no dudó en defender a su amiga Alcendra y acusó al panel del programa de enfocarse repetidamente en Karola, sin abordar otros temas.

“Pasan hablando de Karola, no tienen más tema de conversación amor”, expresó con ironía, sugiriendo que la producción misma fomenta este foco: “Creo que a la Yaya le dijeron ‘si tú dejas de hablar de Karola, te echamos de este trabajo’”.

Jeidy habló de su amistad con Karola Alcendra - crédito @jd_342/IG

La joven fue más allá y cuestionó la actitud de Muñoz, refiriéndose a ella de forma despectiva, utilizando comentarios sobre el exceso de sudoración de la panelista.

Por otro lado, otro de los temas que surgió en el pódcast del que hace mención Jeidy tiene que ver con una celebración privada durante la bienvenida de Karola tras resultar eliminada del reality de RCN, defendiendo la ausencia de invitados.

La confrontación escaló cuando Jeidy recordó un episodio incómodo que, según ella, marcó la relación de Yaya con su familia. “A ti se te olvida que tu familia te tuvo que esperar en tu apartamento porque no les dio para irte a recoger porque había mucho od18 contra ti, porque la gente no gusta de tu grajo, de tu cara tan horrorosa”, afirmó sin reservas la joven creadora de contenido.

Jeidy responde con firmeza tras los polémicos comentarios del equipo de Dímelo King sobre su trabajo - crédito @jd_342/IG

El punto más candente de sus declaraciones llegó cuando Jeidy acusó directamente a Yaya Muñoz de ejercer como “scort”, afirmando que esta situación habría sido motivo de ruptura con su expareja.

“Tampoco que no se te olvide que te dejaron por scort, porque eres scort. Por eso tu marido te aceptaba el 50/50 porque eras scort, ah bueno no eras, sigues siendo scort (…) No niegues lo que eres”, sentenció.

En la parte final de su intervención, Jeidy expuso una supuesta escena privada que habría precipitado la separación de la panelista de su esposo.

“Tu marido te dejó, porque te encontró en un cuarto lleno de varios hombres, unas chicas. Las chicas eran para los hombres que estaban en el cuarto, y tu marido te dijo ¿Qué te pasa? El trabajo es cuando yo estoy por fuera”, relató.

La joven amiga de Karola afirmó que Yaya Muñoz fue dejada por su ex porque ejerce labores de scort - crédito Yaya Muñoz / Instagram

Para quienes se preguntan qué desencadenó este enfrentamiento, el origen está en la defensa que hizo Jeidy de Alcendra ante los cuestionamientos y burlas que, según ella, han provenido reiteradamente de Yaya.

La reacción del público no se hizo esperar y, tras la difusión de estas declaraciones, muchos usuarios interpretaron las palabras de Jeidy como una exposición innecesaria de la vida privada de Muñoz.

Mientras algunos criticaron la crudeza del lenguaje utilizado, otros señalaron que este tipo de disputas refuerzan las dinámicas de enfrentamiento mediático que suelen verse en los programas de entretenimiento.

Esta disputa generó un efecto inmediato en redes sociales, donde los seguidores se dividieron entre apoyar a una u otra figura, amplificando la polémica.

Mensajes como: “No creo que sea necesario sacar así como así información sobre la vida privada de las personas, digna amiga de Karola”; “los creadores de contenido se van a venir estrellando cuando se den cuenta de que no siempre tienen la razón”, entre otros.