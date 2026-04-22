Colombia

El nuevo rector de la Fundación San José se refirió al caso de Juliana Guerrero y un supuesto ‘cartel de los diplomas’ en la institución: “Es aislado”

Carlos Eduardo Rodríguez sostuvo que la expedición irregular del diploma involucró únicamente al entonces secretario de la institución, quien ya fue denunciado ante la justicia. Además, declaró a la fundación como víctima de las actuaciones individuales del ahora exfuncionario

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La Fundación Universitaria San José presentó oficialmente a Carlos Eduardo Rodríguez Pulido como su nuevo rector tras el escándalo de títulos - crédito Fundación Universitaria San José
La Fundación Universitaria San José presentó oficialmente a Carlos Eduardo Rodríguez Pulido como su nuevo rector tras el escándalo de títulos - crédito Fundación Universitaria San José

En medio de las investigaciones que se adelantan por la compra de títulos en la Fundación Universitaria San José por parte de Juliana Guerrero, la joven que se ganó ganado la confianza del presidente Gustavo Petro, la institución presentó oficialmente a Carlos Eduardo Rodríguez Pulido como su nuevo rector.

En su primera aparición pública ante medios de comunicación, Rodríguez Pulico aseguró las irregularidades en el título de contadora entregado a Guerrero fue un acto aislado.

El nuevo rector afirmó que solo se ha confirmado una irregularidad en la expedición de títulos en la universidad, señalando que el hecho involucró a un único funcionario, ya desvinculado y denunciado penalmente.

“El caso de Juliana Guerrero es un caso aislado en la San José, el único caso relacionado con la expedición de un título en esas condiciones, una acción que estuvo a cargo de un solo funcionario de la institución que ya no trabaja acá y a quien se denunció penalmente”, señaló el nuevo líder de la institución.

El exsecretario general de la Fundación San José Luis Carlos Gutiérrez Martínez aseguró que el ayudar a Juliana Guerrero fue una decisión personal y que no involucró a terceros - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook
El excretario de la institución, responsable de la expedición irregular del título a Juliana Guerrero fue desvinculado y denunciado penalmente por la universidad - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook

Además, Rodríguez Pulido recalcó que la Fundación San José colaboró con las autoridades y cumplió con la entrega de información a los entes de control tras conocerse el escándalo. “La institución ya ha tomado las acciones internas correspondientes, la entrega de la información completa a los órganos de control y la Fiscalía. Hemos atendido todos los requerimientos”, continuó Rodríguez.

Asimismo, el nuevo rector aseguró que la Fundación San José no es la responsable de lo ocurrido con Juliana Guerrero y que todo el plantel se vio involucrado en el escándalo por cuenta de decisiones personales de uno de sus colaboradores, refiriéndose a la responsabilidad del exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez.

“La institución ha sido víctima, precisamente, de un hecho aislado cometido por una persona. Cuando digo aislado es que una persona lo hizo, la institución no tuvo, participación consciente de un hecho como fue el tema del otorgamiento de este título a Juliana Guerrero”, comentó Guerrero.

Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases
Juliana Guerrero, a la que la Fundación San José graduó de contadora sin haber ido a clases - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Entretanto, la universidad mantiene bajo revisión la totalidad de los títulos otorgados, en respuesta a las inspecciones y medidas de vigilancia impuestas por el Ministerio de Educación.

El rector señaló que, hasta el momento, el caso confirmado de entrega irregular de título corresponde únicamente a Juliana Guerrero. No obstante, la institución reiteró su disposición a colaborar con las autoridades si se detectan otras anomalías y prometió tomar acciones inmediatas de ser necesario.

Pero si se llegan a encontrar otras situaciones, tengan la plena seguridad de que la San José tomará también las acciones necesarias. Eso no quiere decir que haya títulos falsos o irregulares, sino que hay un solo caso en específico que es el de Juliana Guerrero”, comentó Rodríguez.

Pese a la insistencia en la excepcionalidad del caso Guerrero, se han dado a conocer situaciones en las que otros egresados habrían recibido su diploma sin cumplir todos los requisitos legales.

El rector explicó que en 2025, debido a un cambio en la fecha de las pruebas Saber Pro por parte del Icfes, algunos estudiantes se graduaron antes de presentar el examen exigido. Según Rodríguez Pulido, este escenario afectó a diversas instituciones del país, no solo a la San José.

Esta situación no solamente se dio para la San José, se dio para muchas de las instituciones que componen hoy el sistema de educación superior. Las instituciones de educación superior realizan una programación de carácter académico, entre ellas, la programación de las fechas de los grados. El año pasado se dio un hecho que fue el cambio de la fecha de presentación de las pruebas lo cual causó que muchas personas se graduaran días antes de la fecha de presentación de las pruebas Saber Pro”, comentó el rector.

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