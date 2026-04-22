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Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

El Ballet Azul perdió en Cali ante América, y quedó obligado a ganar su partido en Bogotá para aspirar a entrar al grupo de los 8

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-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Tolima y Millonarios protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fecha en la Liga BetPlay-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

La fase final del todos contra todos en la Liga BetPlay llegó, y los equipos del fútbol colombiano comienzan a hacer cuentas para buscar su clasificación al grupo de los 8.

Tras la derrota de Millonarios frente a América de Cali en el Pascual Guerrero de Cali, el equipo dirigido por el argentino Fabián Bustos tendrá la obligación de ganar ante un Deportes Tolima que ya aseguró su cupo a la siguiente instancia, y en la cual se espera que Lucas González use jugadores suplentes en Bogotá.

El Embajador quiere seguir soñando con la clasificación a las finales de la Liga BetPlay

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El partido se jugará el 23 de abril de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín, y se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el bolivarense Carlos Ortega, y en el VAR estará acompañado por David Nicolás Rodríguez.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Millonarios

América de Cali quedó a una victoria de asegurar su clasificación a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 - crédito América de Cali
América de Cali quedó a una victoria de asegurar su clasificación a los play-off de la Liga BetPlay I-2026 - crédito América de Cali

El 19 de abril de 2026, Millonarios cayó por 3-1 ante América de Cali con los goles de Daniel Rosero, Adrián Ramos y Jhon Murillo. El descuento llegó gracias a un golazo de Carlos Darwin Quintero.

De esta forma, los azules quedaron con 22 puntos en 17 juegos, y están obligados a sumar ante el “Pijao” y esperar una derrota de Santa Fe, que jugará a primera hora en el estadio La Libertad ante Deportivo Pasto.

A continuación, así viene el cuadro azul en sus últimos cinco partidos:

  • 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 3-1 Millonarios
  • 15 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-0 Boston River
  • 12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Santa Fe
  • 7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: O’Higgins 2-0 Millonarios
  • 2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios

Deportes Tolima

-crédito Leonardo Castro/Colprensa
Tolima podría usar una nómina mixta en su visita a Bogotá-crédito Leonardo Castro/Colprensa

En el cuadro visitante, el 18 de abril de 2026 derrotó por 2-0 al Deportivo Pereira con los goles de Adrián Parra y Brayan Rovira, lo que le permitió romper una racha de cuatro juegos sin ganar en todas las competencias.

En este contexto, con 30 puntos y ubicados en el cuarto lugar, el equipo de Lucas González podría optar por darle descanso a jugadores habituales, y usar una nómina mixta en el estadio El Campín para jugar el partido ante el “Embajador”.

Así viene Tolima en sus últimas cinco presentaciones:

  • 18 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 2-0 Pereira
  • 14 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Club Nacional 3-1 Deportes Tolima
  • 10 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima
  • 7 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Deportes Tolima 0-0 Universitario
  • 4 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 2-2 Independiente Santa Fe
-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Tolima siempre ha sido un rival complicado para Millonarios-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

Para hablar del último duelo que jugaron, hay que ir al 17 de agosto de 2025 en el estadio Manuel Murillo Toro, cuando los ibaguereños vencieron por 3-1 al cuadro Azul.

Pese a que Millonarios se fue en ventaja en dicho partido con el gol de Jorge Arias, el Vinotinto y Oro remontó el juego gracias al autogol de Guillermo de Amores, y las anotaciones de Brayan Rovira y Gonzalo Lencina.

El último duelo que se disputó en Bogotá, fue el 2 de marzo de 2025, y terminó con victoria por 2-0 a favor de Millonarios, con los goles de Jáder Valencia (hoy delantero del Deportes Tolima) y Jhon Emerson Córdoba.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos:

  • 17 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 3-1 Millonarios
  • 2 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 2-0 Deportes Tolima
  • 2 de agosto de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 1-0 Deportes Tolima
  • 3 de febrero de 2024 - Liga BetPlay: Deportes Tolima 2-0 Millonarios
  • 7 de agosto de 2023 - Liga BetPlay: Millonarios 1-0 Deportes Tolima

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa
Se definen los ocho clasificados a la Liga BetPlay, y así va la tabla de posiciones-crédito Catalina Olaya/Colprensa
  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +22)
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  3. Junior: 31 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Tolima: 30 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  5. Once Caldas: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  6. América de Cali: 27 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  7. Inter Bogotá: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  8. Independiente Santa Fe: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Deportivo Cali: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Atlético Bucaramanga: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  11. Millonarios: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  12. Águilas Doradas: 22 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  13. Llaneros: 21 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  14. Independiente Medellín: 20 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  15. Fortaleza: 19 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  16. Cúcuta: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  17. Alianza: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  18. Boyacá Chicó: 14 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  19. Jaguares de Córdoba: 14 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  20. Pereira: 7 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -17)

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