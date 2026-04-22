Colombia

Ministro de Hacienda respondió críticas del gerente del Banco de la República por salirse de la junta directiva: “Ese no es el tema”

El jefe de la cartera aseguró que las tensiones con el Emisor responden a diferencias de fondo sobre la política monetaria y no a hechos puntuales en las sesiones de la junta directiva

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El ministro de Hacienda Germán Ávila considera que los choques de oferta y factores externos, como el clima y los combustibles, son los principales responsables de la inflación - crédito @MinHacienda/X
El ministro de Hacienda, Germán Ávila donde expuso las causas globales de la inflación y defendió la postura del Gobierno frente a la política monetaria - crédito @MinHacienda/X

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió en el Congreso que las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República no pueden reducirse a episodios puntuales ni a interpretaciones administrativas, sino que responden a un debate más profundo sobre las causas de la inflación y el alcance de la política monetaria en Colombia.

Durante su intervención, Ávila rechazó la idea de que el aumento del salario mínimo sea el principal factor detrás de las expectativas inflacionarias.

“En Colombia. Y la única que se menciona es: el Gobierno se le ocurrió subir el salario mínimo. Pues como el gobierno subió el salario mínimo, vamos a tener unas expectativas de inflación”, señaló, antes de matizar que el fenómeno inflacionario no es exclusivo del país.

“Primero, inflación sí va a haber, no en Colombia, en todo el mundo”, afirmó. En ese sentido, mencionó el comportamiento de los precios internacionales como un elemento determinante: “¿Acaso han escuchado en cuánto está hoy el precio de la gasolina en Estados Unidos? ¿Cuánto se ha incrementado? ¿Y ese incremento en el precio de la gasolina no va a impactar la inflación en Estados Unidos y en el resto del mundo?”.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, protagonizan un nuevo episodio de tensión tras la carta en la que se rechaza un foro del Gobierno- crédito Lina Gasca/Catalina Olaya/Colprensa
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, protagonizan un nuevo episodio de tensión tras la carta en la que se rechaza un foro del Gobierno- crédito Lina Gasca/Catalina Olaya/Colprensa

Ávila insistió en que el aumento de precios de alimentos y energía a nivel global está presionando las economías de manera simultánea. “La producción agropecuaria en todo el mundo va a estar impactada, va a haber una inflación de alimentos. Claro que hay una expectativa de inflación en el mundo que incide en Colombia”, explicó, subrayando que los factores externos tienen un peso decisivo.

Sin embargo, el ministro criticó lo que considera una lectura simplificada del debate económico interno. “Pero el diseño conceptual y el mensaje que se ha querido transmitir recurrentemente es que hay una expectativa de inflación porque el Gobierno subió el salario mínimo. Ese es el argumento recurrente. Casi que es el único argumento recurrente”, dijo en tono enfático ante el Senado.

El jefe de la cartera de Hacienda también se refirió a las tensiones institucionales con el Banco de la República, luego de que se cuestionara su participación en una de las sesiones de la Junta Directiva.

Según Ávila, la controversia no se originó en ese episodio puntual. “Algunos plantean que es que el ministro de Hacienda tuvo la irreverencia de levantarse en una reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, y eso creó una crisis en las relaciones institucionales entre el Banco de la República y el Gobierno. No, esa no es la causa, ese no es el tema, ese no fue el debate, eso fue el efecto”, afirmó.

Germán Ávila, jefe de la cartera de Hacienda, en el debate legislativo sobre tasas de interés, en el que insistió en que los choques externos explican gran parte del aumento de precios en Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Germán Ávila, jefe de la cartera de Hacienda, en el debate legislativo sobre tasas de interés, en el que insistió en que los choques externos explican gran parte del aumento de precios en Colombia - crédito Luisa González/Reuters

En su intervención, Ávila sostuvo que el verdadero punto de fricción está en la magnitud de las decisiones adoptadas por la autoridad monetaria. “¿Qué fue lo que produjo esa decisión del ministro de Hacienda? Esta gráfica. Por alguna razón, prácticamente todos los bancos centrales del mundo, enfrentando una coyuntura como la que estamos viviendo, tomaron la decisión de mantener la tasa de interés”, explicó.

En contraste, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la decisión de endurecer la política monetaria en respuesta a las presiones inflacionarias. Según explicó, la inflación cerró 2025 en 5,1%, muy por encima de la meta del 3%, mientras que las expectativas a un año alcanzan el 5,6 %, lo que obligó a suspender el ciclo de reducción de tasas iniciado en 2024.

Villar señaló que el aumento de la demanda interna fue uno de los factores clave del desequilibrio. En el tercer trimestre de 2025, esta creció cerca del 5%, superando el crecimiento económico del 2,6%, lo que generó presiones adicionales sobre los precios. “Ese desfase entre consumo y producción terminó alimentando la inflación”, explicó ante el Congreso.

Risografía naranja, negra y blanca con el logo del Banco de la República de Colombia, una gráfica al alza, un triángulo de alerta y números dispersos.
La situación de las tasas de interés en Colombia en 2026 refleja un ciclo de incrementos por parte del Banco de la República - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El gerente del emisor también reconoció los efectos internacionales en el comportamiento de los precios, especialmente los derivados de conflictos geopolíticos y el encarecimiento de la energía. No obstante, insistió en que la respuesta del banco debe centrarse en su mandato constitucional de estabilidad de precios.

“Sí me duele tener que subir la tasa de interés”, admitió Villar, aunque defendió la necesidad de actuar para evitar una escalada inflacionaria mayor. Según las proyecciones del Banco de la República, la inflación podría cerrar 2026 cerca del 6,3%, lo que indica que el proceso de convergencia hacia la meta del 3% será más lento de lo esperado.

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