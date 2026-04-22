Colombia

Hombre acusado de violación había sido absuelto porque su víctima “no se resistió”: la Corte Suprema revocó la decisión

La Corte rechazó la utilización de estereotipos de género en la valoración judicial, ya que el hecho se presentó bajo amenazas

Guardar
Primer plano de un mazo de madera oscura con su base en una mesa de madera. El fondo desenfocado muestra una sala de tribunal.
La Corte cuestionó al tribunal anterior por ignorar pruebas clave, desestimar la violencia moral y psicológica ejercida, y desacreditar injustamente el testimonio de la víctima - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia en Colombia marca un hito en la protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual, especialmente en el caso de menores de edad.

La Corte revocó la absolución de un hombre acusado de acceso carnal violento y hurto calificado, quien había sido absuelto en segunda instancia bajo argumentos que reproducían estereotipos de género y sesgos sexistas.

Este fallo genera un precedente relevante al reafirmar que la ausencia de resistencia física de la víctima no puede interpretarse como consentimiento cuando existen amenazas o coacción.

La Corte rechazó la idea de que las víctimas deben reaccionar de una forma específica ante el peligro, pues exigir comportamientos heroicos o reacciones estereotipadas va en contra del enfoque de género y la protección integral de los derechos.

Hombre de traje, esposado, de espaldas, frente a jueza en tribunal colombiano. Dos agentes, bandera de Colombia y vitrales son visibles.
El fallo enfatiza que la ausencia de resistencia de la víctima bajo amenazas no significa consentimiento, y rechaza los estereotipos de género en la justicia penal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso emblemático de violencia y manipulación

El caso se originó en el 2018 cuando el acusado, valiéndose de engaños, ofreció trabajo en un supuesto call center a una menor de edad. Citó a la víctima en un local del sur de Bogotá, la condujo caminando hasta el supuesto sitio de trabajo y, durante el trayecto, la amenazó con un arma de fuego. Además, le manifestó que sería obligada a prostituirse y la llevó a un motel, donde cometió el abuso sexual y le hurtó sus pertenencias personales.

La Fiscalía presentó pruebas contundentes: testimonios directos, dictámenes médicos legales que confirmaban lesiones compatibles con agresión sexual, videos de seguridad que corroboraban el recorrido y la presencia de los involucrados, así como informes psicológicos que evidenciaron el impacto emocional y mental en la víctima.

Análisis judicial y errores del Tribunal

En primera instancia, el hombre fue condenado a 154 meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió, argumentando que la ausencia de resistencia activa de la víctima y la falta de peticiones de ayuda equivalían a consentimiento.

Esta postura fue ampliamente criticada por la Sala Penal de la Corte Suprema, que subrayó que la violencia moral y psicológica ejercida por el agresor fue determinante para doblegar la voluntad de la menor.

Interior de un juzgado con paneles de madera; un juez lee un documento, dos abogados visten togas, una persona usa una computadora y hay público sentado.
La Corte cuestionó al tribunal anterior por ignorar pruebas clave, desestimar la violencia moral y psicológica ejercida, y desacreditar injustamente el testimonio de la víctima - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo de segunda instancia fue cuestionado por ignorar pruebas clave y por descontextualizar elementos esenciales, como la dinámica de intimidación y el comportamiento de la víctima frente al peligro. La Corte señaló que exigir resistencia física o comportamientos “heroicos” a quienes sufren violencia sexual perpetúa prejuicios machistas y desconoce la realidad de situaciones de sometimiento por amenazas.

La importancia del enfoque de género en la justicia

La Corte Suprema llamó la atención sobre la obligación de los jueces de aplicar el enfoque de género en la valoración de pruebas en delitos sexuales. Resaltó que la ley y la jurisprudencia colombiana (Ley 1719 de 2014) prohíben fundar decisiones en estereotipos de conducta, debiendo reconocer la coacción moral y psicológica como formas de violencia tan graves como la física.

El fallo enfatizó que trasladar a la víctima la responsabilidad de evitar el daño, o desacreditar su testimonio por no haber huido o pedido ayuda, equivale a revictimizar y vulnerar sus derechos. La conducta típica del acceso carnal violento incluye no solo la fuerza física, sino también la intimidación y manipulación que anulan la voluntad.

Igualmente, el fallo evidenció que el Tribunal tergiversó el contenido de los testimonios y omitió el análisis conjunto e integral de las pruebas, lo que constituyó un error grave en la valoración probatoria.

Una declaración de impuestos del IRS de EE. UU. con el sello rojo 'DENIED' al lado de un martillo de juez, sobre un escritorio de madera en un juzgado.
El fallo ordenó la captura inmediata del procesado y reiteró que contra esta decisión no procede ningún recurso legal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restablecimiento de la condena y llamado a la justicia

La Sala Penal de la Corte Suprema, con ponencia del magistrado Diego Eugenio Corredor Beltrán, restableció la condena de 154 meses de prisión y ordenó la captura inmediata del procesado. Se instó a los jueces a cumplir con los protocolos de protección de víctimas de violencia sexual y a eliminar prejuicios y sesgos en la administración de justicia. Además, se ordenó el seguimiento a investigaciones abiertas contra el acusado por hechos similares.

Temas Relacionados

Corte Suprema de justiciaAcceso carnal violentoenfoque de géneroDelitos sexualesColombia-Noticias

Más Noticias

Tras plantón de estudiantes, se confirmó que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases en Bogotá

El caso ocurrió pocos días antes del crimen de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. En esa ocasión, los ladrones dispararon un arma traumática contra la víctima, quien logró sobrevivir

Tras plantón de estudiantes, se confirmó que otro universitario de la Uniminuto fue asaltado al salir de clases en Bogotá

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Los Gigantes de Baviera buscarán el paso a la final del torneo de clubes, que reúne a los equipos más tradicionales y destacados del fútbol alemán en todas sus categorías

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

El nuevo rector de la Fundación San José negó que exista un supuesto ‘cartel de los diplomas’: “El caso de Juliana Guerrero es aislado”

Carlos Eduardo Rodríguez sostuvo que la expedición irregular del diploma involucró únicamente al entonces secretario de la institución, quien ya fue denunciado ante la justicia. Además, declaró a la fundación como víctima de las actuaciones individuales del ahora exfuncionario

El nuevo rector de la Fundación San José negó que exista un supuesto ‘cartel de los diplomas’: “El caso de Juliana Guerrero es aislado”

Cinco jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo: autoridades investigan la masacre

El grupo fue encontrado sin vida en Mocoa, bajo circunstancias que han generado alarma en una comunidad preocupada por el aumento de hechos similares

Cinco jóvenes fueron asesinados en Mocoa, Putumayo: autoridades investigan la masacre

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

La selección británica, dirigida por el técnico Steve Clarke y con Scott McTominay y Billy Gilmour como figuras, se prepara para superar su histórica barrera y avanzar más allá de la fase de grupos en su esperado regreso a una cita mundialista tras 28 años de ausencia

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

Gobierno aumentó a $640 millones la recompensa por alias Primo Gay, el ‘influencer’ cabecilla de las disidencias en Antioquia

Reportan ataque con explosivos lanzados desde un dron en Briceño: combates y desplazamiento agravan crisis humanitaria

ENTRETENIMIENTO

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ reveló que “Dios le habló” antes del ataque mortal en el rodaje: “Sentí en mi corazón el impulso”

Exjurado de 'Masterchef Celebrity' reveló que su relación con Claudia Bahamón no fue como se veía en pantalla: "Era una tortura"

Jeidy, mejor amiga de Karola Alcendra, se despachó contra Yaya Muñoz: “Te dejaron por scort”

Juanda Caribe sería el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia’, según publicaciones en redes: el Canal RCN respondió

Nicolás Arrieta reveló particular plan de sus compañeros en ‘La casa de los famosos’: “Había una vaina coprológica rarísima”

Deportes

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich - EN VIVO: semifinales de la Copa de Alemania con Luis Díaz en acción

Figura de la selección de Escocia mostró confianza a 50 días del Mundial 2026 y advirtió a sus rivales: “Creemos que somos capaces de lograrlo”

Millonarios vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el partido del Embajador por un cupo a las finales de la Liga BetPlay

Juan Guillermo Cuadrado le dio espaldarazo a James Rodríguez con la selección Colombia a pesar de las críticas: “Él siempre es importante”

Néstor Lorenzo habló claro sobre los rivales de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Es uno de los candidatos”